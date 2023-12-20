https://ria.ru/20231220/putin-1916838612.html

Обозреватель WSJ назвал Путина геополитическим победителем года

Обозреватель WSJ назвал Путина геополитическим победителем года - РИА Новости, 20.12.2023

Обозреватель WSJ назвал Путина геополитическим победителем года

Обозреватель газеты Wall Street Journal Джеральд Бейкер назвал президента России Владимира Путина геополитическим победителем года. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T00:44

2023-12-20T00:44

2023-12-20T01:10

россия

киев

европа

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

единая россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Обозреватель газеты Wall Street Journal Джеральд Бейкер назвал президента России Владимира Путина геополитическим победителем года."Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года", - пишет американский журналист в своей статье для издания. Обозреватель считает, что Владимир Путин добился успеха в этом году, поскольку контрнаступление Киева оказалось неудачным, российская экономика выдержала западные санкции. Позиция Европы в свою очередь ослабевает, а поддержка Киева со стороны США "дала трещину". Ранее американский журнал Time включил Путина в список претендентов на звание человека года по версии данного издания. Time признавал Путина Человеком года в 2007 году и многократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время российские военные уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231219/zapad-1916795398.html

россия

киев

европа

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россия, киев, европа, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, единая россия