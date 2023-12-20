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Обозреватель WSJ назвал Путина геополитическим победителем года - РИА Новости, 20.12.2023
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00:44 20.12.2023 (обновлено: 01:10 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/putin-1916838612.html
Обозреватель WSJ назвал Путина геополитическим победителем года
Обозреватель WSJ назвал Путина геополитическим победителем года - РИА Новости, 20.12.2023
Обозреватель WSJ назвал Путина геополитическим победителем года
Обозреватель газеты Wall Street Journal Джеральд Бейкер назвал президента России Владимира Путина геополитическим победителем года. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T00:44
2023-12-20T01:10
россия
киев
европа
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
единая россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Обозреватель газеты Wall Street Journal Джеральд Бейкер назвал президента России Владимира Путина геополитическим победителем года."Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года", - пишет американский журналист в своей статье для издания. Обозреватель считает, что Владимир Путин добился успеха в этом году, поскольку контрнаступление Киева оказалось неудачным, российская экономика выдержала западные санкции. Позиция Европы в свою очередь ослабевает, а поддержка Киева со стороны США "дала трещину". Ранее американский журнал Time включил Путина в список претендентов на звание человека года по версии данного издания. Time признавал Путина Человеком года в 2007 году и многократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время российские военные уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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россия, киев, европа, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, единая россия
Россия, Киев, Европа, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Единая Россия
Обозреватель WSJ назвал Путина геополитическим победителем года

Обозреватель WSJ Бейкер назвал Путина геополитическим победителем 2023 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Обозреватель газеты Wall Street Journal Джеральд Бейкер назвал президента России Владимира Путина геополитическим победителем года.
«
"Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года", - пишет американский журналист в своей статье для издания.
Обозреватель считает, что Владимир Путин добился успеха в этом году, поскольку контрнаступление Киева оказалось неудачным, российская экономика выдержала западные санкции. Позиция Европы в свою очередь ослабевает, а поддержка Киева со стороны США "дала трещину".
Ранее американский журнал Time включил Путина в список претендентов на звание человека года по версии данного издания. Time признавал Путина Человеком года в 2007 году и многократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время российские военные уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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