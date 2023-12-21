https://ria.ru/20231221/bolnitsy-1917212403.html

ВОЗ не обнаружила использования больниц в Газе движением ХАМАС

ВОЗ не обнаружила использования больниц в Газе движением ХАМАС - РИА Новости, 21.12.2023

ВОЗ не обнаружила использования больниц в Газе движением ХАМАС

Команда ВОЗ, которая в последние недели организовала поставки медицинских товаров в больницы на севере сектора Газа, не обнаружила использования медцентров... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:44

2023-12-21T14:44

2023-12-21T14:44

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ЖЕНЕВА, 21 дек - РИА Новости. Команда ВОЗ, которая в последние недели организовала поставки медицинских товаров в больницы на севере сектора Газа, не обнаружила использования медцентров ХАМАС, заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн. "Нет, мы не видели ничего подобного и мы не можем проверить, используются ли больницы только как медицинские центры. Роль ВОЗ заключается в мониторинге, анализе и сообщении о нападениях на объекты здравоохранения. Мы не приписываем нападения на медицинские учреждения какой-либо стороне, мы не являемся органом уголовного расследования", - ответил он на вопрос, видел ли он использование ХАМАС больниц Аль-Ахли и Аш-Шифа во время своих визитов на место. Во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила около 1,5 тысячи туннелей и подземных проходов, принадлежащих палестинскому движению ХАМАС, в секторе Газа с начала своей наземной операции в анклаве. В ЦАХАЛ уточнили, что большинство из этих подземных структур якобы располагаются под школами, больницами, мечетями, объектами ООН и гражданскими организациями. В воскресенье глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в секторе Газа частично работают лишь 8 больниц из 36, система здравоохранения анклава оказалась подорвана. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231212/gaza-1915313600.html

https://ria.ru/20231210/gaza-1914959522.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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россия

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, женева (город), тедрос адханом гебрейесус, владимир путин, хамас, воз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году