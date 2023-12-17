Немецкая таможня будет конфисковывать рождественские подарки из России
Таможня Германии будет конфисковывать рождественские подарки из России
Елочные игрушки. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Немецкая таможня предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые пересылаются из России. Об этом говорится на сайте ведомства.
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"Ввоз множества товаров различного характера из России запрещен. Под запрет попадают и товары, которые обычно входят в состав подарочных посылок, такие как целлюлоза и бумага, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы (золото), сигареты, пластмассы и химическая продукция, включая готовую химическую продукцию, например косметику", — отмечается в публикации.
При этом в таможне отметили, что исключений не подразумевается, поэтому подсанкционные товары могут быть арестованы или конфискованы, даже если это отправление частного лица из России другому частному лицу в Евросоюзе.
Летом в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняли в нарушении закона "О внешней торговле" и регламента Европейского совета 833/2024. Позже Еврокомиссия опубликовала пояснение, из которого следовало, что антироссийские санкции распространяются и на личные автомобили, и на многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены.
При этом в ЕК рекомендовали странам ЕС руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши. В Германии тогда заявили, что будут конфисковывать любые товары, подпадающие под эмбарго.
Как отметило российское постпредство при Евросоюзе, разъяснения ЕК фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным. В МИД подобные запреты назвали проявлением неонацизма и расизма со стороны Евросоюза.