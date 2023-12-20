Власти Москвы оценили ситуацию с ОРВИ и коронавирусом в городе
Депздрав: существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в Москве нет
© iStock.com / Anastasia GryukanovaЛечение гриппа и простуды
© iStock.com / Anastasia Gryukanova
Лечение гриппа и простуды . Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в Москве нет, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, а лечение проходит амбулаторно, сообщил столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале.
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"В столице проводится постоянный мониторинг структуры заболеваемости: никаких новых вирусов не отмечается. Подчеркиваем, что существенного роста госпитализаций в городе также нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, а лечение проходит амбулаторно.
Количество вызовов врачей на дом является обычным для эпидемиологического сезона и не превышает значений прошлого года, сообщает столичный департамент здравоохранения.
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"По факту публикаций информации в Telegram-каналах о том, что перед новым годом Москву якобы накрыла эпидемия, департамент здравоохранения выступает с официальным сообщением: количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону, не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике ковида", - говорится в сообщении.
Также там отмечается, что по аналогии с вызовами врача на дом, число вызовов скорой помощи также соответствует текущему эпидсезону.
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"Преимущественно обращения связаны с высокой температурой и простудными симптомами, они направляются на консультативный пост для принятия решения о необходимости выезда бригад СМП и оказания консультации", - говорится в сообщении.
Кроме того, в сообщении отмечается, что информация о том, что в смене работают 5-6 диспетчеров вместо 12, не соответствует действительности. В настоящее время в диспетчерском центре работает 70-75 операторов. Дозвон на телефон 103 остается стабильным и среднее время не превышает 5-6 секунд.
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"Число врачей консультантов было традиционно увеличено перед эпидсезоном почти в два раза до 50-70 в смену, а в сутки они проводят около 14-15 тысяч консультаций", - уточнили в сообщении.