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Генассамблея ООН поддержала резолюцию России о борьбе с нацизмом - РИА Новости, 20.12.2023
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05:57 20.12.2023 (обновлено: 05:58 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/rezolyutsiya-1916853313.html
Генассамблея ООН поддержала резолюцию России о борьбе с нацизмом
Генассамблея ООН поддержала резолюцию России о борьбе с нацизмом - РИА Новости, 20.12.2023
Генассамблея ООН поддержала резолюцию России о борьбе с нацизмом
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T05:57
2023-12-20T05:58
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ее одобрил Третий комитет Генассамблеи.За документ проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. Россия, Китай, Израиль были в числе голосовавших за документ.Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.США и Украина противВ числе стран, проголосовавших против российской резолюции, оказались США, Великобритания, Германия, Италия, Япония и Украина. Многие их них попытались оправдать свой голос против резолюции о борьбе с героизацией нацизма тем, что Россия якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для "оправдания" СВО.В числе тех, кто голосовал за резолюцию, — Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сирия, Израиль, Аргентина, Армения, Азербайджан, Боливия, Бразилия, Камерун, ЦАР, Колумбия, Куба, КНДР, Египет, Эритрея, Эфиопия, Габон, Ирак, Казахстан, Кения, Никарагуа, Пакистан, Перу, Катар, Киргизия, Кувейт, Ливия, Мали, Мексика и другие.В числе воздержавшихся Турция, Южная Корея, Швейцария, Мьянма.Антироссийская поправкаПо настоянию ряда стран западного лагеря, в том числе Украины, Австралии, Японии, в текст резолюции была включена поправка, утверждающая, что Россия якобы стремилась "оправдать свою территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма". Группа западных стран внесла поправку в надежде на то, что в случае ее принятия Россия откажется от текста своей резолюции и не будет за нее голосовать. Однако этого не произошло. Россия голосовала за резолюцию, а те, кто поддержал поправку в итоге все равно голосовали против резолюции, содержащей данную поправку.В то же время Россия, Белоруссия, Китай, Сирия, КНДР и Египет, дистанцировались от западной поправки."Динамика положительная"Подавляющее большинство стран Генассамблеи ООН понимают, что с нацизмом и неонацизмом надо бороться – против резолюции о борьбе с героизацией нацизма голосуют лишь Евросоюз, США и их сателлиты, заявила журналистам зампостпреда России при всемирной организации Мария Заболоцкая."Результаты говорят только о том, что убедительное большинство поддерживают резолюцию. Все понимают, что с нацизмом и неонацизмом надо бороться. Всем близки эти идеи, все понимают важность этой резолюции и ее поддерживают. Получается, что у нас всего лишь практически один регион, а именно Евросоюз, США и их сателлиты, голосуют против", - сказала дипломат.При этом, по ее словам, динамика по числу стран, ежегодно голосующих за данную резолюцию, положительная. "Мы идем вперед, действительно. Будем набирать, динамика положительная", - заключила она.
https://ria.ru/20231103/rezolyutsiya-1907078785.html
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в мире, россия, сша, украина, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, США, Украина, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Генассамблея ООН поддержала резолюцию России о борьбе с нацизмом

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с нацизмом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН
Зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ее одобрил Третий комитет Генассамблеи.
За документ проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. Россия, Китай, Израиль были в числе голосовавших за документ.
Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
МИД сообщил о "войне" Запада с резолюцией по борьбе с героизацией нацизма
3 ноября, 01:57
Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.

США и Украина против

В числе стран, проголосовавших против российской резолюции, оказались США, Великобритания, Германия, Италия, Япония и Украина. Многие их них попытались оправдать свой голос против резолюции о борьбе с героизацией нацизма тем, что Россия якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для "оправдания" СВО.
В числе тех, кто голосовал за резолюцию, — Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сирия, Израиль, Аргентина, Армения, Азербайджан, Боливия, Бразилия, Камерун, ЦАР, Колумбия, Куба, КНДР, Египет, Эритрея, Эфиопия, Габон, Ирак, Казахстан, Кения, Никарагуа, Пакистан, Перу, Катар, Киргизия, Кувейт, Ливия, Мали, Мексика и другие.
В числе воздержавшихся Турция, Южная Корея, Швейцария, Мьянма.
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Антироссийская поправка

По настоянию ряда стран западного лагеря, в том числе Украины, Австралии, Японии, в текст резолюции была включена поправка, утверждающая, что Россия якобы стремилась "оправдать свою территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма". Группа западных стран внесла поправку в надежде на то, что в случае ее принятия Россия откажется от текста своей резолюции и не будет за нее голосовать. Однако этого не произошло. Россия голосовала за резолюцию, а те, кто поддержал поправку в итоге все равно голосовали против резолюции, содержащей данную поправку.
В то же время Россия, Белоруссия, Китай, Сирия, КНДР и Египет, дистанцировались от западной поправки.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с нацизмом
3 ноября, 18:30

"Динамика положительная"

Подавляющее большинство стран Генассамблеи ООН понимают, что с нацизмом и неонацизмом надо бороться – против резолюции о борьбе с героизацией нацизма голосуют лишь Евросоюз, США и их сателлиты, заявила журналистам зампостпреда России при всемирной организации Мария Заболоцкая.
"Результаты говорят только о том, что убедительное большинство поддерживают резолюцию. Все понимают, что с нацизмом и неонацизмом надо бороться. Всем близки эти идеи, все понимают важность этой резолюции и ее поддерживают. Получается, что у нас всего лишь практически один регион, а именно Евросоюз, США и их сателлиты, голосуют против", - сказала дипломат.
При этом, по ее словам, динамика по числу стран, ежегодно голосующих за данную резолюцию, положительная. "Мы идем вперед, действительно. Будем набирать, динамика положительная", - заключила она.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
СМИ: США "отшили" Украину в ООН
05:19
 
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