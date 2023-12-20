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Власти Москвы оценили ситуацию с ОРВИ и коронавирусом в городе - РИА Новости, 20.12.2023
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16:26 20.12.2023 (обновлено: 16:49 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/orvi-1917006385.html
Власти Москвы оценили ситуацию с ОРВИ и коронавирусом в городе
Власти Москвы оценили ситуацию с ОРВИ и коронавирусом в городе - РИА Новости, 20.12.2023
Власти Москвы оценили ситуацию с ОРВИ и коронавирусом в городе
Существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в Москве нет, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, а лечение... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:26
2023-12-20T16:49
москва
департамент здравоохранения г. москвы
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в Москве нет, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, а лечение проходит амбулаторно, сообщил столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале."В столице проводится постоянный мониторинг структуры заболеваемости: никаких новых вирусов не отмечается. Подчеркиваем, что существенного роста госпитализаций в городе также нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, а лечение проходит амбулаторно.Количество вызовов врачей на дом является обычным для эпидемиологического сезона и не превышает значений прошлого года, сообщает столичный департамент здравоохранения."По факту публикаций информации в Telegram-каналах о том, что перед новым годом Москву якобы накрыла эпидемия, департамент здравоохранения выступает с официальным сообщением: количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону, не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике ковида", - говорится в сообщении.Также там отмечается, что по аналогии с вызовами врача на дом, число вызовов скорой помощи также соответствует текущему эпидсезону."Преимущественно обращения связаны с высокой температурой и простудными симптомами, они направляются на консультативный пост для принятия решения о необходимости выезда бригад СМП и оказания консультации", - говорится в сообщении.Кроме того, в сообщении отмечается, что информация о том, что в смене работают 5-6 диспетчеров вместо 12, не соответствует действительности. В настоящее время в диспетчерском центре работает 70-75 операторов. Дозвон на телефон 103 остается стабильным и среднее время не превышает 5-6 секунд."Число врачей консультантов было традиционно увеличено перед эпидсезоном почти в два раза до 50-70 в смену, а в сутки они проводят около 14-15 тысяч консультаций", - уточнили в сообщении.
https://ria.ru/20231220/lechenie-1917011983.html
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москва, департамент здравоохранения г. москвы, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Москва, Департамент здравоохранения г. Москвы, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19
Власти Москвы оценили ситуацию с ОРВИ и коронавирусом в городе

Депздрав: существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в Москве нет

© iStock.com / Anastasia GryukanovaЛечение гриппа и простуды
Лечение гриппа и простуды - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© iStock.com / Anastasia Gryukanova
Лечение гриппа и простуды . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в Москве нет, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, а лечение проходит амбулаторно, сообщил столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале.
«
"В столице проводится постоянный мониторинг структуры заболеваемости: никаких новых вирусов не отмечается. Подчеркиваем, что существенного роста госпитализаций в городе также нет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, а лечение проходит амбулаторно.
Количество вызовов врачей на дом является обычным для эпидемиологического сезона и не превышает значений прошлого года, сообщает столичный департамент здравоохранения.
«
"По факту публикаций информации в Telegram-каналах о том, что перед новым годом Москву якобы накрыла эпидемия, департамент здравоохранения выступает с официальным сообщением: количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону, не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике ковида", - говорится в сообщении.
Также там отмечается, что по аналогии с вызовами врача на дом, число вызовов скорой помощи также соответствует текущему эпидсезону.
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«
"Преимущественно обращения связаны с высокой температурой и простудными симптомами, они направляются на консультативный пост для принятия решения о необходимости выезда бригад СМП и оказания консультации", - говорится в сообщении.
Кроме того, в сообщении отмечается, что информация о том, что в смене работают 5-6 диспетчеров вместо 12, не соответствует действительности. В настоящее время в диспетчерском центре работает 70-75 операторов. Дозвон на телефон 103 остается стабильным и среднее время не превышает 5-6 секунд.
«
"Число врачей консультантов было традиционно увеличено перед эпидсезоном почти в два раза до 50-70 в смену, а в сутки они проводят около 14-15 тысяч консультаций", - уточнили в сообщении.
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