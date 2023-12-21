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Во Франции заявили, что членство в ЕС и помощь Украине разоряют Париж - РИА Новости, 21.12.2023
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19:11 21.12.2023 (обновлено: 19:26 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/frantsiya-1917330872.html
Во Франции заявили, что членство в ЕС и помощь Украине разоряют Париж
Во Франции заявили, что членство в ЕС и помощь Украине разоряют Париж - РИА Новости, 21.12.2023
Во Франции заявили, что членство в ЕС и помощь Украине разоряют Париж
Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил на фоне сообщений о выделении транша финансовой помощи Украине, что членство Франции в Европейском... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T19:11
2023-12-21T19:26
в мире
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флориан филиппо
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шарль мишель
евросоюз
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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил на фоне сообщений о выделении транша финансовой помощи Украине, что членство Франции в Европейском союзе разорительно для Парижа. "Урсула фон дер Ляйен (глава ЕК - ред.) объявила, что за декабрь режиму Зеленского будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда евро. То есть 300 миллионов заплатила Франция. В то же время было объявлено о сокращении на 600 миллионов евро поддержки для государственных больниц в 2024 году. ЕС - это война. Это разорение", - написал он в соцсети X. Политик призвал к скорейшему выходу Франции из Евросоюза и завершению конфликта на Украине. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украине был перечислен последний транш макрофинансовой помощи за 2023 года в размере 1,5 миллиарда евро. Выплата произведена на фоне отсутствия договоренности в ЕС по поводу будущего финансирования Украины. Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Позже глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что новый саммит ЕС по обсуждению финансирования Украины пройдет 1 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20231219/obuchenie-1916833147.html
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в мире, украина, франция, париж, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, патриот, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Франция, Париж, Флориан Филиппо, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Евросоюз, Еврокомиссия, Патриот, Санкции в отношении России
Во Франции заявили, что членство в ЕС и помощь Украине разоряют Париж

Политик Флориан Филиппо: членство в ЕС и помощь Украине разоряют Францию

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил на фоне сообщений о выделении транша финансовой помощи Украине, что членство Франции в Европейском союзе разорительно для Парижа.
«
"Урсула фон дер Ляйен (глава ЕК - ред.) объявила, что за декабрь режиму Зеленского будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда евро. То есть 300 миллионов заплатила Франция. В то же время было объявлено о сокращении на 600 миллионов евро поддержки для государственных больниц в 2024 году. ЕС - это война. Это разорение", - написал он в соцсети X.
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Политик призвал к скорейшему выходу Франции из Евросоюза и завершению конфликта на Украине.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украине был перечислен последний транш макрофинансовой помощи за 2023 года в размере 1,5 миллиарда евро. Выплата произведена на фоне отсутствия договоренности в ЕС по поводу будущего финансирования Украины.
Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Позже глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что новый саммит ЕС по обсуждению финансирования Украины пройдет 1 февраля 2024 года.
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В миреУкраинаФранцияПарижФлориан ФилиппоУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельЕвросоюзЕврокомиссияПатриотСанкции в отношении России
 
 
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