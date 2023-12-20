https://ria.ru/20231220/germaniya-1917013375.html

МИД сравнил власти Германии с Гринчем из-за запрета на подарки из России

МИД сравнил власти Германии с Гринчем из-за запрета на подарки из России - РИА Новости, 20.12.2023

МИД сравнил власти Германии с Гринчем из-за запрета на подарки из России

Власти Германии ведут себя как герой фильма "Гринч — похититель Рождества", сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение таможни... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:45

2023-12-20T16:45

2023-12-20T17:26

германия

россия

мария захарова

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Власти Германии ведут себя как герой фильма "Гринч — похититель Рождества", сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение таможни ФРГ о запрете на ввоз подарков из России."У меня такое впечатление, что руководство Германии снимается в каком-то сиквеле, продолжении этого фильма", — добавила Захарова. Она назвала заявление немецких таможенников "абсурдом" и "ментальным нездоровьем", а также предложила спросить у граждан Германии, нравится ли им, что правительство так себя ведет.На минувшей неделе таможня ФРГ опубликовала заявление, в котором напомнила о запрете на ввоз товаров из России, в том числе тех, которые часто входят в состав подарков. Среди них изделия из дерева, камни и драгоценные металлы, косметика.В заявлении отдельно подчеркивается, что подарки, которые частные лица отправляют из России другим частным лицам в ЕС, не являются исключением и могут быть арестованы или конфискованы.Летом в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Позже Еврокомиссия опубликовала пояснение, из которого следовало, что антироссийские санкции распространяются и на многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены. При этом в ЕК рекомендовали странам ЕС руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши. В Германии тогда заявили, что будут конфисковывать любые товары, подпадающие под эмбарго.В минувший понедельник ЕС принял новый пакет санкций, в котором ослабил некоторые ограничения. Так, Брюссель снял запрет на въезд из России граждан Евросоюза на автомобилях, а также смягчил правила ввоза предметов личного пользования, в том числе предметов гигиены и одежды.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

https://ria.ru/20231219/es-1916732496.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, россия, мария захарова, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии