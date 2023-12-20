https://ria.ru/20231220/zemletryasenie-1916849925.html
Число жертв землетрясения на северо-западе Китая возросло до 131
Число жертв землетрясения на северо-западе Китая возросло до 131 - РИА Новости, 20.12.2023
Число жертв землетрясения на северо-западе Китая возросло до 131
Число погибших в результате землетрясения на северо-западе КНР возросло до 131, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T04:36
2023-12-20T04:36
2023-12-20T10:45
китай
ганьсу
цинхай
владимир путин
си цзиньпин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
народно-освободительная армия китая
в мире
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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на северо-западе КНР возросло до 131, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о 126 погибших, 718 раненых и 20 пропавших без вести. "К настоящему времени в результате землетрясения в провинции Ганьсу погибли 113 человек, в провинции Цинхай погибли 18 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что всем раненым оказывается помощь, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Кроме того, по информации телевидения, в поисково-спасательных работах задействованы 2042 человека, 381 транспортное средство и 41 собака. В общей сложности удалось спасти 78 человек, отрезанных от внешнего мира, еще 6 653 человека были эвакуированы. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями. В районе бедствия повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры. Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) в качестве средств для оказания помощи при стихийных бедствиях. Во вторник министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. В поисково-спасательной операции и в работах по ликвидации последствий землетрясения задействованы также военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и подразделения Народной вооруженной полиции.
https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916665652.html
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китай, ганьсу, цинхай, владимир путин, си цзиньпин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), народно-освободительная армия китая, в мире
Китай, Ганьсу, Цинхай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Народно-освободительная армия Китая, В мире
Число жертв землетрясения на северо-западе Китая возросло до 131
Число погибших в результате землетрясения на северо-западе КНР возросло до 131
ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости.
Число погибших в результате землетрясения на северо-западе КНР возросло до 131, сообщает
в среду Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 126 погибших, 718 раненых и 20 пропавших без вести.
Мишустин предложил премьеру Китая помощь после землетрясения
"К настоящему времени в результате землетрясения в провинции Ганьсу
погибли 113 человек, в провинции Цинхай
погибли 18 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всем раненым оказывается помощь, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры.
Кроме того, по информации телевидения, в поисково-спасательных работах задействованы 2042 человека, 381 транспортное средство и 41 собака. В общей сложности удалось спасти 78 человек, отрезанных от внешнего мира, еще 6 653 человека были эвакуированы.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Президент России Владимир Путин
направил председателю КНР Си Цзиньпину
глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями.
В районе бедствия повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) в качестве средств для оказания помощи при стихийных бедствиях.
Во вторник министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС
) Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. В поисково-спасательной операции и в работах по ликвидации последствий землетрясения задействованы также военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК
) и подразделения Народной вооруженной полиции.
Путин направил Си Цзиньпину соболезнования после землетрясения в Китае