https://ria.ru/20231220/kamchatka-1916912241.html

Власти Камчатки рассчитывают на новый самолет "Байкал" для развития туризма

Власти Камчатки рассчитывают на новый самолет "Байкал" для развития туризма - РИА Новости, 20.12.2023

Власти Камчатки рассчитывают на новый самолет "Байкал" для развития туризма

Планируемый к выпуску легкомоторный самолет "Байкал" необходим в том числе для развития туристических услуг в Камчатском крае, для этого уже согласован... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:07

2023-12-20T14:07

2023-12-20T14:07

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

камчатка

камчатский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771848368_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_8da95a541130ad91786a72625cf43065.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Планируемый к выпуску легкомоторный самолет "Байкал" необходим в том числе для развития туристических услуг в Камчатском крае, для этого уже согласован план-график поставки первой партии из девяти бортов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Солодов. "Он (самолет – прим.) важен с туристической точки зрения. Если средние самолеты нам обеспечивают внутренние потребности перевозки жителей Камчатки по территории региона, то этот хорош для туристических задач", – сказал Солодов. Он уточнил, что сами потребности будут формироваться по мере предоставления туруслуги. "Сейчас мы согласовали план-график поставки девяти самолетов "Байкал" для нужд Камчатского края. Думаю, когда первые самолеты поступят, а сама услуга начнет развиваться, то и потребность будет увеличена", – отметил губернатор. ЛМС-901 "Байкал" – легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2000 килограммов груза на дальность 1500-3000 километров. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.

https://ria.ru/20231120/kamchatka-1910512910.html

камчатка

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, камчатка, камчатский край