https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html

Путин прервал заседание, чтобы исполнить одно из новогодних желаний

Путин прервал заседание, чтобы исполнить одно из новогодних желаний - РИА Новости, 21.12.2023

Путин прервал заседание, чтобы исполнить одно из новогодних желаний

Владимир Путин приостановил заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы узнать, как проходит исполнение мечты участницы акции... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:06

2023-12-21T16:06

2023-12-21T18:06

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владимир путин

елка желаний

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин приостановил заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы узнать, как проходит исполнение мечты участницы акции "Елка желаний"."Все вы участвовали в акции "Елка желаний" и сопровождаете своих подопечных. Вот Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела", — сказал президент.Путин созвонился с 13-летней школьницей, спросил, как проходит стажировка.Вместе с журналисткой Екатериной Андреевой Ксения записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы "Время". Своими впечатлениями школьница поделилась с главой государства.Ксюша рассказала, что она открытая и общительная, ей нравится работа на телевидении, работа с людьми. Она назвала журналистику очень важной сферой, отметила, что ей хочется доносить важную информацию."Мне комфортно работать с камерами, с текстом. Я думаю, что это как раз мое", — пояснила она.Президент в ответ подтвердил, что самое ключевое в профессии — подавать важную информацию."Важно правдиво это делать, честно, открыто, прозрачно, так, чтобы люди, для которых ты будешь это делать, были реально в курсе происходящих событий и могли сами делать какие-то оценки на основе той самой правдивой информации, о которой ты сейчас сказала", — посоветовал Путин.В свою очередь, вся семья — мама, папа и братья — сидели рядом с Ксюшей во время разговора с президентом. Путин немного побеседовал и с родителями — в частности, он спросил, как проходит стажировка их дочери в Останкино и нужно ли сделать что-то еще. Девочка поделилась впечатлениями от своей первой практики, сказав, что "все супер". Она уточнила, что работала в нескольких студиях и получила много опыта."Учишься, я так понимаю, хорошо — на хорошо и отлично? У тебя есть все шансы поступить в очень хорошее, престижное учебное заведение. Тем более, что ты уже начинаешь осваивать профессию", — отметил Путин.Ксюша передала президенту приветы от друзей, знакомых, классной руководительницы и директора школы. "Всем им передай ответную шайбу — самые наилучшие пожелания от меня", — попросил глава государства.Президент пожелал школьнице успехов в учебе и в исполнении ее мечты.После этого он вернулся на заседание. Но перед тем, как дать слово главе Минпромторга Денису Мантурову, упомянул о беседе со школьницей."Вам всем привет от Ксюши. Она будет журналистом и будет освещать в будущем вашу работу. Обещала объективно делать это, объективно", — успокоил он участников совета.Ранее Путин при посещении выставки "Россия" на ВДНХ принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Глава государства пообещал исполнить мечты трех детей — попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены желания более 60 тысяч участников акции, на подарки потрачено около полумиллиарда рублей.

https://ria.ru/20231216/mechta-1916203731.html

https://ria.ru/20231218/elka-1916556722.html

https://ria.ru/20231218/mechta-1916585523.html

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Разговор Путина со школьницей Ксюшей в рамках акции "Елка желаний" Разговор Путина со школьницей Ксюшей в рамках акции "Елка желаний" 2023-12-21T16:06 true PT5M03S

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Кирилл Волков

общество, россия, санкт-петербург, владимир путин, елка желаний, новый год