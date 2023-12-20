https://ria.ru/20231220/ukraina-1917058532.html
Украина получила от ЕС еще 150 миллионов евро на восстановление
Украина получила от ЕС еще 150 миллионов евро на восстановление - РИА Новости, 20.12.2023
Украина получила от ЕС еще 150 миллионов евро на восстановление
Украина получила от Евросоюза еще 150 миллионов евро на восстановление инфраструктурных объектов, сообщает в среду украинский кабмин. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:29
2023-12-20T18:29
2023-12-20T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Украина получила от Евросоюза еще 150 миллионов евро на восстановление инфраструктурных объектов, сообщает в среду украинский кабмин. "Сегодня, 20 декабря, Украина получила 150 миллионов евро финансовой помощи на безвозвратной основе от ЕС… Грантовое финансирование поможет обеспечить приоритетные меры по восстановлению критически важных объектов… В частности, транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений", - сообщается на сайте кабмина. По данным украинского правительства, второй транш в размере 100 миллионов евро ожидается в первом квартале 2024 года. Средства будут направлены также на восстановление инфраструктуры и поддержку представителей сельского хозяйства. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву.
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина получила от ЕС еще 150 миллионов евро на восстановление
Кабмин Украины сообщил о получении от ЕС 150 миллионов евро на восстановление
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Украина получила от Евросоюза еще 150 миллионов евро на восстановление инфраструктурных объектов, сообщает в среду украинский кабмин.
"Сегодня, 20 декабря, Украина получила 150 миллионов евро финансовой помощи на безвозвратной основе от ЕС… Грантовое финансирование поможет обеспечить приоритетные меры по восстановлению критически важных объектов… В частности, транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений", - сообщается на сайте кабмина.
По данным украинского правительства, второй транш в размере 100 миллионов евро ожидается в первом квартале 2024 года. Средства будут направлены также на восстановление инфраструктуры и поддержку представителей сельского хозяйства.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву.
Очень плохие новости для Европы: она исполнит мечту Украины