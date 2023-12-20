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Суд оштрафовал развлекательный телеканал за гей-пропаганду в клипе Баскова - РИА Новости, 20.12.2023
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Шоубиз
 
13:24 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/shtraf-1916925772.html
Суд оштрафовал развлекательный телеканал за гей-пропаганду в клипе Баскова
Суд оштрафовал развлекательный телеканал за гей-пропаганду в клипе Баскова - РИА Новости, 20.12.2023
Суд оштрафовал развлекательный телеканал за гей-пропаганду в клипе Баскова
Таганский суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей телеканал "Точка ТВ" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в клипе Николая Баскова на песню... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:24
2023-12-20T13:24
шоубиз
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей телеканал "Точка ТВ" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в клипе Николая Баскова на песню "Странник", информация размещена на сайте ведомства.&quot;Точка ТВ&quot; признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей&quot;, — говорится в тексте постановления.Суд выяснил, что 14 июля 2023 года, в 17 часов 49 минут телеканал выпустил в эфир клип артиста без плашки "18+". Постановление было вынесено 12 декабря.В тексте указано, что "история отношений лирического героя" Баскова с другим мужчиной происходит на фоне "атмосферы гедонизма и разврата, что реализуется преимущественно с помощью неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского) в сексуальном контексте".Статья 6.21.2 "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в КоАП в конце прошлого года.Николай Басков ситуацию пока не прокомментировал.
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николай басков, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, москва
Шоубиз, Николай Басков, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Москва
Суд оштрафовал развлекательный телеканал за гей-пропаганду в клипе Баскова

Канал "Точка ТВ" оштрафован на миллион рублей за гей-пропаганду в клипе Баскова

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей телеканал "Точка ТВ" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в клипе Николая Баскова на песню "Странник", информация размещена на сайте ведомства.
«

"Точка ТВ" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей", — говорится в тексте постановления.

Информация по делу № 05-6771/2023. Скриншот страницы сайта
Информация по делу № 05-6771/2023. Скриншот страницы сайта
Информация по делу № 05-6771/2023. Скриншот страницы сайта
Суд выяснил, что 14 июля 2023 года, в 17 часов 49 минут телеканал выпустил в эфир клип артиста без плашки "18+". Постановление было вынесено 12 декабря.
В тексте указано, что "история отношений лирического героя" Баскова с другим мужчиной происходит на фоне "атмосферы гедонизма и разврата, что реализуется преимущественно с помощью неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского) в сексуальном контексте".
Статья 6.21.2 "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в КоАП в конце прошлого года.
Николай Басков ситуацию пока не прокомментировал.
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ШоубизНиколай БасковРоссияЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаМосква
 
 
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