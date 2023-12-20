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OMV изучает указ Путина по Южно-Русскому месторождению - РИА Новости, 20.12.2023
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15:42 20.12.2023 (обновлено: 19:06 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/omv-1916990157.html
OMV изучает указ Путина по Южно-Русскому месторождению
OMV изучает указ Путина по Южно-Русскому месторождению - РИА Новости, 20.12.2023
OMV изучает указ Путина по Южно-Русскому месторождению
OMV изучает указ Владимира Путина, касающийся Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения, и может предпринять дальнейшие шаги для защиты своих прав,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:42
2023-12-20T19:06
omv
экономика
россия
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. OMV изучает указ Владимира Путина, касающийся Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения, и может предпринять дальнейшие шаги для защиты своих прав, сообщила австрийская компания.&quot;По имеющейся информации, президент России подписал указ о Южно-Русском месторождении. Согласно этому указу, пакеты акций OMV и ее доли в газовом месторождении должны быть переданы новым российским компаниям &lt;...&gt;. В настоящее время OMV изучает президентский указ и может предпринять дальнейшие шаги для сохранения своих прав&quot;, — говорится в пресс-релизе.В свою очередь, в Wintershall сообщили РИА Новости, что детально анализируют ситуацию.Владимир Путин подписал указы, согласно которым доли немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных предприятиях с "Газпромом" продадут новым российским собственникам. Речь идет об ачимовских отложениях Уренгойского месторождения (Wintershall имеет доли в трех СП — "Ачимгазе", "Ачим Девелопменте" и "Ачим сбыте") и Южно-Русском месторождении (Wintershall владеет в "Севернефтегазпроме" 35 процентами, а OMV — 25 процентами). При этом действующие совместные предприятия заменят новыми структурами, с сохранением в них доли "Газпрома".Новым собственником долей иностранцев в ачиме Уренгойского месторождения станет ООО "Газовые технологии". Согласно данным ЕГРЮЛ, в августе этого года юрлицо с таким названием учредил в Санкт-Петербурге банк "Россия". Собственником на Южно-Русском месторождении станет страховая компания "Согаз". Сделки, согласно указу, должны пройти по рыночной стоимости, их цену определит правительство. После оплаты средства, которые должны получить Wintershall и OMV, заморозят в России на счетах типа С.
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omv, экономика, россия, владимир путин, газпром, санкт-петербург, wintershall
OMV, Экономика, Россия, Владимир Путин, Газпром, Санкт-Петербург, Wintershall
OMV изучает указ Путина по Южно-Русскому месторождению

OMV: изучаем указ Путина по Южно-Русскому месторождению и думаем о будущих шагах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. OMV изучает указ Владимира Путина, касающийся Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения, и может предпринять дальнейшие шаги для защиты своих прав, сообщила австрийская компания.
«

"По имеющейся информации, президент России подписал указ о Южно-Русском месторождении. Согласно этому указу, пакеты акций OMV и ее доли в газовом месторождении должны быть переданы новым российским компаниям <...>. В настоящее время OMV изучает президентский указ и может предпринять дальнейшие шаги для сохранения своих прав", — говорится в пресс-релизе.

В свою очередь, в Wintershall сообщили РИА Новости, что детально анализируют ситуацию.
Владимир Путин подписал указы, согласно которым доли немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных предприятиях с "Газпромом" продадут новым российским собственникам. Речь идет об ачимовских отложениях Уренгойского месторождения (Wintershall имеет доли в трех СП — "Ачимгазе", "Ачим Девелопменте" и "Ачим сбыте") и Южно-Русском месторождении (Wintershall владеет в "Севернефтегазпроме" 35 процентами, а OMV — 25 процентами). При этом действующие совместные предприятия заменят новыми структурами, с сохранением в них доли "Газпрома".
Новым собственником долей иностранцев в ачиме Уренгойского месторождения станет ООО "Газовые технологии". Согласно данным ЕГРЮЛ, в августе этого года юрлицо с таким названием учредил в Санкт-Петербурге банк "Россия". Собственником на Южно-Русском месторождении станет страховая компания "Согаз". Сделки, согласно указу, должны пройти по рыночной стоимости, их цену определит правительство. После оплаты средства, которые должны получить Wintershall и OMV, заморозят в России на счетах типа С.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Россия не изымает активы иностранных инвесторов, заявил Песков
12:45
 
OMVЭкономикаРоссияВладимир ПутинГазпромСанкт-ПетербургWintershall
 
 
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