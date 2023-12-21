https://ria.ru/20231221/biznes-1917302699.html

РЭЦ и Архангельская область усиливают сотрудничество по поддержке бизнеса

РЭЦ и Архангельская область усиливают сотрудничество по поддержке бизнеса - РИА Новости, 21.12.2023

РЭЦ и Архангельская область усиливают сотрудничество по поддержке бизнеса

Соглашение о сотрудничестве между правительством Архангельской области и Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) подписали генеральный директор РЭЦ... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:37

2023-12-21T17:37

2023-12-21T17:58

архангельская область

россия

московская область (подмосковье)

вероника никишина

александр цыбульский

архангельская область

выставка-форум "россия"

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между правительством Архангельской области и Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор региона Александр Цыбульский на Международной выставке-форуме "Россия" 21 декабря на ВДНХ, сообщает центр. "Стороны договорились о сотрудничестве с целью оказания целевой поддержки региональным компаниям и создания дальнейших условий для развития их экспортной деятельности", - говорится в сообщении. Так, соглашение подразумевает обеспечение цифровой интеграции РЭЦ и субъекта Российской Федерации, что позволит создать единое цифровое пространство, обеспечивающее российским экспортерам доступ к исчерпывающей и актуальной информации, нужным сервисам и услугам в сфере внеэкономической деятельности как на федеральном, так и на региональном уровне. Документ предусматривает обобщение опыта и предложений по совершенствованию законодательства и механизмов поддержки компаний, занимающихся внешнеторговой деятельностью. Реализация соглашения будет осуществляться в ходе выполнения федеральных программ, реализуемых РЭЦ, в том числе посредством цифровой платформы "Мой экспорт" и "Агентства регионального развития" Архангельской области. "Подписание документа - важный шаг, направленный на увеличение экспортного потенциала региональных предприятий и усилению их конкурентоспособности на внешних рынках. Информационное взаимодействие между сторонами предполагает расширение получателей мер поддержки, что в свою очередь должно способствовать устойчивому росту российского несырьевого неэнергетического экспорта", - сказала Никишина. РЭЦ отмечает, что на платформе "Мой экспорт" зарегистрировано 192 компании из Архангельской области. В течение последних трех лет через экосистему им было оказано 398 услуг. Наиболее популярные из них: "Подбор маркетплейсов" и "Документы. Фитосанитарный сертификат". "Архангельская область является одним из ведущих экспортеров древесины, пиломатериалов, рыбной продукции. В прошлом году 25 представителей малого и среднего бизнеса при поддержке РЭЦ заключили контракты на 19 миллионов долларов США", - отметил Цыбульский. Он добавил, что иностранных потребителей интересуют не только традиционные позиции, но и туризм, IT-разработки. В свою очередь региональные власти предлагают дополнительные инструменты поддержки компаний, в том числе в сфере логистики. Использование электронных площадок открывает для наших экспортеров новые перспективы для развития бизнеса. РЭЦ напомнил, что пилотный проект по интеграции Российского экспортного центра с регионами был запущен на ПМЭФ-2023, когда РЭЦ и Московская область подписали соглашение о сотрудничестве. Также заключено аналогичное соглашение с Санкт-Петербургом.

https://ria.ru/20231218/soglasheniya-1916546655.html

https://ria.ru/20231211/port-1915192167.html

https://ria.ru/20231213/arkhangelsk-1915572994.html

архангельская область

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

архангельская область, россия, московская область (подмосковье), вероника никишина, александр цыбульский, выставка-форум "россия", российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика