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В России с 2022 года родились более 19 тысяч детей с помощью ЭКО по ОМС - РИА Новости, 21.12.2023
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17:02 21.12.2023 (обновлено: 17:03 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/eko-1917290116.html
В России с 2022 года родились более 19 тысяч детей с помощью ЭКО по ОМС
В России с 2022 года родились более 19 тысяч детей с помощью ЭКО по ОМС - РИА Новости, 21.12.2023
В России с 2022 года родились более 19 тысяч детей с помощью ЭКО по ОМС
Более 19 тысяч детей родились в РФ с помощью процедуры ЭКО за счет средств базовой программы ОМС за 2022 и прошедший период 2023 года, заявила вице-премьер... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:02
2023-12-21T17:03
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 19 тысяч детей родились в РФ с помощью процедуры ЭКО за счет средств базовой программы ОМС за 2022 и прошедший период 2023 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. "С 2017 по 2022 год число циклов ЭКО за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования выросло на 47,3%, а за 2022 год и прошедший период 2023 года с помощью процедуры ЭКО у нас родилось более 19 тысяч ЭКО", - сказала Голикова на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Она отметила, что во всех регионах женщинам, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора, правовую, психологическую и медико-социальную помощь оказывают более 600 подразделений и кабинетов для беременных женщин.
https://ria.ru/20231221/semya-1917230990.html
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здоровье - общество, россия, татьяна голикова
Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова
В России с 2022 года родились более 19 тысяч детей с помощью ЭКО по ОМС

Голикова: в России с 2022 года родились более 19 000 детей с помощью ЭКО по ОМС

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНоворождённый
Новорождённый - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 19 тысяч детей родились в РФ с помощью процедуры ЭКО за счет средств базовой программы ОМС за 2022 и прошедший период 2023 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"С 2017 по 2022 год число циклов ЭКО за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования выросло на 47,3%, а за 2022 год и прошедший период 2023 года с помощью процедуры ЭКО у нас родилось более 19 тысяч ЭКО", - сказала Голикова на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Она отметила, что во всех регионах женщинам, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора, правовую, психологическую и медико-социальную помощь оказывают более 600 подразделений и кабинетов для беременных женщин.
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