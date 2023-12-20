https://ria.ru/20231220/dom-1916912476.html

Жильцам дома, соседнего с обрушившимся в Петербурге, пообещали выплаты

Жильцам дома, соседнего с обрушившимся в Петербурге, пообещали выплаты - РИА Новости, 20.12.2023

Жильцам дома, соседнего с обрушившимся в Петербурге, пообещали выплаты

Жильцам дома в Санкт-Петербурге, соседнего с расселенным зданием, где ночью произошло обрушение, будет оказана материальная помощь, сообщил губернатор Александр РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:21

2023-12-20T12:21

2023-12-20T12:21

происшествия

санкт-петербург

александр беглов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Жильцам дома в Санкт-Петербурге, соседнего с расселенным зданием, где ночью произошло обрушение, будет оказана материальная помощь, сообщил губернатор Александр Беглов. "В 4 часа было принято решение полностью расселить соответствующий дом. Жителей эвакуировали, разместили в одной из гостиниц… Будет оказана соответствующая материальная помощь. Сейчас уже составлен план по выделению соответствующих квартир. И будет оказана материальная помощь… Для детей, которые ходят в школы и детские сады, будет к гостинице прикреплен автобус для развозки… Питанием они обеспечены, всем необходимым", - сказал он журналистам. Ранее сообщалось, что в среду ночью в Адмиралтейском районе на Гороховой улице, 73 обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее было расселено. На месте происшествия идет разбор завалов, прокуратура организовала проверку. Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Городское ГУМЧС сообщало, что погибших, пострадавших нет. Штаб по ликвидации последствий обрушения возглавил губернатор Петербурга. В настоящее время на месте работают специалисты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб. Губернатор Петербурга сообщал, что ночью в 1.58 обрушились два расселенных подъезда аварийного флигеля на Гороховой улице, причем последнего из жильцов этого дома уговорили переехать в гостиницу лишь накануне.

https://ria.ru/20231220/obrushenie-1916885995.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)