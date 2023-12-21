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Власти рассказали о состоянии детей, снятых с поезда из Тюмени - РИА Новости, 21.12.2023
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10:41 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/deti-1917148396.html
Власти рассказали о состоянии детей, снятых с поезда из Тюмени
Власти рассказали о состоянии детей, снятых с поезда из Тюмени - РИА Новости, 21.12.2023
Власти рассказали о состоянии детей, снятых с поезда из Тюмени
Около 60 детей, снятых в Саратовской области с поезда Тюмень - Адлер, имеют признаки ОРВИ, в том числе у 15 подтвержден грипп А, состояние всех детей... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:41
2023-12-21T10:41
происшествия
саратовская область
роман бусаргин
тюмень
адлер
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САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Около 60 детей, снятых в Саратовской области с поезда Тюмень - Адлер, имеют признаки ОРВИ, в том числе у 15 подтвержден грипп А, состояние всех детей оценивается как удовлетворительное, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.Ранее Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Позднее он уточнил, что на температуру пожаловались около 30 ребят. По данным СК, вечером 20 декабря в этом поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть."Сейчас ребят осматривают медики и специалисты Роспотребнадзора. Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними", - написал Бусаргин.Губернатор Саратовской области отметил, что дети из другого региона, поэтому для их родителей создана круглосуточная горячая линия: 8-8452-67-07-02.Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.
https://ria.ru/20231207/zabolevaemost-1914312783.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, роман бусаргин, тюмень, адлер
Происшествия, Саратовская область, Роман Бусаргин, Тюмень, Адлер
Власти рассказали о состоянии детей, снятых с поезда из Тюмени

Бусаргин: у 15 детей, снятых с поезда из Тюмени, выявили грипп А

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Около 60 детей, снятых в Саратовской области с поезда Тюмень - Адлер, имеют признаки ОРВИ, в том числе у 15 подтвержден грипп А, состояние всех детей оценивается как удовлетворительное, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.
Ранее Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Позднее он уточнил, что на температуру пожаловались около 30 ребят. По данным СК, вечером 20 декабря в этом поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть.
"Сейчас ребят осматривают медики и специалисты Роспотребнадзора. Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними", - написал Бусаргин.
Губернатор Саратовской области отметил, что дети из другого региона, поэтому для их родителей создана круглосуточная горячая линия: 8-8452-67-07-02.
Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.
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ПроисшествияСаратовская областьРоман БусаргинТюменьАдлер
 
 
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