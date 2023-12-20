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Зюганов прокомментировал выдвижение Харитонова в президенты - РИА Новости, 20.12.2023
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22:58 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/zyuganov-1917102004.html
Зюганов прокомментировал выдвижение Харитонова в президенты
Зюганов прокомментировал выдвижение Харитонова в президенты - РИА Новости, 20.12.2023
Зюганов прокомментировал выдвижение Харитонова в президенты
В качестве кандидатов в президенты от КПРФ выдвигали многих, но окончательное решение будет приниматься на пленуме Компартии в пятницу, заявил лидер коммунистов РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:58
2023-12-20T22:58
политика
россия
николай харитонов
кпрф
геннадий зюганов
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МОСКВА, 20 дек- РИА Новости. В качестве кандидатов в президенты от КПРФ выдвигали многих, но окончательное решение будет приниматься на пленуме Компартии в пятницу, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. "Этим правом обладает только съезд. Меня выдвигали некоторые организации и продолжают, и Афонина, и Новикова, и Харитонова, и Калашникова, и Коломейцева… Решение будет принимать в пятницу пленум (КПРФ)", - ответил он на вопрос РИА Новости о выдвижении члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты РФ.
https://ria.ru/20231220/kandidatura-1917092574.html
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политика, россия, николай харитонов, кпрф, геннадий зюганов
Политика, Россия, Николай Харитонов, КПРФ, Геннадий Зюганов
Зюганов прокомментировал выдвижение Харитонова в президенты

Зюганов, комментируя кандидатуру Харитонова в президенты: решение за пленумом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк Геннадий Зюганов
 Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек- РИА Новости. В качестве кандидатов в президенты от КПРФ выдвигали многих, но окончательное решение будет приниматься на пленуме Компартии в пятницу, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
«
"Этим правом обладает только съезд. Меня выдвигали некоторые организации и продолжают, и Афонина, и Новикова, и Харитонова, и Калашникова, и Коломейцева… Решение будет принимать в пятницу пленум (КПРФ)", - ответил он на вопрос РИА Новости о выдвижении члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты РФ.
Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Президиум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборы президента
Вчера, 21:50
 
ПолитикаРоссияНиколай ХаритоновКПРФГеннадий Зюганов
 
 
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