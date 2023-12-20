https://ria.ru/20231220/onischenko-1916915015.html

Онищенко "разрешил" съесть колбасу за новогодним столом

Онищенко "разрешил" съесть колбасу за новогодним столом - РИА Новости, 20.12.2023

Онищенко "разрешил" съесть колбасу за новогодним столом

Колбаса за новогодним столом вполне допустима, можно выбрать любимую и съесть, главное - знать меру, заявил академик Российской академии наук, заместитель... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:32

2023-12-20T12:32

2023-12-20T12:32

геннадий онищенко

общество

российская академия наук

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Колбаса за новогодним столом вполне допустима, можно выбрать любимую и съесть, главное - знать меру, заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Раз колбаса разрешена – значит, она безопасна, поэтому любую качественную колбасу, к которой вы привыкли, которую вы любите, можно съесть в меру… Не надо шарахаться от колбасы", - сказал Онищенко на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что выбор колбасы зависит от предпочтения человека, сам он в молодости выбирал "докторскую". При этом важно правильно хранить колбасу и не употреблять по истечению срока годности, добавил Онищенко. По его словам, главное правило за новогодним столом – не объедаться "до потери сознания".

https://ria.ru/20231220/olive-1916875546.html

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геннадий онищенко, общество, российская академия наук