https://ria.ru/20231220/kitay-1916855945.html

В отношениях России и Китая заложен крепкий фундамент, заявил Си Цзиньпин

В отношениях России и Китая заложен крепкий фундамент, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.12.2023

В отношениях России и Китая заложен крепкий фундамент, заявил Си Цзиньпин

Отношения России и Китая стоят на крепком фундаменте, укрепляются возможности стран противостоять рискам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T06:44

2023-12-20T06:44

2023-12-20T09:05

россия

китай

пекин

си цзиньпин

михаил мишустин

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ПЕКИН, 20 дек — РИА Новости. Отношения России и Китая стоят на крепком фундаменте, укрепляются возможности стран противостоять рискам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пекине."У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам, что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран", — сказал лидер Китая.Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до 200 миллиардов долларов в год выполнена с опережением, отметил также Си Цзиньпин, уточнив, что этот показатель уже достиг 218,28 миллиарда долларов.Мишустин, со своей стороны, констатировал, что двухстороннее торгово-экономическое сотрудничество справилось с непростыми вызовами в 2023 году. Взаимный товарооборот России и Китая, по его словам, составил почти 18 триллионов рублей, или полтора триллиона китайских юаней.Москва и Пекин достигли хороших результатов в инвестиционной сфере, реализуются 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей, добавил премьер.Развитие и открытость Китая принесут новые возможности для развития других стран, включая Россию, заявил, в свою очередь, Си Цзиньпин.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его с 100 миллиардов долларов в год в 2018-м до 200 миллиардов к 2024 году. По итогам 2022-го товарооборот между двумя странами вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231214/kitay-1915792436.html

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Переговоры Мишустина с Си Цзиньпином в Пекине Переговоры Мишустина с Си Цзиньпином в Пекине 2023-12-20T06:44 true PT11M59S

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россия, китай, пекин, си цзиньпин, михаил мишустин, в мире