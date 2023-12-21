https://ria.ru/20231221/frantsiya-1917330872.html

Во Франции заявили, что членство в ЕС и помощь Украине разоряют Париж

Во Франции заявили, что членство в ЕС и помощь Украине разоряют Париж - РИА Новости, 21.12.2023

Во Франции заявили, что членство в ЕС и помощь Украине разоряют Париж

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил на фоне сообщений о выделении транша финансовой помощи Украине, что членство Франции в Европейском... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T19:11

2023-12-21T19:11

2023-12-21T19:26

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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил на фоне сообщений о выделении транша финансовой помощи Украине, что членство Франции в Европейском союзе разорительно для Парижа. "Урсула фон дер Ляйен (глава ЕК - ред.) объявила, что за декабрь режиму Зеленского будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда евро. То есть 300 миллионов заплатила Франция. В то же время было объявлено о сокращении на 600 миллионов евро поддержки для государственных больниц в 2024 году. ЕС - это война. Это разорение", - написал он в соцсети X. Политик призвал к скорейшему выходу Франции из Евросоюза и завершению конфликта на Украине. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украине был перечислен последний транш макрофинансовой помощи за 2023 года в размере 1,5 миллиарда евро. Выплата произведена на фоне отсутствия договоренности в ЕС по поводу будущего финансирования Украины. Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Позже глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что новый саммит ЕС по обсуждению финансирования Украины пройдет 1 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20231219/obuchenie-1916833147.html

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916806993.html

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