https://ria.ru/20231221/deti-1917148396.html

Власти рассказали о состоянии детей, снятых с поезда из Тюмени

Власти рассказали о состоянии детей, снятых с поезда из Тюмени - РИА Новости, 21.12.2023

Власти рассказали о состоянии детей, снятых с поезда из Тюмени

Около 60 детей, снятых в Саратовской области с поезда Тюмень - Адлер, имеют признаки ОРВИ, в том числе у 15 подтвержден грипп А, состояние всех детей... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:41

2023-12-21T10:41

2023-12-21T10:41

происшествия

саратовская область

роман бусаргин

тюмень

адлер

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САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Около 60 детей, снятых в Саратовской области с поезда Тюмень - Адлер, имеют признаки ОРВИ, в том числе у 15 подтвержден грипп А, состояние всех детей оценивается как удовлетворительное, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.Ранее Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Позднее он уточнил, что на температуру пожаловались около 30 ребят. По данным СК, вечером 20 декабря в этом поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть."Сейчас ребят осматривают медики и специалисты Роспотребнадзора. Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними", - написал Бусаргин.Губернатор Саратовской области отметил, что дети из другого региона, поэтому для их родителей создана круглосуточная горячая линия: 8-8452-67-07-02.Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.

https://ria.ru/20231207/zabolevaemost-1914312783.html

саратовская область

тюмень

адлер

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, саратовская область, роман бусаргин, тюмень, адлер