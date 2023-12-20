https://ria.ru/20231220/zyuganov-1917102004.html

Зюганов прокомментировал выдвижение Харитонова в президенты

Зюганов прокомментировал выдвижение Харитонова в президенты - РИА Новости, 20.12.2023

Зюганов прокомментировал выдвижение Харитонова в президенты

В качестве кандидатов в президенты от КПРФ выдвигали многих, но окончательное решение будет приниматься на пленуме Компартии в пятницу, заявил лидер коммунистов РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T22:58

2023-12-20T22:58

2023-12-20T22:58

политика

россия

николай харитонов

кпрф

геннадий зюганов

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МОСКВА, 20 дек- РИА Новости. В качестве кандидатов в президенты от КПРФ выдвигали многих, но окончательное решение будет приниматься на пленуме Компартии в пятницу, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. "Этим правом обладает только съезд. Меня выдвигали некоторые организации и продолжают, и Афонина, и Новикова, и Харитонова, и Калашникова, и Коломейцева… Решение будет принимать в пятницу пленум (КПРФ)", - ответил он на вопрос РИА Новости о выдвижении члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты РФ.

https://ria.ru/20231220/kandidatura-1917092574.html

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политика, россия, николай харитонов, кпрф, геннадий зюганов