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Зюганов прокомментировал выдвижение Харитонова в президенты
Зюганов прокомментировал выдвижение Харитонова в президенты - РИА Новости, 20.12.2023
Зюганов прокомментировал выдвижение Харитонова в президенты
В качестве кандидатов в президенты от КПРФ выдвигали многих, но окончательное решение будет приниматься на пленуме Компартии в пятницу, заявил лидер коммунистов РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:58
2023-12-20T22:58
2023-12-20T22:58
политика
россия
николай харитонов
кпрф
геннадий зюганов
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МОСКВА, 20 дек- РИА Новости. В качестве кандидатов в президенты от КПРФ выдвигали многих, но окончательное решение будет приниматься на пленуме Компартии в пятницу, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. "Этим правом обладает только съезд. Меня выдвигали некоторые организации и продолжают, и Афонина, и Новикова, и Харитонова, и Калашникова, и Коломейцева… Решение будет принимать в пятницу пленум (КПРФ)", - ответил он на вопрос РИА Новости о выдвижении члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты РФ.
https://ria.ru/20231220/kandidatura-1917092574.html
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политика, россия, николай харитонов, кпрф, геннадий зюганов
Политика, Россия, Николай Харитонов, КПРФ, Геннадий Зюганов
Зюганов прокомментировал выдвижение Харитонова в президенты
Зюганов, комментируя кандидатуру Харитонова в президенты: решение за пленумом