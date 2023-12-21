https://ria.ru/20231221/briks-1917168142.html

МИД Туниса не исключил присоединения страны к группе БРИКС

МИД Туниса не исключил присоединения страны к группе БРИКС - РИА Новости, 21.12.2023

МИД Туниса не исключил присоединения страны к группе БРИКС

Тунис не проводил переговоры о присоединении к группе БРИКС, однако такая возможность не исключается, заявил РИА Новости министр иностранных дел этой страны... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:00

2023-12-21T12:00

2023-12-21T12:00

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брикс

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ТУНИС, 21 дек - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Тунис не проводил переговоры о присоединении к группе БРИКС, однако такая возможность не исключается, заявил РИА Новости министр иностранных дел этой страны Набиль Аммар. "Нет, официальных переговоров не было. Но мы не исключаем любого варианта, все возможно", - сказал Аммар, отметив, что у страны отличные отношения со всеми странами, которые входят в группу БРИКС. В апреле официальный представитель тунисского пропрезидентского "Движения 25 июля" Махмуд бен Мабрук заявил РИА Новости, что Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230620/briks-1879383698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тунис (страна), брикс