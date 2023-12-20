https://ria.ru/20231220/imamy-1916923010.html

Имамов опросили как потерпевших по делу Журавеля

Имамов опросили как потерпевших по делу Журавеля - РИА Новости, 20.12.2023

Имамов опросили как потерпевших по делу Журавеля

В Висаитовском районном суде закончился допрос имамов, которые проходят потерпевшими по делу поджигателя Корана в Волгограде Никиты Журавеля, передает... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:57

2023-12-20T12:57

2023-12-20T12:57

происшествия

волгоград

грозный

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ГРОЗНЫЙ, 20 дек - РИА Новости. В Висаитовском районном суде закончился допрос имамов, которые проходят потерпевшими по делу поджигателя Корана в Волгограде Никиты Журавеля, передает корреспондент РИА Новости. Всего в качестве потерпевших выступают 13 имамов мечетей Грозного, на предыдущих судебных заседаниях были опрошены десять из них, сегодня свои показания дали последние три богослова. "Мы должны уважать Коран. Тот случай, который произошел, очень оскорбил чувства мусульман и нанес моральный ущерб лично мне", - сказал имам мечети в Байсангуровском районе Сулимпаша Мисае. По словам Усмана Эльмурзаева, имама мечети имени шейха Дени Арсанова, Коран "для нас является религией, потому что через него мы узнали религию". "Для нас Коран это все", - заявил он, обосновывая, почему поступок Журавеля глубоко оскорбил его. Другие имамы, опрошенные на этом и предыдущих заседания, также были единодушны: сожжение Корана они восприняли как "вопиющее оскорбление", нанесшее им "глубокий моральный ущерб". Следующее заседание по этому делу назначено на 9 января. Журавеля задержали в мае в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве передали чеченским следователям, а самого Журавеля этапировали в Чечню. В ходе следствия Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.

https://ria.ru/20231128/koran-1912321817.html

https://ria.ru/20231213/nakazanie-1915641628.html

волгоград

грозный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, волгоград, грозный