https://ria.ru/20231220/ukraina-1917040141.html

Премьер Словакии объяснил, почему против вступления Украины в НАТО

Премьер Словакии объяснил, почему против вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 20.12.2023

Премьер Словакии объяснил, почему против вступления Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью изданию InfoVojna, что будет против членства Украины в НАТО, потому что это бы означало начало Третьей... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:46

2023-12-20T17:46

2023-12-20T17:46

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БРАТИСЛАВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью изданию InfoVojna, что будет против членства Украины в НАТО, потому что это бы означало начало Третьей мировой войны. "Мы перед выборами говорили, что для нас будет проблемой, если речь идет о (членстве Украины - ред.) в НАТО, я это сказал и на встрече со Столтенбергом (генсек НАТО - ред.): чтобы не было никаких сюрпризов, я говорю за партию, которая преобладает в правительстве Словакии, я говорю о том, что мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало Третьей мировой войны… Я верю, что этого никогда не произойдет. Пока я буду иметь возможность влиять на словацкую политическую сцену, буду использовать право наложить вето на такое решение", - сказал Фицо.Он также отметил, что пройдут годы, прежде чем Украина вступит в Европейский союз, сейчас она к этому не готова. "Если для политической поддержки Украины необходимо было сделать такой переоцененный политический жест, то я не имел с этим проблемы. Еще перед парламентскими выборами я говорил: если Европейский союз хочет принять Украину, для нас это не проблема, но она должна исполнить все условия", - Фицо. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя это, говорил, что решение о начале переговоров с Украиной является лишь политическим жестом, пройдут годы, прежде чем страна реально вступит в Европейский союз. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали эту просьбу Зеленского. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916819529.html

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