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Немецкая таможня будет конфисковывать рождественские подарки из России - РИА Новости, 17.12.2023
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10:08 17.12.2023 (обновлено: 12:24 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/germaniya-1916278677.html
Немецкая таможня будет конфисковывать рождественские подарки из России
Немецкая таможня будет конфисковывать рождественские подарки из России - РИА Новости, 17.12.2023
Немецкая таможня будет конфисковывать рождественские подарки из России
Немецкая таможня предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые пересылаются из России. Об этом говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T10:08
2023-12-17T12:24
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Немецкая таможня предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые пересылаются из России. Об этом говорится на сайте ведомства. &quot;Ввоз множества товаров различного характера из России запрещен. Под запрет попадают и товары, которые обычно входят в состав подарочных посылок, такие как целлюлоза и бумага, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы (золото), сигареты, пластмассы и химическая продукция, включая готовую химическую продукцию, например косметику&quot;, — отмечается в публикации.При этом в таможне отметили, что исключений не подразумевается, поэтому подсанкционные товары могут быть арестованы или конфискованы, даже если это отправление частного лица из России другому частному лицу в Евросоюзе.Летом в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняли в нарушении закона "О внешней торговле" и регламента Европейского совета 833/2024. Позже Еврокомиссия опубликовала пояснение, из которого следовало, что антироссийские санкции распространяются и на личные автомобили, и на многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены. При этом в ЕК рекомендовали странам ЕС руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши. В Германии тогда заявили, что будут конфисковывать любые товары, подпадающие под эмбарго.Как отметило российское постпредство при Евросоюзе, разъяснения ЕК фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным. В МИД подобные запреты назвали проявлением неонацизма и расизма со стороны Евросоюза.
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в мире, россия, еврокомиссия, германия, евросоюз, европейский совет
В мире, Россия, Еврокомиссия, Германия, Евросоюз, Европейский совет
Немецкая таможня будет конфисковывать рождественские подарки из России

Таможня Германии будет конфисковывать рождественские подарки из России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЕлочные игрушки
Елочные игрушки - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Елочные игрушки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Немецкая таможня предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые пересылаются из России. Об этом говорится на сайте ведомства.
«

"Ввоз множества товаров различного характера из России запрещен. Под запрет попадают и товары, которые обычно входят в состав подарочных посылок, такие как целлюлоза и бумага, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы (золото), сигареты, пластмассы и химическая продукция, включая готовую химическую продукцию, например косметику", — отмечается в публикации.

При этом в таможне отметили, что исключений не подразумевается, поэтому подсанкционные товары могут быть арестованы или конфискованы, даже если это отправление частного лица из России другому частному лицу в Евросоюзе.
Летом в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняли в нарушении закона "О внешней торговле" и регламента Европейского совета 833/2024. Позже Еврокомиссия опубликовала пояснение, из которого следовало, что антироссийские санкции распространяются и на личные автомобили, и на многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены.
При этом в ЕК рекомендовали странам ЕС руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши. В Германии тогда заявили, что будут конфисковывать любые товары, подпадающие под эмбарго.
Как отметило российское постпредство при Евросоюзе, разъяснения ЕК фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным. В МИД подобные запреты назвали проявлением неонацизма и расизма со стороны Евросоюза.
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