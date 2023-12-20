https://ria.ru/20231220/rezolyutsiya-1916853313.html

Генассамблея ООН поддержала резолюцию России о борьбе с нацизмом

Генассамблея ООН поддержала резолюцию России о борьбе с нацизмом - РИА Новости, 20.12.2023

Генассамблея ООН поддержала резолюцию России о борьбе с нацизмом

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T05:57

2023-12-20T05:57

2023-12-20T05:58

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ее одобрил Третий комитет Генассамблеи.За документ проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. Россия, Китай, Израиль были в числе голосовавших за документ.Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.США и Украина противВ числе стран, проголосовавших против российской резолюции, оказались США, Великобритания, Германия, Италия, Япония и Украина. Многие их них попытались оправдать свой голос против резолюции о борьбе с героизацией нацизма тем, что Россия якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для "оправдания" СВО.В числе тех, кто голосовал за резолюцию, — Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сирия, Израиль, Аргентина, Армения, Азербайджан, Боливия, Бразилия, Камерун, ЦАР, Колумбия, Куба, КНДР, Египет, Эритрея, Эфиопия, Габон, Ирак, Казахстан, Кения, Никарагуа, Пакистан, Перу, Катар, Киргизия, Кувейт, Ливия, Мали, Мексика и другие.В числе воздержавшихся Турция, Южная Корея, Швейцария, Мьянма.Антироссийская поправкаПо настоянию ряда стран западного лагеря, в том числе Украины, Австралии, Японии, в текст резолюции была включена поправка, утверждающая, что Россия якобы стремилась "оправдать свою территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма". Группа западных стран внесла поправку в надежде на то, что в случае ее принятия Россия откажется от текста своей резолюции и не будет за нее голосовать. Однако этого не произошло. Россия голосовала за резолюцию, а те, кто поддержал поправку в итоге все равно голосовали против резолюции, содержащей данную поправку.В то же время Россия, Белоруссия, Китай, Сирия, КНДР и Египет, дистанцировались от западной поправки."Динамика положительная"Подавляющее большинство стран Генассамблеи ООН понимают, что с нацизмом и неонацизмом надо бороться – против резолюции о борьбе с героизацией нацизма голосуют лишь Евросоюз, США и их сателлиты, заявила журналистам зампостпреда России при всемирной организации Мария Заболоцкая."Результаты говорят только о том, что убедительное большинство поддерживают резолюцию. Все понимают, что с нацизмом и неонацизмом надо бороться. Всем близки эти идеи, все понимают важность этой резолюции и ее поддерживают. Получается, что у нас всего лишь практически один регион, а именно Евросоюз, США и их сателлиты, голосуют против", - сказала дипломат.При этом, по ее словам, динамика по числу стран, ежегодно голосующих за данную резолюцию, положительная. "Мы идем вперед, действительно. Будем набирать, динамика положительная", - заключила она.

https://ria.ru/20231103/rezolyutsiya-1907078785.html

https://ria.ru/20230509/litsemerie-1870539786.html

https://ria.ru/20231103/rezolyutsiya-1907306028.html

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Алексей Калабанов

в мире, россия, сша, украина, генеральная ассамблея оон, оон