https://ria.ru/20231220/maduro-1916918257.html

В Кремле прокомментировали возможность визита Мадуро в Москву

В Кремле прокомментировали возможность визита Мадуро в Москву - РИА Новости, 20.12.2023

В Кремле прокомментировали возможность визита Мадуро в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не приедет в Россию до конца года, но его визит находится на повестке дня, как только сроки будут согласованы, он состоится,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:44

2023-12-20T12:44

2023-12-20T12:46

москва

россия

политика

венесуэла

николас мадуро

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не приедет в Россию до конца года, но его визит находится на повестке дня, как только сроки будут согласованы, он состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Согласовываются сроки, сейчас можно сказать, что до конца года это уже не состоится. Но этот визит на повестке дня, и как только сроки будут согласованы, этот визит состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, состоится ли ранее анонсированный визит Мадуро в РФ в декабре.Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что визит главы Венесуэлы Николаса Мадуро планируется в Москву в декабре, однако точных дат озвучено не было.

https://ria.ru/20231007/putin-1901225530.html

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Кирилл Волков

москва, россия, политика, венесуэла, николас мадуро, дмитрий песков