https://ria.ru/20231220/vdnkh-1916948235.html

Архангельская область готовится удивлять гостей выставки "Россия" на ВДНХ

Архангельская область готовится удивлять гостей выставки "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 20.12.2023

Архангельская область готовится удивлять гостей выставки "Россия" на ВДНХ

В четверг на выставке "Россия" на ВДНХ состоится День Архангельской области, в ходе которого пройдет автограф-сессия с прославленными олимпийцами и встреча с... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:53

2023-12-20T13:53

2023-12-20T13:53

архангельская область

архангельская область

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 20 дек – РИА Новости. В четверг на выставке "Россия" на ВДНХ состоится День Архангельской области, в ходе которого пройдет автограф-сессия с прославленными олимпийцами и встреча с космонавтом Иваном Вагнером, а также гостей научат лепить козуль и угостят кофе по-мезенски, сообщила пресс-служба правительства региона. "Познакомиться с краем белых ночей и северного сияния, взять автограф у лыжников-олимпийцев Александра Завьялова, Николая Зимятова, Натальи Непряевой, пожать руку Герою России космонавту Ивану Вагнеру, раскрыть секрет приготовления северной козули и попробовать удивительный кофе по-мезенски из самовара – все это и многое другое смогут сделать гости международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в день Архангельской области 21 декабря", - говорится в сообщении. Отмечается, что насыщенную программу дня региона откроет губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который в 75-м павильоне ВДНХ расскажет о важнейших достижениях региона. В деловой части – подписание ряда соглашений, направленных на развитие региона, презентации научного, санаторно-курортного и туристического потенциала Архангельской области. Как отметили в пресс-службе правительства области, интересной обещает стать дискуссия с участием женщин-предпринимателей области "Поморские жонки в бизнесе" – свои истории успеха расскажут кукольный мастер, чьи игрушки висят на самых знаменитых елках страны, модельер, сумевшая дать вторую жизнь традиционным северным мотивам в современной одежде, мастер туриндустрии, буквально из руин возродившая уникальный парк отдыха в заповедных северных лесах. Также в программе мероприятий дня региона – мастер-классы от народных мастеров, которые научат плести из бересты и корня, украшать набивкой детали одежды и вывязывать северные орнаменты, выступления творческих коллективов, лекции о вкладе Архангельской области в развитие страны и другие активности. На фудхолле "Дом российской кухни" для посетителей будут представлены традиционные блюда Архангельской области. Здесь же секреты мастерства раскроет известная архангельская козульщица Юлия Попова-Онучина. С народной песенной культурой гостей познакомит Государственный академический Северный русский народный хор, который выступит с концертной программой "Узорчатый сказ", а лучшие гармонисты архангельского края представят программу "Гармоничная Россия". "Архангельская область – разносторонний регион, который совместил в себе бескрайние леса и суровую Арктику, ракеты и подводные лодки, науку и инновации. День региона на выставке "Россия" – отличная возможность для всех желающих познакомиться с историей, колоритом и традициями Архангельской области поближе", – отметила министр экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Евгения Шелюк. Международная выставка-форум "Россия" открылась в Москве 4 ноября по поручению президента РФ Владимира Путина. В Дни регионов каждый субъект РФ, в том числе Архангельская область, более подробно презентует свои достижения, обширные деловые и образовательные программы, а также яркие культурные события.

https://ria.ru/20231116/uzbekistan-1909958572.html

https://ria.ru/20231211/tsybulskiy-1915177453.html

https://ria.ru/20231218/soglasheniya-1916546655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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архангельская область, россия