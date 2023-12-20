https://ria.ru/20231220/si-1916862150.html

Си Цзиньпин предложил провести годы российско-китайской культуры

Си Цзиньпин предложил провести годы российско-китайской культуры - РИА Новости, 20.12.2023

Си Цзиньпин предложил провести годы российско-китайской культуры

Годы российско-китайской культуры должны укрепить фундамент передающейся из поколения в поколение дружбы народов России и Китая, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T08:09

2023-12-20T08:09

2023-12-20T08:27

си цзиньпин

россия

китай

михаил мишустин

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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Годы российско-китайской культуры должны укрепить фундамент передающейся из поколения в поколение дружбы народов России и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине."Обе стороны должны успешно провести Годы культуры Китая и России в ближайшие два года, больше планировать и больше проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент общественного мнения дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение", - приводит слова главы КНР Центральное телевидение Китая.Перекрестные Годы культуры России и Китая пройдут в 2024-2025 годах.

https://ria.ru/20231219/kitay-1916621301.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

си цзиньпин, россия, китай, михаил мишустин