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Герой России рассказал, как пригласил Путина в Дагестан

Герой России рассказал, как пригласил Путина в Дагестан - РИА Новости, 21.12.2023

Герой России рассказал, как пригласил Путина в Дагестан

Участник специальной военной операции Герой России Темирлан Абуталимов рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его в... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T22:34

2023-12-21T22:34

2023-12-21T22:34

россия

запорожская область

владимир путин

сергей меликов

ситуация в днр и лнр

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МАХАЧКАЛА, 21 дек - РИА Новости. Участник специальной военной операции Герой России Темирлан Абуталимов рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его в Дагестан. Владимир Путин 19 декабря наградил Героев России, удостоенных высокого звания за доблестное выполнение боевых задач в ходе спецоперации. "Золотые Звезды" получили девять военнослужащих, в том числе уроженец Дагестана лейтенант Темирлан Абуталимов. В четверг Абуталимов прилетел в Дагестан, в махачкалинском аэропорту его встретили родные и близкие, представители руководства республики, журналисты. Герой рассказал, что волновался перед встречей с президентом, но после рукопожатия "мандраж спал". "Владимир Владимирович подошел ко мне и спросил: "Ты дагестанец?". Я говорю: "Да"... Я ему говорю: "Приходите к нам в гости". Он говорит: "Я и так у вас часто бываю. Другие обидятся", – рассказал Абуталимов. Боец признался, что пошел в военкомат добровольцем, и не думал, что получит звание Героя России. "Для меня и полученный до этого орден Мужества был большой гордостью", – отметил офицер. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что в одном из сражений в Запорожской области, в условиях, когда противник превосходил по силам, командир роты Абуталимов получил ранение, но продолжил бой. По словам руководителя республики, "благодаря его профессионализму и отваге наши военнослужащие нанесли огромный урон врагу, переломили ситуацию и одержали победу. Абуталимов стал восьмым выходцем из Дагестана, удостоенным звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин вручает "Золотые Звезды" Героям России Путин вручает золотые звезды Героям России. Президент в ходе церемонии отметил, что страна добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет. 2023-12-21T22:34 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, запорожская область, владимир путин, сергей меликов, ситуация в днр и лнр, видео