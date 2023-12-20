https://ria.ru/20231220/fond-1917080777.html

Представительство фонда "Женщины за жизнь" открыто в Верхневолжье

Представительство фонда "Женщины за жизнь" открыто в Верхневолжье - РИА Новости, 20.12.2023

Представительство фонда "Женщины за жизнь" открыто в Верхневолжье

Открытие регионального представительства благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" состоялось в среду в Твери, сообщает РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T20:17

2023-12-20T20:17

2023-12-20T20:17

тверская область

общество

тверская область

тверь

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 20 дек – РИА Новости. Открытие регионального представительства благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" состоялось в среду в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор региона Игорь Руденя, руководитель фонда Наталья Москвитина, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. В Тверской области действует порядка 50 мер поддержки семей с детьми, большая работа проводится по линии материнства и детства. Важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве с благотворительным фондом "Женщины за жизнь" на встрече Рудени с Москвитиной 15 ноября. Тогда же глава региона предложил создать филиал фонда в Верхневолжье. "Сегодня дан официальный старт работе фонда на территории Тверской области. Тверская область была территорией многодетных семей исторически. "Большая семья – тверская традиция" – это девиз, который сложился за тысячелетие жизни на тверской земле", - сказал Руденя, его цитирует пресс-служба. Деятельность фонда направлена на поддержку женщин в ситуации репродуктивного выбора и продвижения идеи защиты жизни детей. Он оказывает помощь как беременным, так и тем, кто уже стал мамой: одиноко проживающим, многодетным матерям, тем, у кого невысокий уровень доходов. Фонд уже начал реализовывать в регионе проект "Здравствуй, мама!". По стандартам фонда будет модернизирована работа женских консультаций, усилена просветительская и профилактическая работа с жительницами региона, планирующими стать мамами. Особый акцент в деятельности Фонда предполагается сделать на поддержке беременных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В совместных планах в том числе проведение просветительских курсов для подростков в школах. Благодаря комплексным мерам поддержки в Верхневолжье с каждым годом растет количество многодетных семей. С 2016 года число таких семей увеличилось в 1,5 раза – почти до 15 тысяч. По количеству рождений 3-х и 4-х детей Тверская область входит в тройку регионов-лидеров ЦФО, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231214/regvyplata-1915743332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тверская область, тверь, игорь руденя