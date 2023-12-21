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Герой России рассказал, как пригласил Путина в Дагестан - РИА Новости, 21.12.2023
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22:34 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/dagestan-1917359269.html
Герой России рассказал, как пригласил Путина в Дагестан
Герой России рассказал, как пригласил Путина в Дагестан - РИА Новости, 21.12.2023
Герой России рассказал, как пригласил Путина в Дагестан
Участник специальной военной операции Герой России Темирлан Абуталимов рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T22:34
2023-12-21T22:34
россия
запорожская область
владимир путин
сергей меликов
ситуация в днр и лнр
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МАХАЧКАЛА, 21 дек - РИА Новости. Участник специальной военной операции Герой России Темирлан Абуталимов рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его в Дагестан. Владимир Путин 19 декабря наградил Героев России, удостоенных высокого звания за доблестное выполнение боевых задач в ходе спецоперации. "Золотые Звезды" получили девять военнослужащих, в том числе уроженец Дагестана лейтенант Темирлан Абуталимов. В четверг Абуталимов прилетел в Дагестан, в махачкалинском аэропорту его встретили родные и близкие, представители руководства республики, журналисты. Герой рассказал, что волновался перед встречей с президентом, но после рукопожатия "мандраж спал". "Владимир Владимирович подошел ко мне и спросил: "Ты дагестанец?". Я говорю: "Да"... Я ему говорю: "Приходите к нам в гости". Он говорит: "Я и так у вас часто бываю. Другие обидятся", – рассказал Абуталимов. Боец признался, что пошел в военкомат добровольцем, и не думал, что получит звание Героя России. "Для меня и полученный до этого орден Мужества был большой гордостью", – отметил офицер. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что в одном из сражений в Запорожской области, в условиях, когда противник превосходил по силам, командир роты Абуталимов получил ранение, но продолжил бой. По словам руководителя республики, "благодаря его профессионализму и отваге наши военнослужащие нанесли огромный урон врагу, переломили ситуацию и одержали победу. Абуталимов стал восьмым выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин вручает "Золотые Звезды" Героям России
Путин вручает золотые звезды Героям России. Президент в ходе церемонии отметил, что страна добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская область, владимир путин, сергей меликов, ситуация в днр и лнр, видео
Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Сергей Меликов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Герой России рассказал, как пригласил Путина в Дагестан
МАХАЧКАЛА, 21 дек - РИА Новости. Участник специальной военной операции Герой России Темирлан Абуталимов рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его в Дагестан.
2023-12-21T22:34
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Герой России рассказал, как пригласил Путина в Дагестан

Герой России рассказал, как познакомился с Путиным и пригласил его в Дагестан

© Фото : Пресс-служба главы ДагестанаТемирлан Абуталимов
Темирлан Абуталимов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Пресс-служба главы Дагестана
Темирлан Абуталимов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 21 дек - РИА Новости. Участник специальной военной операции Герой России Темирлан Абуталимов рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его в Дагестан.
Владимир Путин 19 декабря наградил Героев России, удостоенных высокого звания за доблестное выполнение боевых задач в ходе спецоперации. "Золотые Звезды" получили девять военнослужащих, в том числе уроженец Дагестана лейтенант Темирлан Абуталимов.
В четверг Абуталимов прилетел в Дагестан, в махачкалинском аэропорту его встретили родные и близкие, представители руководства республики, журналисты. Герой рассказал, что волновался перед встречей с президентом, но после рукопожатия "мандраж спал". "Владимир Владимирович подошел ко мне и спросил: "Ты дагестанец?". Я говорю: "Да"... Я ему говорю: "Приходите к нам в гости". Он говорит: "Я и так у вас часто бываю. Другие обидятся", – рассказал Абуталимов.
Боец признался, что пошел в военкомат добровольцем, и не думал, что получит звание Героя России.
«
"Для меня и полученный до этого орден Мужества был большой гордостью", – отметил офицер.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что в одном из сражений в Запорожской области, в условиях, когда противник превосходил по силам, командир роты Абуталимов получил ранение, но продолжил бой. По словам руководителя республики, "благодаря его профессионализму и отваге наши военнослужащие нанесли огромный урон врагу, переломили ситуацию и одержали победу. Абуталимов стал восьмым выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.
 
РоссияЗапорожская областьВладимир ПутинСергей МеликовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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