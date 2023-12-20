https://ria.ru/20231220/moldaviya-1917050365.html

Опрос: более половины жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО

Опрос: более половины жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО - РИА Новости, 20.12.2023

Опрос: более половины жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО

Около 55% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в среду данные социологического... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:08

2023-12-20T18:08

2023-12-20T18:08

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 20 дек — РИА Новости. Около 55% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в среду данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили ответить, поддерживают ли они вступление страны в НАТО. За присоединение к альянсу выступили 30% респондентов (31,3% в октябре). Против вступления в блок высказались 53,4% опрошенных (54,5% ранее), а 16,6% не смогли определиться с ответом (14,3% ранее). Опрос проводился со 2 по 15 декабря, в нем приняли участие 997 человек из 387 населенных пунктов. Погрешность составляет 3,1%. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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в мире, молдавия, майя санду