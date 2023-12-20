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На сайте Зеленского появилась петиция с призывом мобилизовать депутатов - РИА Новости, 20.12.2023
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07:32 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/petitsiya-1916859209.html
На сайте Зеленского появилась петиция с призывом мобилизовать депутатов
На сайте Зеленского появилась петиция с призывом мобилизовать депутатов - РИА Новости, 20.12.2023
На сайте Зеленского появилась петиция с призывом мобилизовать депутатов
Еще одна петиция с призывом мобилизовать украинских депутатов и чиновников зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T07:32
2023-12-20T07:32
украина
в мире
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Еще одна петиция с призывом мобилизовать украинских депутатов и чиновников зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. Ранее депутат украинского парламента Александр Дубинский зарегистрировал петицию о мобилизации депутатов и чиновников. В начале декабря она набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов. В конце августа Дубинский зарегистрировал в Раде законопроект, исключающий депутатов из списка тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу. "Существуют законодательные пробелы, которые приводят к неравным условиям мобилизации. В частности, народные депутаты Украины, которые являются военнообязанными и забронированы на период мобилизации и военного положения за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации", - говорится в тексте петиции, опубликованном на сайте офиса Зеленского. По мнению автора петиции, это нарушает равенство перед конституционными обязанностями всех граждан Украины. Документ был зарегистрирован 19 декабря и на данный момент набрал около 450 голосов из 25 тысяч необходимых для его рассмотрения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230721/zelenskiy-1885571167.html
https://ria.ru/20230330/petitsiya-1861873160.html
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украина, в мире, владимир зеленский, александр дубинский
Украина, В мире, Владимир Зеленский, Александр Дубинский
На сайте Зеленского появилась петиция с призывом мобилизовать депутатов

На сайт Зеленского внесена еще одна петиция с призывом мобилизовать депутатов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Еще одна петиция с призывом мобилизовать украинских депутатов и чиновников зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского.
Ранее депутат украинского парламента Александр Дубинский зарегистрировал петицию о мобилизации депутатов и чиновников. В начале декабря она набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов. В конце августа Дубинский зарегистрировал в Раде законопроект, исключающий депутатов из списка тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу.
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"Существуют законодательные пробелы, которые приводят к неравным условиям мобилизации. В частности, народные депутаты Украины, которые являются военнообязанными и забронированы на период мобилизации и военного положения за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации", - говорится в тексте петиции, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
По мнению автора петиции, это нарушает равенство перед конституционными обязанностями всех граждан Украины. Документ был зарегистрирован 19 декабря и на данный момент набрал около 450 голосов из 25 тысяч необходимых для его рассмотрения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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