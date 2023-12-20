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Владимир Солодов: туризм на Камчатке не должен быть элитным направлением

Владимир Солодов: туризм на Камчатке не должен быть элитным направлением - РИА Новости, 20.12.2023

Владимир Солодов: туризм на Камчатке не должен быть элитным направлением

Доступность туризма в Камчатском крае необходимо постоянно повышать для гостей и жителей региона, полуостров не должен быть элитным направлением для отдыха,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:00

2023-12-20T13:00

2023-12-20T14:02

интервью

владимир солодов

камчатский край

петропавловск-камчатский

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Доступность туризма в Камчатском крае необходимо постоянно повышать для гостей и жителей региона, полуостров не должен быть элитным направлением для отдыха, уверен губернатор Владимир Солодов. В интервью РИА Новости он рассказал, что предпринимают для этого власти Камчатки, а также как налаживается доставка рыбы из региона в Центральную Россию, и подешевеет ли икра к новогоднему столу. Беседовала Марина Луковцева.– Владимир Викторович, каковы итоги туристического сезона 2023 года, оправдались ли ожидания по турпотоку на полуостров?– Ожидания оправдались. Если коротко сказать, то мы видим, что интерес к Камчатке растет из года в год, и туристический поток растет из года в год. Здесь очень важно, что это не изменения в формате каких-то колебаний, когда интерес то нарастает, то спадает, а планомерный рост. Точные цифры Росстат еще подведет, по итогам 12 месяцев их пока нет, но я рассчитываю, что мы вырастем примерно от 20% до 25% к туристическому потоку 2022 года. И планку в 350 тысяч должны либо превысить, либо к ней подойти.Не менее важно, что мы видим и качественные изменения и с точки зрения доступности посещения Камчатского края. Всегда подчеркиваю, что мне очень важно, чтобы Камчатка не была элитным направлением туризма, туризма для избранных, чтобы максимально широко доступна была для всех жителей нашей страны и для жителей Камчатки. Очень важная тенденция – это увеличение туристов из числа жителей самого Камчатского края, которые посещают здесь уникальные природные места.Мы видим, что действительно улучшается качество доступности – работают на деле плоские тарифы "Аэрофлота", которые решением президента РФ Владимира Путина были внедрены и ежегодно продляются. Вот сейчас на прямой линии глава государства подтвердил, что ожидается продление на следующий период. А я хочу напомнить, что сегодня билет Петропавловск-Камчатский – Москва туда и обратно стоит 27 тысяч рублей для всех без ограничения граждан, и приобрести его можно, если за месяц-полтора озаботиться, за исключением пиковых периодов – июль, август, начало сентября. Желательно, в качестве совета, за два-три месяца билеты такие приобретать. А для льготных категорий это еще и существенно дешевле – около 15 тысяч рублей туда и обратно.Не менее важно, что развивается инфраструктура, потому что нужно, чтобы турист не просто приезжал на Камчатку, но чтобы для него были созданы качественные условия пребывания, и была отдача для нашей экономики. Здесь мы видим и увеличение количества мест размещения, а, значит, большую вовлеченность жителей Камчатского края в оказание туристических услуг. Это один из главных показателей для меня с точки зрения эффекта экономического. И мы его начинаем ощущать.Коротко отмечу, что отдельное внимание мы уделяем социальным турам. Это и поездки в долину гейзеров для всех выпускников камчатских школ, и бесплатные туры для отдельных категорий жителей. В этом году расширили их на членов семей участников специальной военной операции.Большая работа предстоит еще и по совершенствованию инфраструктуры. Мы ждем ввода в эксплуатацию нового здания аэропорта: в следующем году – завершения строительства и в конце года – начала его функционирования. Идет работа по строительству новых туристических точек притяжения, в первую очередь – наш флагманский проект "Три вулкана", куда сейчас строится дорога, вся необходимая инфраструктура, и тоже со следующего года к стройке мы уже приступим. Идет развитие так называемой малой инфраструктуры для туристов. Это туристические тропы, какие-то указатели, места отдыха, которые на наших маршрутах должны быть созданы. Мы провели паспортизацию основных туристических маршрутов. Паспорта получили 170 маршрутов. По ним мы и категорию устанавливаем, чтобы безопасность обеспечить, и планируем дальше системную работу по созданию легкой инфраструктуры.– Вы говорили, что стремитесь к тому, чтобы отдых на Камчатке не был исключительно элитным. А каков в настоящий момент портрет среднестатистического туриста?– Он достаточно разнообразный. Разные категории туристов к нам приезжают. Из тенденций, которые мы видим в этом году, больше стали приезжать люди не на пакетные туры, где и проживание, и экскурсионная программа включена, а просто приобретая билет и снимая квартиру, домик или место в отеле, самостоятельно оформляя весь туристический продукт.Условно можно несколько категорий выделить. Это люди, которые приезжают в поисках активного приключенческого туризма в дикой природе: где-то это рыбалка, охота, трекинг, морские путешествия. Например, сейчас у нас в большом количестве приезжают на Камчатку горнолыжники, сноубордисты, любители фрирайда – катания вне склонов. Этим видом спорта наши гости занимаются с большим удовольствием. И пока это основная группа от общего объема туристов. Стремимся увеличивать категорию семейного отдыха и создавать условия, чтобы можно было разнообразить направления, сделать их доступными и для членов группы, которые могут предпочитать более спокойный отдых.– Каков примерно процент иностранцев в общем объеме турпотока в этом году?– Сразу могу сказать, что пока иностранцев очень мало. У нас единичные туристы из-за рубежа приезжают. С этого года возвращена возможность безвизового посещения туристических групп из Китайской Народной Республики, и мы активную работу ведем. Но, в общем, доля иностранцев незначительна, а основу составляют жители РФ. И для нас это тоже определенные задачи для роста, ведь с момента пандемии, когда выпал сегмент иностранных туристов, мы заместили его полностью российскими гражданами, то есть общий поток туристов у нас существенно больше, чем в допандемийный период уже. Задача дальнейшего роста – страны, которые сохраняют контакты с Россией, дружеские страны, активно привлекать к нам. На первом месте тут, конечно, Китай. Но КНР мы не ограничиваемся, работаем и с Индией, и с арабскими странами, и рядом других направлений, откуда исходит интерес.– Хватает ли гостиниц в регионе с учетом постоянного роста турпотока?– В моменте дефицит гостиниц есть. Особенно остро он ощущается в пиковый туристический сезон, начиная с конца июня, заканчивая началом августа. Основной ответ понятен – активно привлекать инвестиции. Мы видим, что сейчас заходит большое количество крупных инвесторов, которые по всей стране работают, и те, кто только на Камчатке создает инфраструктуру. В целом, динамику мы здесь видим достаточно хорошую. Единственное, нужно иметь в виду, что большое количество гостиниц сейчас в инвестиционной фазе старта, и в 2024 году, в 2025 году у нас будет активный ввод в эксплуатацию.В 2024 году у нас заработает первая пятизвездочная достаточно крупная гостиница в центре Петропавловска. Конечно, проект "Три вулкана", который я уже упоминал, там предполагается создание более двух тысяч номеров, и начиная с 2026 года там предполагается первая стадия ввода, что, конечно, радикально изменит и количество, и качество мест размещения. Если посмотреть, то за последние девять лет у нас создано 72 гостиницы, это достаточно большое количество.– Когда конкретно сдадут гостиницу в центре Петропавловска, к активной фазе летнего турсезона успеют?– Инвестор назначает на второй квартал, но мы знаем, что там непростая история: много раз назначались сроки, потом не выполнялись, поэтому уверен, что в 2024 году она заработает, и надеюсь, что к самому активному туристическому сезону. Будем помогать инвестору, чтобы планы его состоялись. Но пока более конкретно сроки назвать невозможно.– Планируют ли еще заходить на Камчатку крупные отельеры?– Большой интерес со стороны такого рода бизнеса. Например, уже упомянутым парком "Три вулкана" занимается инвестор с опытом, который строил "Розу-хутор" и большой отель в Завидово, и еще целый ряд отелей по всей стране, то есть это серьезная группа инвесторов. Сеть Cosmos Group у нас прорабатывает создание санатория в Зеленовских озерках – проект тоже в высокой стадии готовности и начала инвестиций. Думаю, уже в следующем году начнется стройка. Интересуется и принципиально подтвердил свою часть "Азимут". И целый ряд других крупных сетей отелей либо уже находятся в процессе подбора участка, либо такой интерес проявляют.– Что будет с санаторием "Жемчужина Камчатки", который в этом году получил инвестора и находится на реконструкции? Можете ли назвать сумму инвестиций, сроки открытия?– Традиционно Камчатка была одним из центров санаторно-курортного лечения на Дальнем Востоке да в целом в стране. Все космонавты, например, проходили восстановление после полетов здесь, на Камчатке. К сожалению, после распада Советского Союза эта система развалилась, и у нас сохранился только один военный санаторий, который оказывает профильные услуги. Сейчас они особенно актуальны с учетом специальной военной операции для реабилитации наших ветеранов. Остались также один из ведомственных санаториев "Светлячок", принадлежащий Центробанку, и "Жемчужина Камчатки".Наша задача – восстанавливать санаторно-курортный туризм, причем как в строгом классическом смысле, когда проводится оздоровление в течение 14 или 21 дня с врачебными процедурами и направлениями, так и в широком смысле просто как СПА-отдых для спокойного размеренного оздоровления с использованием природных возможностей Камчатки. Главным преимуществом, конечно, являются наши бальнеологические ресурсы: термальная вода, грязи и вулканические вещества, которые у нас формируются на земле, и их можно использовать в лечебных целях.Если говорить предметно по санаторию "Жемчужина", он принадлежал Камчатскому краю, и мы приняли решение, что для того, чтобы привести в порядок его очень изношенную инфраструктуру, мы договорились о привлечении инвестора. Это инвестор, который занимается гостиницей "Лагуна", одной из наиболее динамично развивающихся здесь, на Камчатке, и находящихся недалеко, поэтому логически проекты могут быть взаимосвязаны. Принципиальным было сохранение профиля санаторно-курортного обслуживания и доступность этих услуг в первую очередь для жителей Камчатского края, которым показаны восстановление, реабилитация. При этом там будет серьезно увеличен и достаточно серьезную реконструкцию претерпит номерной фонд. Работы уже вовсю ведутся.По конкретному объему инвестиций, думаю, цифры не очень показательны, потому что в соглашении зафиксирована только минимальная планка, которая, конечно, будет превышена. Там довольно серьезные инвестиции. Думаю, не менее миллиарда рублей они будут.И другие направления мы поддерживаем. Есть инвесторы, которые занимаются смежными темами. Например, Начикинский санаторий восстанавливает частный инвестор – и бассейны для плавания, и места размещения, и спортивный комплекс. Тоже станет достойным местом отдыха, а в советское время он был самым знаменитым. Есть планы и другие, в поселке Эссо, что в 350-400 километрах от Петропавловска, воссоздать центр оздоровления.– Что Камчатка этой зимой предлагает туристам?– У нас традиционно зима – один из привлекательных сезонов. Возвращаясь к статистике, могу сказать, что по прошлой зиме мы уже подвели итоги, и у нас рост зимы 2023 года к зиме 2022 года – 35% по туристическому потоку. Хотя, конечно, чуть меньше туристов приезжает, чем летом, но динамика очень высокая.Это традиционный отдых на природе, потому что у нас зима мягкая, многоснежная, нет таких сильных морозов, как в Сибири или континентальной части Дальнего Востока, но при этом возможность и для горных лыж есть. Здесь пока нет таких крупных горнолыжных комплексов, как в ведущих курортах, мы их только создаем, но горнолыжные комплексы для комфортного или спортивного катания есть. Это и гора Морозная, и горнолыжные базы в самом Петропавловске есть – четыре горнолыжных комплекса, специализированный комплекс для сноуборда со специальным рельефом для совершенствования мастерства.У нас уникальные, если не лучшие в стране условия для беговых лыж. Очень хорошая трасса, живописная. Уверены, что погода и количество снега позволят заниматься катаниями. Это, конечно, снегоходные маршруты. Здесь уникальные возможности прохода на снегоходах по заснеженным вулканам и высокогорью. И наша традиционная гонка на собачьих упряжках, и то, что связано с этнической составляющей, коренными малочисленными народами – мы будем проводить в очередной раз в конце февраля – начале марта нашу гонку "Берингия" с зимним фестивалем.Ожидаем, что в этот лучший для зимнего туризма период у нас наплыв гостей будет, которые приедут на традиционные виды отдыха и на такие экзотические как зимний серфинг. Комфортно в зимнем гидрокостюме посерфить на волне, потом отогреться в бане на берегу океана или поехать на рыбалку.– Запланировано ли обновление горнолыжных баз?– В очередной раз упомяну проект "Три вулкана", который станет полноценным горнолыжным курортом с несколькими десятками километров горнолыжных трасс – порядка 40 километров только на первом этапе планируется создать.Мы прорабатываем вопрос обновления и инфраструктуры горы Морозной, которая находится буквально в 10 минутах езды от аэропорта. В этом году она будет еще в привычном формате функционировать, а надеемся, что к следующей зиме 2024-2025 годов уже с частными инвесторами достигнем конкретных параметров инвестиционного проекта, и начнется модернизация инфраструктуры: и канатной дороги, и необходимой для посетителей системы обслуживания.Городские горнолыжные базы в основном заточены на спортсменов, поэтому здесь основной акцент на создание необходимой инфраструктуры для занятий спортом в шаговой доступности.– В прошлом году вы инициировали процесс передачи территорий природного парка "Вулканы Камчатки" на федеральный уровень, ваше обращение в правительство РФ было поддержано. На какой стадии процесс?– Напомню, что инициатива была связана с тем, чтобы у части территорий природного парка "Вулканы Камчатки" был повышен статус защиты до федерального уровня. Сделано это было для того, чтобы обеспечить дополнительную охрану этим кластерам и дополнительные ресурсы в инфраструктуру можно было привлечь из федерального бюджета.В парке "Вулканы Камчатки" сейчас четыре кластера, два из них предполагается передать на федеральный уровень, еще два сохранить в качестве регионального национального парка. Таким образом и региональные кластеры больше ресурсов получат, поскольку мы сможем сконцентрировать их на оставшихся территориях. А те, которые будут передаваться, существенно большую поддержку будут получать, это кластер "Южно– Камчатский" и ключевской сектор.Работа планомерно ведется, подготовлен проект положений о национальном парке. Сейчас идет итоговое согласование. Мы предлагаем, чтобы 2024 год стал годом переходным, когда мы, с одной стороны, обеспечим привычное функционирование парка, с другой стороны, будут созданы необходимые подразделения и приняты юридические документы, фиксирующие статус. А уже с 2025 года и инспекторы перейдут в федеральное учреждение, и полноценно заработает парк в федеральном статусе.– Как изменится в связи с этим процесс получения разрешений на посещение, не возникнут ли дополнительные сложности у туристических компаний и физических лиц?– Совсем не возникнут. Думаю, что посетители не заметят никаких отличий, кроме, может быть, более качественной инфраструктуры и более внимательного отношения со стороны инспекторов. Сейчас инспекторов категорически не хватает, и по большому счету не контролируется поток туристов на территорию парков, особенно на Ключевской парк. Поэтому никак не изменится.Хочу напомнить, что мы – одни из передовиков с точки зрения оформления. У нас есть приложение. Оно называется "Зеленая кнопка". Не нужно никуда идти, можно подать заявку онлайн. Лучше это сделать накануне, поскольку день в день не всегда успевают обработать. Для жителей Камчатского края бесплатное посещение, для гостей из других регионов есть символическая плата. Уверен, что этот формат у нас сохранится, он показал свое удобство. И в таком виде продолжит функционировать природный парк.– Началось строительство долгожданной дороги до Халактырского пляжа. Что дальше будет с этим участком пляжа?– У нас один из акцентов при дорожном строительстве привязан не только к обеспечению социальных потребностей отдаленных населенных пунктов или города Петропавловска-Камчатского, где большое дорожное строительство ведется, но и доступ к туристическим местам, причем это важно, чтобы жители Камчатки как можно больше путешествовали по территории родного края. Мы строим дорогу протяженностью около 30 километров на Вилючинский перевал, где будет курорт "Три вулкана". Завершено строительство дороги в кластер "Зеленовские озерки", где находится излюбленное место отдыха жителей региона, и целый ряд отелей строится. Третье – это дорога на Халактырский пляж.Сейчас дорога туда грунтовая и, несмотря на то, что мы ее грейдеруем активно, все равно оставляет желать лучшего. До конца следующего года строительство дороги будет завершено. После строительства увеличится туристический поток, поэтому одновременно происходит зонирование территории пляжа. Создано специальное городское учреждение, которое будет выступать в качестве управляющей кампании. Зонирование предполагает, что часть Халактырского пляжа станет защищенной территорией. Окончательно мы ее статус еще определяем, будет ли это особо охраняемая природная территория муниципального уровня или просто городской парк. В любом случае прибрежная часть будет защищена от каких-либо строений, единственной инфраструктурой там станет настеленная тропа.Та территория, которая уже была вовлечена в коммерческий оборот, где есть какие-либо временные сооружения, база серферов, кафе или другая инфраструктура, сохранится, там просто будут упорядочены отношения с арендаторами с точки зрения уборки мусора, внешнего облика, неких общих требований к обслуживанию туристов. Мы совместим возможности для бизнеса и его развития и сохранение природы – удастся оставить зоны отдыха, где требуется инфраструктура, и те, где можно побыть спокойно наедине с океаном.– Вице-премьер Юрий Трутнев ранее предлагал восстанавливать или строить взлетно-посадочные полосы для малой авиации в заповедниках. В советское время грунтовые ВПП действовали, например, на территории Кроноцкого заповедника. Стоимость полета самолета на порядок ниже вертолета, это было бы выгодно туристам. Обсуждается ли сейчас эта идея, и как вы лично к ней относитесь?– Здесь я бы ставил вопрос не о том, что задача – строить взлетно-посадочные полосы на территории заповедников. Задача – сделать туристические точки притяжения, к которым относятся и заповедники, максимально доступными. В этом смысле я, конечно, поддерживаю этот тезис. Более того, мы практическую работу уже ведем. Например, частным инвестором "Витязь-Аэро", осуществляющим перевозки в том числе в Долину гейзеров и на Курильское озеро, в этом году было завершено строительство взлетно-посадочной полосы, и сейчас ведем работу по передаче им еще одной взлетно-посадочной полосы в поселке Озерновский, который максимально приближен к Курильскому озеру и откуда можно будет коротким наземным маршрутом доехать до этой знаменитой точки притяжения. Вот пример, когда не требовалось строить ВПП на территории заповедника, а есть поселок с необходимой инфраструктурой, и мы ее передаем частному инвестору для более активной эксплуатации.Много вопросов связано с самой Долиной гейзеров. Непосредственно в самой долине строительство взлетно-посадочной полосы невозможно, с чем все согласны, поскольку физически не позволяют условия территории. Обсуждается вопрос строительства ВПП в кальдере вулкана Узон. Это вторая точка, находящаяся недалеко от Долины гейзеров. Если будет найдено решение о строительстве легкой грунтовой полосы или полосы из каких-то материалов, которые размещаются на поверхности земли, то ничего страшного в этом нет – ущерб для природы будет минимальным, а удобство для посетителей, конечно, существенно возрастет, поэтому я это поддерживаю.Еще больше поддерживаю возможности просто расширения различных маршрутов, которые будут вовлекать ту же Долину гейзеров, пешеходные маршруты, многодневные туры, возможность перемещения от поселка Мильково, до которого идет асфальтированная дорога, а от него можно выполнять недлинный вертолетный перелет. Считаю, что все имеющиеся возможности нужно задействовать, чтобы расширять возможности посещения и делать более доступными наши природные места. В этом смысле очень правильный слоган у Кроноцкого заповедника, что мы защищаем природу не от людей, а вместе с людьми. Для того, чтобы вместе защищать, нужно как можно больше людей принимать. И каждый год мы видим рост посещаемости природных точек, будем эту работу продолжать.– Каков сейчас дефицит малой авиации на Камчатке, и рассчитываете ли вы на новый самолет "Байкал", который должен появится примерно через полтора года?– Самая главная потребность региона связана с парком среднеразмерных турбовинтовых самолетов класса Ан-26 или Як-40. Это основные воздушные суда, которые сейчас эксплуатируются, и они достаточно старые, еще советского производства. Есть сложности обслуживания, потому что часть производств на территории Украины размещались.Сейчас ведется разработка нового самолета "Ладога". Будем надеяться, что как можно скорее он будет введен в эксплуатацию. Что касается легкомоторного самолета малой авиации "Байкал", то он тоже важен с туристической точки зрения. Если средние самолеты нам обеспечивают внутренние потребности перевозки жителей Камчатки по территории региона, то для туристических задач хорош "Байкал".Самолеты, которые будут поступать обеспечат эти потребности. Сами потребности будут формироваться по мере предоставления этой услуги. Сейчас мы согласовали план-график поставки девяти самолетов "Байкал" для нужд Камчатского края. Думаю, когда первые самолеты поступят, а сама услуга начнет развиваться, то и потребность будет увеличена.– Ранее вы говорили, что будете настаивать на том, чтобы были введены субсидированные билеты не только в Москву, но и по ближним к нам направлениям – во Владивосток, Хабаровск. Сейчас действительно дешевле слетать с Камчатки в Москву, чем в Приморье. Есть ли какие-то подвижки в этом направлении?– Единая дальневосточная авиакомпания здесь показывает свою эффективность по тем направлениям, которые функционируют. Например, на Магадан можно летать каждый день, буквально час занимает перелет, и билеты очень доступны по цене. Жителям самых северных районов нашего края даже удобнее прилетать в Петропавловск-Камчатский через Магадан. Активно с Чукоткой наращивается пассажиропоток, с Южно-Сахалинском хорошо очень работают.Конечно, есть и направления, которые, мы считаем, нужно добавлять. В первую очередь – Владивосток и Хабаровск. Они технически не попали в число субсидируемых по линии именно Единой дальневосточной авиакомпании, поскольку по ним существует несколько перевозчиков. И субсидирование одного из перевозчиков может привести к искажению конкуренции. В то же время считаю, что нужно это решение принимать, потому что сегодня объективно мы видим, что перелет до Владивостока или Хабаровска может быть дороже, чем до Москвы. В результате мы не получаем тот пассажиропоток, который могли бы иметь, и который соответствует задачам нацпроекта.Уверен, что мы сможем сдвинуть с мертвой точки этот вопрос и добиться включения этих базовых магистральных маршрутов в сетку субсидируемых по линии Единой дальневосточной авиакомпании.– На Камчатке проблема с природным газом, и уже со следующего года основным топливом для полуострова снова станет мазут. Вы говорили, что прорабатывается вопрос строительства в Петропавловске терминала по приемке сжиженного газа, который потом заменит этот мазут. На какой стадии решение этого вопроса?– Эта проблема есть, и она создает сложности с точки зрения сбалансированности бюджета, надежности самих поставок топлива и экологичности, потому что мазут – не экологичный вид топлива. По цифрам. У нас плановые поставки газа с месторождений Камчатского края составляли 750 миллионов кубометров, а фактически в 2023 году составили порядка 150-160 миллионов кубометров, то есть снижение практически в пять раз. Весь этот газ замещается топочным мазутом, который существенно дороже, приводит к расходам более 6,5 миллиарда рублей по году.Конечно, в этой связи для нас критически важно возвращение обеспечения необходимым газом. Все необходимые решения приняты президентом РФ, и сейчас уже идет строительство плавучей инфраструктуры, будет снабжение через поставки сжиженного природного газа в бухту Петропавловска-Камчатского, регазификация, то есть восстановление в газообразный вид, и поставки в существующую систему газопроводов. К строительству береговой инфраструктуры мы рассчитываем приступить в следующем году и завершить эту работу в 2024-2025 годах, чтобы в 2026 году сжиженный природный газ уже был на территории Камчатского края.Возможность создания такого проекта появилась благодаря реализации проекта компании "Новатэк" в бухте Бечевинской недалеко от Петропавловска-Камчатского по перевалке сжиженного природного газа.– В августе на совещании с президентом РФ вы говорили о необходимости наращивать перевозку рыбы по Северному морскому пути, для этого нужны суда с большей вместимостью. В какой стадии решение этого вопроса?– Дело даже не в размере судна, а в том, что оно должно быть специализированным, потому что сейчас основным судном, которое перевозит рыбу по СМП, является лихтеровоз "Севморпуть", который берет всего лишь 250 рефрижераторных контейнеров. Я выступал с необходимостью использования тех же габаритов судов, но способных вмещать порядка тысячи сорокафутовых рефрижераторных контейнеров. Тогда экономика будет более интересной, и сами объемы смогут более ощутимый эффект оказать на итоговую цену. Сейчас мы работаем над тем, чтобы вписать сам этот механизм в северный завоз и вместе с нашим партнером – оператором Северного морского пути "Росатомом" – прорабатываем технические особенности того, как может выглядеть такая перевозка.– В этом году Камчатка начала заключать договоры с крупными торговыми сетями в Москве. Какой объем рыбы удалось поставить, будет ли практика продолжена в будущем году?– Основное, что сейчас можно сказать, есть интерес. Когда мы начали эту работу, то в процессе к ней подключались дополнительные сети. Мы начинали с "Лентой", "Глобус Гурмэ", потом Х5 присоединилась. Сейчас интерес есть, чтобы дополнительные торговые сети подключались. Итоги мы еще не подвели. Будем подводить в самом конце года. Мы видим цифры: в общей сложности порядка двух тысяч тонн. В целом ставили планку в три тысячи тонн. Там, где рыба уже появилась на прилавках, эффект с точки зрения цены ощутим, как говорят коллеги, сокращение стоимости примерно на 30% за счет прямых поставок и работы по установлению прямых контактов.– Учитывая рекордную путину, ждать ли нам снижения цен на икру к Новому году?– Цена икры для меня тоже составляет некоторую загадку, не скрою. Она своим законам каким-то следует, поэтому я не возьмусь предсказывать цену на икру в Москве. У нас мы видели цену на икру в районе 3-3,2 тысячи рублей за килограмм. Как минимум в сезон цена была достаточно приемлемой.Конечно, дальше множество влияющих на итоговую факторов сказывается, и логистические вопросы, и сезонный характер, и качество икры. Кстати, нередко качество икры резко отличается. Важно, чтобы у вас была уверенность, что, покупая икру, вы действительно берете продукт, который выловлен в этом году, того типа рыбы, который заявлен, без переморозки, однократно замороженный. Мне кажется, нам нужно увязывать выполнение каких-то требований к икре и обеспечение уверенности, что потребитель получает достойный продукт уже с ценовыми параметрами. Пока же, к сожалению, особенно на рынках Центральной России, зачастую происходит торговля контрафактом, икрой с замесом порций предыдущих лет, порой и искусственной продукцией вместо натуральной. Это уже предмет для работы правоохранительных органов.Важно ориентироваться на производителей, которые гарантируют качество. В целом я бы настойчиво рекомендовал приобретать икру в заводской упаковке. Она может быть в жестяной банке, пластиковой таре, стеклянной. Это гарантирует, что качество будет соответствующим.Какая цена справедливая, какая нет, будет ли она расти или снижаться, сказать не могу, я не оракул. Могу сказать, что камчатские рыбопромышленники в достаточном объеме ее поставили, а дальше вопрос многофакторный и сложно предсказуемый.– В этом году несколько раз поднималась тема золотодобычи на Камчатке и не всегда в положительном ключе. Золотодобыча идет или планируется в местах, где планируется развитие туристической инфраструктуры или находятся важные нерестовые реки Камчатки. Как решается эта проблема?– Тема золотодобычи – предмет большого количества спекуляций, и, к сожалению, сформирован скандальный или негативный образ. На самом деле, золотопромышленники на Камчатке системные, очень ответственные предприятия, которые большое внимание уделяют соблюдению экологических стандартов. И крупнейшее предприятие расположено вне зоны влияния на нерестовые реки. Одно предприятие, которое в туристической зоне находится, историческое – десятилетие работает и, вероятно будет завершать деятельность с учетом выработки ресурса и рекультивацию производить. Поэтому сама ситуация несколько перегретая, на мой взгляд. Есть примеры золотопромышленников, которые на безлюдных территориях в сложнейших условиях ведут добычу, у них высокотехнологичное производство и при этом несут экологическую ответственность на самом высоком уровне.Другое дело, что параллельно с такими системными игроками у нас были ранее факты добычи рассыпного золота в небольших объемах на нерестовых реках с большим негативным эффектом. Действительно, я выступал против такой практики. И мое обращение было поддержано. Сейчас мы вместе с Минсельхозом России и Минприроды работаем над установлением так называемых защитных зон вокруг нерестовых рек, которые позволят ограничить распределение вот таких небольших месторождений насыпного золота. Здесь самое главное, чтобы предприниматели сразу на старте понимали, что в этом месте добыча разрешена и приветствуется, а в этом не разрешена или ограничена.Ранее были нарушения экологического законодательства, сейчас мы видим, что работа Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры существенно активизирована. Думаю, что повторение таких прецедентов более невозможно, и мы постепенно придем к экологически ответственному и системному бизнесу, деятельность которого мы всячески приветствуем.Хочу подчеркнуть, что выступаю с инициативой, чтобы на тех территориях, которые находятся вне активной рыбалки, вне активного нереста или туристического потока, мы проводили геологоразведку и поощряли приход недропользователей, которые могут принести экономический эффект для развития региона.– Мастер-план развития Петропавловска-Камчатского был принят самым первым. В 2024 году мы начнем визуально замечать изменения?– Изменения уже происходят. Мы, например, в прошлом году еще сделали прогулочную зону вокруг Култучного озера, и в оперативном ключе выполнили набережную, которую в следующем году нам предстоит уже более капитальном исполнении реализовать, создана смотровая площадка на сопке Высотная, то есть движение уже идет. Параллельно с этим, конечно, в 2023 году мы занимались проектированием.Благодаря полученной поддержке по линии Минвостокразвития и президентской единой субсидии мы разработали проектно-сметную документацию на ключевые объекты в центре города. Это и благоустройство центральной части, это и музей Камчатки, который будет размещаться на центральной улице, это арт-кластер, который разместится в объекте культурного наследия по улице Красинцев, которая сама будет пешеходной, это интерактивный молодежный центр с планетарием на вершине Никольской сопки.Все это нам предстоит со следующего года начинать реализовывать. Конкретные сроки по каждому объекту разнятся в зависимости от сроков выделения средств под разработанную проектно-сметную документацию. В любом случае, если 2023 год был годом проектирования и тактических шагов, то 2024 год будет годом достаточно массовой реализации. Думаю, что с 2025 года уже более масштабные проекты жители Петропавловска в своей повседневной жизни заметят.

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https://ria.ru/20231211/beringiya-1914996563.html

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https://ria.ru/20231027/kamchatka-1905608803.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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