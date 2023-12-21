https://ria.ru/20231221/eko-1917290116.html

В России с 2022 года родились более 19 тысяч детей с помощью ЭКО по ОМС

В России с 2022 года родились более 19 тысяч детей с помощью ЭКО по ОМС - РИА Новости, 21.12.2023

В России с 2022 года родились более 19 тысяч детей с помощью ЭКО по ОМС

Более 19 тысяч детей родились в РФ с помощью процедуры ЭКО за счет средств базовой программы ОМС за 2022 и прошедший период 2023 года, заявила вице-премьер... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:02

2023-12-21T17:02

2023-12-21T17:03

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 19 тысяч детей родились в РФ с помощью процедуры ЭКО за счет средств базовой программы ОМС за 2022 и прошедший период 2023 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. "С 2017 по 2022 год число циклов ЭКО за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования выросло на 47,3%, а за 2022 год и прошедший период 2023 года с помощью процедуры ЭКО у нас родилось более 19 тысяч ЭКО", - сказала Голикова на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Она отметила, что во всех регионах женщинам, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора, правовую, психологическую и медико-социальную помощь оказывают более 600 подразделений и кабинетов для беременных женщин.

https://ria.ru/20231221/semya-1917230990.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, татьяна голикова