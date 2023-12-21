Власти рассказали о состоянии детей, снятых с поезда из Тюмени
Бусаргин: у 15 детей, снятых с поезда из Тюмени, выявили грипп А
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Около 60 детей, снятых в Саратовской области с поезда Тюмень - Адлер, имеют признаки ОРВИ, в том числе у 15 подтвержден грипп А, состояние всех детей оценивается как удовлетворительное, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.
Ранее Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Позднее он уточнил, что на температуру пожаловались около 30 ребят. По данным СК, вечером 20 декабря в этом поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть.
"Сейчас ребят осматривают медики и специалисты Роспотребнадзора. Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними", - написал Бусаргин.
Губернатор Саратовской области отметил, что дети из другого региона, поэтому для их родителей создана круглосуточная горячая линия: 8-8452-67-07-02.
Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.