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МИД сравнил власти Германии с Гринчем из-за запрета на подарки из России - РИА Новости, 20.12.2023
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16:45 20.12.2023 (обновлено: 17:26 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/germaniya-1917013375.html
МИД сравнил власти Германии с Гринчем из-за запрета на подарки из России
МИД сравнил власти Германии с Гринчем из-за запрета на подарки из России - РИА Новости, 20.12.2023
МИД сравнил власти Германии с Гринчем из-за запрета на подарки из России
Власти Германии ведут себя как герой фильма "Гринч — похититель Рождества", сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение таможни... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:45
2023-12-20T17:26
германия
россия
мария захарова
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Власти Германии ведут себя как герой фильма "Гринч — похититель Рождества", сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение таможни ФРГ о запрете на ввоз подарков из России."У меня такое впечатление, что руководство Германии снимается в каком-то сиквеле, продолжении этого фильма", — добавила Захарова. Она назвала заявление немецких таможенников "абсурдом" и "ментальным нездоровьем", а также предложила спросить у граждан Германии, нравится ли им, что правительство так себя ведет.На минувшей неделе таможня ФРГ опубликовала заявление, в котором напомнила о запрете на ввоз товаров из России, в том числе тех, которые часто входят в состав подарков. Среди них изделия из дерева, камни и драгоценные металлы, косметика.В заявлении отдельно подчеркивается, что подарки, которые частные лица отправляют из России другим частным лицам в ЕС, не являются исключением и могут быть арестованы или конфискованы.Летом в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Позже Еврокомиссия опубликовала пояснение, из которого следовало, что антироссийские санкции распространяются и на многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены. При этом в ЕК рекомендовали странам ЕС руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши. В Германии тогда заявили, что будут конфисковывать любые товары, подпадающие под эмбарго.В минувший понедельник ЕС принял новый пакет санкций, в котором ослабил некоторые ограничения. Так, Брюссель снял запрет на въезд из России граждан Евросоюза на автомобилях, а также смягчил правила ввоза предметов личного пользования, в том числе предметов гигиены и одежды.
https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html
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германия, россия, мария захарова, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Германия, Россия, Мария Захарова, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
МИД сравнил власти Германии с Гринчем из-за запрета на подарки из России

Захарова: Германия ведет себя как Гринч, планируя изымать подарки из России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Власти Германии ведут себя как герой фильма "Гринч — похититель Рождества", сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение таможни ФРГ о запрете на ввоз подарков из России.
«
"У меня такое впечатление, что руководство Германии снимается в каком-то сиквеле, продолжении этого фильма", — добавила Захарова.
Она назвала заявление немецких таможенников "абсурдом" и "ментальным нездоровьем", а также предложила спросить у граждан Германии, нравится ли им, что правительство так себя ведет.
На минувшей неделе таможня ФРГ опубликовала заявление, в котором напомнила о запрете на ввоз товаров из России, в том числе тех, которые часто входят в состав подарков. Среди них изделия из дерева, камни и драгоценные металлы, косметика.
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В заявлении отдельно подчеркивается, что подарки, которые частные лица отправляют из России другим частным лицам в ЕС, не являются исключением и могут быть арестованы или конфискованы.
Летом в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Позже Еврокомиссия опубликовала пояснение, из которого следовало, что антироссийские санкции распространяются и на многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены. При этом в ЕК рекомендовали странам ЕС руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши. В Германии тогда заявили, что будут конфисковывать любые товары, подпадающие под эмбарго.
В минувший понедельник ЕС принял новый пакет санкций, в котором ослабил некоторые ограничения. Так, Брюссель снял запрет на въезд из России граждан Евросоюза на автомобилях, а также смягчил правила ввоза предметов личного пользования, в том числе предметов гигиены и одежды.
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ГерманияРоссияМария ЗахароваЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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