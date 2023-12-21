https://ria.ru/20231221/glempingi-1917175019.html

Эксперты предсказывают бум на глэмпинги в России

Эксперты предсказывают бум на глэмпинги в России - РИА Новости, 21.12.2023

Эксперты предсказывают бум на глэмпинги в России

В ближайшее время на российском гостиничном рынке можно ждать быстрого развития малых форматов размещения, прежде всего глэмпингов, сообщает RTN со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:33

2023-12-21T12:33

2023-12-21T12:33

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В ближайшее время на российском гостиничном рынке можно ждать быстрого развития малых форматов размещения, прежде всего глэмпингов, сообщает RTN со ссылкой на партнера, руководителя департамента "Гостиничный бизнес и туризм" консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP) Марину Смирнову. По ее словам, учитывая государственный фокус на развитие гостиничных и инфраструктурных объектов на Алтае, в Сибири, на Дальнем Востоке и других территориях, турпотоки будут постепенно перераспределяться в сторону этих направлений. Но это тренд на среднесрочную перспективу. В краткосрочной же особых изменений ждать не стоит. Зато в сфере строительства средств размещения вполне можно рассчитывать на изменения. По словам Марины Смирновой, среди новых трендов поведения туристов – получение уникальных впечатлений."Соответственно максимальный потенциал развития будут иметь те варианты размещения, которые расположены в нестандартных местах, предоставляют высокий уровень сервиса и возможность получить уникальный опыт. Один из сравнительно новых форматов, который соответствует этим признакам – глэмпинг. Его также отличает такая востребованная инвесторами особенность, как короткие сроки реализации проектов и низкий порог входа", – сказала эксперт.Для России это сравнительно новый формат, он активно развивается последние три года. На сегодняшний день, по словам эксперта, большинство субъектов РФ не перенасыщены предложением – в 22 глэмпингов нет, а в 42 их меньше пяти. Только в двух регионах насчитывается свыше 40 объектов. Средняя цена за ночь в российском глэмпинге составляет восемь тысяч рублей.Преимущества строительства глэмпинга по сравнению с гостиницей – низкий порог входа и возможность получения господдержки, более короткий срок строительства и быстрая окупаемость. "Стоимость строительства номера в глэмпинге – от 2,5 миллиона рублей, а гостиницы категории "четыре звезды" – от 10 миллиона. Первый строится два-три месяца и окупается до четырех лет, а отель – два-три года и окупается более восьми лет", – заметила Смирнова."Наибольшее число глэмпингов предлагаются на тех же трех направлениях – в Московской, Ленинградской областях и Краснодарском крае. Но со временем, после всплеска интереса к новому продукту со стороны массового потребителя, спрос стабилизируется и формат будет развиваться как решение для природных зон и особо охраняемых территорий", – полагает эксперт.По ее словам, глэмпинги займут свою нишу на рынке гостиничных услуг, но массовым форматом, скорее всего, не станут.

https://ria.ru/20231104/kareliya-1907452840.html

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