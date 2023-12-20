https://ria.ru/20231220/ukraina-1917058532.html

Украина получила от ЕС еще 150 миллионов евро на восстановление

Украина получила от ЕС еще 150 миллионов евро на восстановление - РИА Новости, 20.12.2023

Украина получила от ЕС еще 150 миллионов евро на восстановление

Украина получила от Евросоюза еще 150 миллионов евро на восстановление инфраструктурных объектов, сообщает в среду украинский кабмин. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:29

2023-12-20T18:29

2023-12-20T18:50

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Украина получила от Евросоюза еще 150 миллионов евро на восстановление инфраструктурных объектов, сообщает в среду украинский кабмин. "Сегодня, 20 декабря, Украина получила 150 миллионов евро финансовой помощи на безвозвратной основе от ЕС… Грантовое финансирование поможет обеспечить приоритетные меры по восстановлению критически важных объектов… В частности, транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений", - сообщается на сайте кабмина. По данным украинского правительства, второй транш в размере 100 миллионов евро ожидается в первом квартале 2024 года. Средства будут направлены также на восстановление инфраструктуры и поддержку представителей сельского хозяйства. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву.

https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр