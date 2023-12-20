https://ria.ru/20231220/proezd-1916985599.html

В Петербурге продлили бесплатный проезд для детей участников СВО

В Петербурге продлили бесплатный проезд для детей участников СВО - РИА Новости, 20.12.2023

В Петербурге продлили бесплатный проезд для детей участников СВО

Бесплатный проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга для детей участников СВО продлен на следующий год, сообщила пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:27

2023-12-20T15:27

2023-12-20T15:30

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россия

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Бесплатный проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга для детей участников СВО продлен на следующий год, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, детям добровольцев и военнослужащих запаса, проходящих службу в ходе частичной мобилизации, а также уже вернувшихся домой после участия в специальной военной операции, продлен бесплатный проезд в общественном транспорте города и поездах пригородного сообщения. Новая льгота будет действовать по 31 декабря 2024 года. "Транспортные льготы мы ввели для всех детей, чьи родители участвуют в СВО. Мы не делали различий между родными и приемными детьми. Президент Владимир Владимирович Путин поручил сделать все необходимое для поддержки наших героев. В том числе позаботиться об их семьях. Петербург выполняет поручение главы государства", - отметил Беглов. Право на бесплатный проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае, метро и пригородных электричках детям участников СВО было предоставлено в прошлом году также по поручению губернатора Санкт-Петербурга. Право на бесплатный проезд в наземном транспорте и метро распространяется на детей старше 7 лет, студентов, обучающихся по очной форме в петербургских учреждениях общего и среднего профессионального образования, студентов, ординаторов, аспирантов, адъюнктов, ассистентов-стажеров, обучающихся по очной форме в высших учебных заведениях или научных организациях города. Право на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения в течение учебного года имеют учащиеся учреждений общего и среднего профессионального образования, расположенных в Петербурге и других субъектах РФ, а также те, кто зачислен в учреждения общего и среднего профессионального образования на территории города для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. Бесплатный проезд для льготных категорий предоставляется на основе специального проездного билета. Если он уже оформлен, то его необходимо продлить в любой кассе метрополитена. Для первичного оформления проездного необходимо обратиться в образовательную организацию или ГКУ "Организатор перевозок", сообщают власти.

https://ria.ru/20231031/svo-1906427825.html

https://ria.ru/20231207/piter-1914497508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, россия, александр беглов