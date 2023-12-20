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В Китае впервые пройдет ярмарка товаров под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 20.12.2023
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16:53 20.12.2023 (обновлено: 17:11 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/yarmarka-1917015785.html
В Китае впервые пройдет ярмарка товаров под брендом "Сделано в России"
В Китае впервые пройдет ярмарка товаров под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 20.12.2023
В Китае впервые пройдет ярмарка товаров под брендом "Сделано в России"
Фестиваль-ярмарка российских товаров под брендом "Сделано в России" впервые пройдет в Китае с 27 января по 4 февраля 2024 года, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:53
2023-12-20T17:11
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ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Фестиваль-ярмарка российских товаров под брендом "Сделано в России" впервые пройдет в Китае с 27 января по 4 февраля 2024 года, заявил РИА Новости первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Фестиваль-ярмарка пройдет в городах Шэньян и Далянь, организатором выступает Российский экспортный центр при поддержке комитета КПК и правительства северо-восточной китайской провинции Ляонин. "Для того, чтобы познакомить китайских граждан с достоинствами наших продуктов, в том числе такими, как исключительная безопасность и экологичность, российской стороной предложен новый формат презентации экспортного потенциала России для наращивания экспорта в Китай, в том числе под брендом "Сделано в России", через коллаборацию ярмарочных, культурных и спортивных мероприятий", — заявил Белоусов. По его словам, "первым шагом по использованию этого формата станет фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который впервые пройдет в канун Китайского нового года". "На фестивале будут работать тематические павильоны российской продукции: выставки народных промыслов с мастер-классами для детей и взрослых; дегустационные и кулинарные шоу от крупнейших российских агропроизводителей, розничная продажа продуктов питания. На прилавках будут не менее 1 тысячи наименований товаров", - указал он. Кроме того, отметил Белоусов, товары фестиваля будут представлены на электронных торговых площадках в национальных электронных магазинах, найти их можно на китайских маркетплейсах по фразе Made in Russia, уже сейчас китайский покупатель может приобрести товары российского производства через официальный аккаунт Made in Russia в WeChat. Отдельно планируется представление китайским зрителям русской музыкальной культуры и балета, в частности, проведение концертов классической музыки в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга и балетной программы. Российский спорт на фестивале представит хоккей. Запланированы "Игры дружбы" между российскими и китайскими командами.
https://ria.ru/20231220/gorod-1916484800.html
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технологии, китай, россия, шэньян, андрей белоусов, wechat
Технологии, Китай, Россия, Шэньян, Андрей Белоусов, WeChat
В Китае впервые пройдет ярмарка товаров под брендом "Сделано в России"

В Китае впервые пройдет ярмарка товаров "Сделано в России" в начале 2024 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФорум "Сделано в России"
Форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Форум "Сделано в России". Архивное фото
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ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Фестиваль-ярмарка российских товаров под брендом "Сделано в России" впервые пройдет в Китае с 27 января по 4 февраля 2024 года, заявил РИА Новости первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
Фестиваль-ярмарка пройдет в городах Шэньян и Далянь, организатором выступает Российский экспортный центр при поддержке комитета КПК и правительства северо-восточной китайской провинции Ляонин.
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«
"Для того, чтобы познакомить китайских граждан с достоинствами наших продуктов, в том числе такими, как исключительная безопасность и экологичность, российской стороной предложен новый формат презентации экспортного потенциала России для наращивания экспорта в Китай, в том числе под брендом "Сделано в России", через коллаборацию ярмарочных, культурных и спортивных мероприятий", — заявил Белоусов.
По его словам, "первым шагом по использованию этого формата станет фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который впервые пройдет в канун Китайского нового года".
«
"На фестивале будут работать тематические павильоны российской продукции: выставки народных промыслов с мастер-классами для детей и взрослых; дегустационные и кулинарные шоу от крупнейших российских агропроизводителей, розничная продажа продуктов питания. На прилавках будут не менее 1 тысячи наименований товаров", - указал он.
Кроме того, отметил Белоусов, товары фестиваля будут представлены на электронных торговых площадках в национальных электронных магазинах, найти их можно на китайских маркетплейсах по фразе Made in Russia, уже сейчас китайский покупатель может приобрести товары российского производства через официальный аккаунт Made in Russia в WeChat.
Отдельно планируется представление китайским зрителям русской музыкальной культуры и балета, в частности, проведение концертов классической музыки в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга и балетной программы. Российский спорт на фестивале представит хоккей. Запланированы "Игры дружбы" между российскими и китайскими командами.
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