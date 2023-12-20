https://ria.ru/20231220/orvi-1917006385.html

Власти Москвы оценили ситуацию с ОРВИ и коронавирусом в городе

Власти Москвы оценили ситуацию с ОРВИ и коронавирусом в городе - РИА Новости, 20.12.2023

Власти Москвы оценили ситуацию с ОРВИ и коронавирусом в городе

Существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в Москве нет, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, а лечение... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:26

2023-12-20T16:26

2023-12-20T16:49

москва

департамент здравоохранения г. москвы

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Существенного роста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу в Москве нет, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, а лечение проходит амбулаторно, сообщил столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале."В столице проводится постоянный мониторинг структуры заболеваемости: никаких новых вирусов не отмечается. Подчеркиваем, что существенного роста госпитализаций в городе также нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, а лечение проходит амбулаторно.Количество вызовов врачей на дом является обычным для эпидемиологического сезона и не превышает значений прошлого года, сообщает столичный департамент здравоохранения."По факту публикаций информации в Telegram-каналах о том, что перед новым годом Москву якобы накрыла эпидемия, департамент здравоохранения выступает с официальным сообщением: количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону, не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике ковида", - говорится в сообщении.Также там отмечается, что по аналогии с вызовами врача на дом, число вызовов скорой помощи также соответствует текущему эпидсезону."Преимущественно обращения связаны с высокой температурой и простудными симптомами, они направляются на консультативный пост для принятия решения о необходимости выезда бригад СМП и оказания консультации", - говорится в сообщении.Кроме того, в сообщении отмечается, что информация о том, что в смене работают 5-6 диспетчеров вместо 12, не соответствует действительности. В настоящее время в диспетчерском центре работает 70-75 операторов. Дозвон на телефон 103 остается стабильным и среднее время не превышает 5-6 секунд."Число врачей консультантов было традиционно увеличено перед эпидсезоном почти в два раза до 50-70 в смену, а в сутки они проводят около 14-15 тысяч консультаций", - уточнили в сообщении.

https://ria.ru/20231220/lechenie-1917011983.html

https://ria.ru/20231219/zabolevaemost-1916689329.html

https://ria.ru/20231220/maski-1916997216.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, департамент здравоохранения г. москвы, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19