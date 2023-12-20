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Участника банды Басаева приговорили к 13 годам за нападение на Дагестан - РИА Новости, 20.12.2023
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12:00 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/terrorist-1916904896.html
Участника банды Басаева приговорили к 13 годам за нападение на Дагестан
Участника банды Басаева приговорили к 13 годам за нападение на Дагестан - РИА Новости, 20.12.2023
Участника банды Басаева приговорили к 13 годам за нападение на Дагестан
Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы Алимхана Мусаева по делу о нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщил... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:00
2023-12-20T12:00
происшествия
россия
ботлихский район
новолакский район
республика дагестан
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы Алимхана Мусаева по делу о нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщил журналистам представитель суда. По его словам, в июне 1999 года Мусаев вступил в вооруженную банду на территории Чечни и прошел подготовку по обращению с различными видами стрелкового оружия и взрывчатыми веществами. Как сообщал СК РФ, в августе 1999 года Мусаев в составе одной из банд под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба приняли участие в вооруженном нападении на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана. В результате боестолкновения погибли 33 военнослужащих, еще 34 получили ранения. "Мусаев признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда. Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в банде, участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов. К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню. Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.
https://ria.ru/20231211/napadenie-1915195606.html
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ботлихский район
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происшествия, россия, ботлихский район, новолакский район, республика дагестан
Происшествия, Россия, Ботлихский район, Новолакский район, Республика Дагестан
Участника банды Басаева приговорили к 13 годам за нападение на Дагестан

Боевик из банды Басаева получил 13 лет за нападение на Дагестан в 1999 году

© РИА Новости / В. Баранец | Перейти в медиабанкСело Новолакское, Дагестан. 1999 год
Село Новолакское, Дагестан. 1999 год - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / В. Баранец
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Село Новолакское, Дагестан. 1999 год. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы Алимхана Мусаева по делу о нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщил журналистам представитель суда.
По его словам, в июне 1999 года Мусаев вступил в вооруженную банду на территории Чечни и прошел подготовку по обращению с различными видами стрелкового оружия и взрывчатыми веществами.
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Как сообщал СК РФ, в августе 1999 года Мусаев в составе одной из банд под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба приняли участие в вооруженном нападении на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана. В результате боестолкновения погибли 33 военнослужащих, еще 34 получили ранения.
"Мусаев признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда. Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в банде, участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.
Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов. К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню. Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.
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