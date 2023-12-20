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Си Цзиньпин предложил провести годы российско-китайской культуры
Си Цзиньпин предложил провести годы российско-китайской культуры - РИА Новости, 20.12.2023
Си Цзиньпин предложил провести годы российско-китайской культуры
Годы российско-китайской культуры должны укрепить фундамент передающейся из поколения в поколение дружбы народов России и Китая, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T08:09
2023-12-20T08:09
2023-12-20T08:27
си цзиньпин
россия
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михаил мишустин
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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Годы российско-китайской культуры должны укрепить фундамент передающейся из поколения в поколение дружбы народов России и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине."Обе стороны должны успешно провести Годы культуры Китая и России в ближайшие два года, больше планировать и больше проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент общественного мнения дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение", - приводит слова главы КНР Центральное телевидение Китая.Перекрестные Годы культуры России и Китая пройдут в 2024-2025 годах.
https://ria.ru/20231219/kitay-1916621301.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, россия, китай, михаил мишустин
Си Цзиньпин, Россия, Китай, Михаил Мишустин
Си Цзиньпин предложил провести годы российско-китайской культуры
Си Цзиньпин предложил Мишустину провести годы российско-китайской культуры