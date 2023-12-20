МИД сравнил власти Германии с Гринчем из-за запрета на подарки из России
Захарова: Германия ведет себя как Гринч, планируя изымать подарки из России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Власти Германии ведут себя как герой фильма "Гринч — похититель Рождества", сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение таможни ФРГ о запрете на ввоз подарков из России.
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"У меня такое впечатление, что руководство Германии снимается в каком-то сиквеле, продолжении этого фильма", — добавила Захарова.
Она назвала заявление немецких таможенников "абсурдом" и "ментальным нездоровьем", а также предложила спросить у граждан Германии, нравится ли им, что правительство так себя ведет.
На минувшей неделе таможня ФРГ опубликовала заявление, в котором напомнила о запрете на ввоз товаров из России, в том числе тех, которые часто входят в состав подарков. Среди них изделия из дерева, камни и драгоценные металлы, косметика.
В заявлении отдельно подчеркивается, что подарки, которые частные лица отправляют из России другим частным лицам в ЕС, не являются исключением и могут быть арестованы или конфискованы.
Летом в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Позже Еврокомиссия опубликовала пояснение, из которого следовало, что антироссийские санкции распространяются и на многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены. При этом в ЕК рекомендовали странам ЕС руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши. В Германии тогда заявили, что будут конфисковывать любые товары, подпадающие под эмбарго.
В минувший понедельник ЕС принял новый пакет санкций, в котором ослабил некоторые ограничения. Так, Брюссель снял запрет на въезд из России граждан Евросоюза на автомобилях, а также смягчил правила ввоза предметов личного пользования, в том числе предметов гигиены и одежды.