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В Кремле прокомментировали возможность визита Мадуро в Москву - РИА Новости, 20.12.2023
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12:44 20.12.2023 (обновлено: 12:46 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/maduro-1916918257.html
В Кремле прокомментировали возможность визита Мадуро в Москву
В Кремле прокомментировали возможность визита Мадуро в Москву - РИА Новости, 20.12.2023
В Кремле прокомментировали возможность визита Мадуро в Москву
Президент Венесуэлы Николас Мадуро не приедет в Россию до конца года, но его визит находится на повестке дня, как только сроки будут согласованы, он состоится,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:44
2023-12-20T12:46
москва
россия
политика
венесуэла
николас мадуро
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не приедет в Россию до конца года, но его визит находится на повестке дня, как только сроки будут согласованы, он состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Согласовываются сроки, сейчас можно сказать, что до конца года это уже не состоится. Но этот визит на повестке дня, и как только сроки будут согласованы, этот визит состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, состоится ли ранее анонсированный визит Мадуро в РФ в декабре.Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что визит главы Венесуэлы Николаса Мадуро планируется в Москву в декабре, однако точных дат озвучено не было.
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москва, россия, политика, венесуэла, николас мадуро, дмитрий песков
Москва, Россия, Политика, Венесуэла, Николас Мадуро, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможность визита Мадуро в Москву

Песков: Мадуро приедет в Москву, когда Россия и Венесуэла согласуют сроки

© РИА Новости / Магда Хибелли | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не приедет в Россию до конца года, но его визит находится на повестке дня, как только сроки будут согласованы, он состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Согласовываются сроки, сейчас можно сказать, что до конца года это уже не состоится. Но этот визит на повестке дня, и как только сроки будут согласованы, этот визит состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, состоится ли ранее анонсированный визит Мадуро в РФ в декабре.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что визит главы Венесуэлы Николаса Мадуро планируется в Москву в декабре, однако точных дат озвучено не было.
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