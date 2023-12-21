https://ria.ru/20231221/dagestan-1917359269.html
Герой России рассказал, как пригласил Путина в Дагестан
Герой России рассказал, как пригласил Путина в Дагестан - РИА Новости, 21.12.2023
Герой России рассказал, как пригласил Путина в Дагестан
Участник специальной военной операции Герой России Темирлан Абуталимов рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T22:34
2023-12-21T22:34
2023-12-21T22:34
россия
запорожская область
владимир путин
сергей меликов
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916669100_0:0:703:396_1920x0_80_0_0_d9c9c1c954e046e9f5590233d8382ea0.jpg
МАХАЧКАЛА, 21 дек - РИА Новости. Участник специальной военной операции Герой России Темирлан Абуталимов рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его в Дагестан. Владимир Путин 19 декабря наградил Героев России, удостоенных высокого звания за доблестное выполнение боевых задач в ходе спецоперации. "Золотые Звезды" получили девять военнослужащих, в том числе уроженец Дагестана лейтенант Темирлан Абуталимов. В четверг Абуталимов прилетел в Дагестан, в махачкалинском аэропорту его встретили родные и близкие, представители руководства республики, журналисты. Герой рассказал, что волновался перед встречей с президентом, но после рукопожатия "мандраж спал". "Владимир Владимирович подошел ко мне и спросил: "Ты дагестанец?". Я говорю: "Да"... Я ему говорю: "Приходите к нам в гости". Он говорит: "Я и так у вас часто бываю. Другие обидятся", – рассказал Абуталимов. Боец признался, что пошел в военкомат добровольцем, и не думал, что получит звание Героя России. "Для меня и полученный до этого орден Мужества был большой гордостью", – отметил офицер. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что в одном из сражений в Запорожской области, в условиях, когда противник превосходил по силам, командир роты Абуталимов получил ранение, но продолжил бой. По словам руководителя республики, "благодаря его профессионализму и отваге наши военнослужащие нанесли огромный урон врагу, переломили ситуацию и одержали победу. Абуталимов стал восьмым выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916669100_0:0:703:528_1920x0_80_0_0_3e111ff276515e0b2d19a5f93199acd9.jpg
Путин вручает "Золотые Звезды" Героям России
Путин вручает золотые звезды Героям России. Президент в ходе церемонии отметил, что страна добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет.
2023-12-21T22:34
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, владимир путин, сергей меликов, ситуация в днр и лнр, видео
Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Сергей Меликов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Герой России рассказал, как пригласил Путина в Дагестан
Герой России рассказал, как познакомился с Путиным и пригласил его в Дагестан
МАХАЧКАЛА, 21 дек - РИА Новости. Участник специальной военной операции Герой России Темирлан Абуталимов рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его в Дагестан.
Владимир Путин 19 декабря наградил Героев России, удостоенных высокого звания за доблестное выполнение боевых задач в ходе спецоперации. "Золотые Звезды" получили девять военнослужащих, в том числе уроженец Дагестана лейтенант Темирлан Абуталимов.
В четверг Абуталимов прилетел в Дагестан, в махачкалинском аэропорту его встретили родные и близкие, представители руководства республики, журналисты. Герой рассказал, что волновался перед встречей с президентом, но после рукопожатия "мандраж спал". "Владимир Владимирович подошел ко мне и спросил: "Ты дагестанец?". Я говорю: "Да"... Я ему говорю: "Приходите к нам в гости". Он говорит: "Я и так у вас часто бываю. Другие обидятся", – рассказал Абуталимов.
Боец признался, что пошел в военкомат добровольцем, и не думал, что получит звание Героя России.
«
"Для меня и полученный до этого орден Мужества был большой гордостью", – отметил офицер.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов
рассказал, что в одном из сражений в Запорожской области
, в условиях, когда противник превосходил по силам, командир роты Абуталимов получил ранение, но продолжил бой. По словам руководителя республики, "благодаря его профессионализму и отваге наши военнослужащие нанесли огромный урон врагу, переломили ситуацию и одержали победу. Абуталимов стал восьмым выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.