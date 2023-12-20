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Власти Камчатки рассчитывают на новый самолет "Байкал" для развития туризма
Власти Камчатки рассчитывают на новый самолет "Байкал" для развития туризма - РИА Новости, 20.12.2023
Власти Камчатки рассчитывают на новый самолет "Байкал" для развития туризма
Планируемый к выпуску легкомоторный самолет "Байкал" необходим в том числе для развития туристических услуг в Камчатском крае, для этого уже согласован... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:07
2023-12-20T14:07
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Планируемый к выпуску легкомоторный самолет "Байкал" необходим в том числе для развития туристических услуг в Камчатском крае, для этого уже согласован план-график поставки первой партии из девяти бортов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Солодов. "Он (самолет – прим.) важен с туристической точки зрения. Если средние самолеты нам обеспечивают внутренние потребности перевозки жителей Камчатки по территории региона, то этот хорош для туристических задач", – сказал Солодов. Он уточнил, что сами потребности будут формироваться по мере предоставления туруслуги. "Сейчас мы согласовали план-график поставки девяти самолетов "Байкал" для нужд Камчатского края. Думаю, когда первые самолеты поступят, а сама услуга начнет развиваться, то и потребность будет увеличена", – отметил губернатор. ЛМС-901 "Байкал" – легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2000 килограммов груза на дальность 1500-3000 километров. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Камчатка, Камчатский край
Власти Камчатки рассчитывают на новый самолет "Байкал" для развития туризма
Солодов: самолет "Байкал" необходим Камчатке для развития туризма
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости.
Планируемый к выпуску легкомоторный самолет "Байкал" необходим в том числе для развития туристических услуг в Камчатском крае, для этого уже согласован план-график поставки первой партии из девяти бортов, сообщил в интервью
РИА Новости губернатор Владимир Солодов.
"Он (самолет – прим.) важен с туристической точки зрения. Если средние самолеты нам обеспечивают внутренние потребности перевозки жителей Камчатки по территории региона, то этот хорош для туристических задач", – сказал Солодов.
Он уточнил, что сами потребности будут формироваться по мере предоставления туруслуги.
"Сейчас мы согласовали план-график поставки девяти самолетов "Байкал" для нужд Камчатского края. Думаю, когда первые самолеты поступят, а сама услуга начнет развиваться, то и потребность будет увеличена", – отметил губернатор.
ЛМС-901 "Байкал" – легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2000 килограммов груза на дальность 1500-3000 километров. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.
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