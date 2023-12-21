https://ria.ru/20231221/belgiya-1917119022.html
Бельгия нарастила закупки российского СПГ в шесть раз
Бельгия нарастила закупки российского СПГ в шесть раз - РИА Новости, 21.12.2023
Бельгия нарастила закупки российского СПГ в шесть раз
Бельгия после пяти месяцев снижения закупок сжиженного природного газа из России в октябре нарастила их сразу в шесть раз, став основным покупателем среди... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T04:05
2023-12-21T04:05
2023-12-21T07:50
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экономика
россия
нидерланды
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бельгия после пяти месяцев снижения закупок сжиженного природного газа из России в октябре нарастила их сразу в шесть раз, став основным покупателем среди европейских стран, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.В апреле Брюссель приобрел рекордные 745 миллионов кубометров российского газа в сжиженном виде, а после этого начала постепенно сокращать импорт, пока в сентябре его объем не опустился до 74 миллионов кубов. Ситуация резко изменилась в октябре: Бельгия неожиданно нарастила закупки в шесть раз — до 448,6 миллиона кубометров, а в денежном выражении импорт подскочил в семь раз — до 166 миллионов евро. По итогам октября на эту страну пришлось почти 37% импорта российского СПГ.Нидерланды, которые после трехмесячного перерыва в сентябре возобновили закупки сжиженного природного газа у России, в октябре продолжили их наращивать — на 26%, до 267 миллионов кубометров. Греция и Португалия после перерыва в сентябре также вновь начали импортировать российское топливо: первая приобрела сразу 188 миллионов кубометров, а вторая — 97 миллионов кубометров.В целом Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного природного газа в октябре в 1,7 раза — до 1,2 миллиарда кубометров.Рынок ЕС был для России "исторически главным", поставки газа туда достигали 150 миллиардов кубометров ежегодно. В 2022 году на фоне подрыва "Северных потоков", а также санкций сотрудничество между Москвой и европейскими странами в этой сфере оказалось свернуто. Поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам 2022-го снизились почти на 85 миллиардов кубометров — до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на Европейский союз.В то же время, согласно свежим данным Евростата, страны ЕС (в том числе ярые сторонники Киева — Эстония и Литва), несмотря на обещание отказаться от российского топлива, закупили у Москвы в 2023 году сжиженный природный газ на 6,1 миллиарда евро.В Кремле заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20231220/yaponiya-1916845689.html
https://ria.ru/20231209/medvedev-1914828283.html
https://ria.ru/20231201/finlyandiya-1913205551.html
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бельгия, экономика, россия, нидерланды
Бельгия, Экономика, Россия, Нидерланды
Бельгия нарастила закупки российского СПГ в шесть раз
Бельгия в октябре нарастила закупки СПГ из России в шесть раз
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бельгия после пяти месяцев снижения закупок сжиженного природного газа из России в октябре нарастила их сразу в шесть раз, став основным покупателем среди европейских стран, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.
В апреле Брюссель приобрел рекордные 745 миллионов кубометров российского газа в сжиженном виде, а после этого начала постепенно сокращать импорт, пока в сентябре его объем не опустился до 74 миллионов кубов.
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Ситуация резко изменилась в октябре: Бельгия неожиданно нарастила закупки в шесть раз — до 448,6 миллиона кубометров, а в денежном выражении импорт подскочил в семь раз — до 166 миллионов евро. По итогам октября на эту страну пришлось почти 37% импорта российского СПГ.
Нидерланды
, которые после трехмесячного перерыва в сентябре возобновили закупки сжиженного природного газа у России, в октябре продолжили их наращивать — на 26%, до 267 миллионов кубометров. Греция
и Португалия
после перерыва в сентябре также вновь начали импортировать российское топливо: первая приобрела сразу 188 миллионов кубометров, а вторая — 97 миллионов кубометров.
В целом Евросоюз увеличил импорт российского сжиженного природного газа в октябре в 1,7 раза — до 1,2 миллиарда кубометров.
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Рынок ЕС был для России "исторически главным", поставки газа туда достигали 150 миллиардов кубометров ежегодно. В 2022 году на фоне подрыва "Северных потоков", а также санкций сотрудничество между Москвой и европейскими странами в этой сфере оказалось свернуто. Поставки газа "Газпрома
" в дальнее зарубежье по итогам 2022-го снизились почти на 85 миллиардов кубометров — до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на Европейский союз.
В то же время, согласно свежим данным Евростата
, страны ЕС (в том числе ярые сторонники Киева — Эстония и Литва), несмотря на обещание отказаться от российского топлива, закупили у Москвы в 2023 году сжиженный природный газ на 6,1 миллиарда евро.
В Кремле заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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