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Фильм "Чебурашка 2" выйдет на экраны 31 декабря 2025 года - РИА Новости, 20.12.2023
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Культура
 
22:45 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/cheburashka-1917098904.html
Фильм "Чебурашка 2" выйдет на экраны 31 декабря 2025 года
Фильм "Чебурашка 2" выйдет на экраны 31 декабря 2025 года - РИА Новости, 20.12.2023
Фильм "Чебурашка 2" выйдет на экраны 31 декабря 2025 года
Продолжение "Чебурашки" выйдет в российский кинопрокат 31 декабря 2025 года, сообщили создатели на премьере фильма "Холоп 2" и показали новогодний спецвыпуск,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:45
2023-12-20T22:45
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технологии
россия
дмитрий дьяченко
сбер
союзмультфильм
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Продолжение "Чебурашки" выйдет в российский кинопрокат 31 декабря 2025 года, сообщили создатели на премьере фильма "Холоп 2" и показали новогодний спецвыпуск, передает корреспондент РИА Новости. "Какой же Новый год без подарков? И мы сегодня хотим представить от всех партнеров - от "Сбера", от "Союзмультфильма", телеканала "Россия-1", Yellow, Black and White представить вам маленький подарок перед фильмом, это маленький сюрприз. Это будет спешл впервые на российском рынке, кросс-промо, мини-фильм "Чебурашка" – 10 минут, вы его увидите первыми", - заявил генпродюссер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян на премьере фильма "Холоп 2". Ранее сообщалось, что сиквел семейной комедии "Чебурашка" выйдет в прокат в декабре 2025 года. Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.
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технологии, россия, дмитрий дьяченко, сбер, союзмультфильм, снг
Культура, Технологии, Россия, Дмитрий Дьяченко, Сбер, Союзмультфильм, СНГ
Фильм "Чебурашка 2" выйдет на экраны 31 декабря 2025 года

Продолжение кинофильма "Чебурашка" выйдет на экраны 31 декабря 2025 года

© Централ ПартнершипКадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип
Кадр из фильма "Чебурашка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Продолжение "Чебурашки" выйдет в российский кинопрокат 31 декабря 2025 года, сообщили создатели на премьере фильма "Холоп 2" и показали новогодний спецвыпуск, передает корреспондент РИА Новости.
"Какой же Новый год без подарков? И мы сегодня хотим представить от всех партнеров - от "Сбера", от "Союзмультфильма", телеканала "Россия-1", Yellow, Black and White представить вам маленький подарок перед фильмом, это маленький сюрприз. Это будет спешл впервые на российском рынке, кросс-промо, мини-фильм "Чебурашка" – 10 минут, вы его увидите первыми", - заявил генпродюссер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян на премьере фильма "Холоп 2".
Ранее сообщалось, что сиквел семейной комедии "Чебурашка" выйдет в прокат в декабре 2025 года.
Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.
Ну здравствуй, Чебурашка!
Чебурашка: звезда маркетплейсов обнимет ушами
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КультураТехнологииРоссияДмитрий ДьяченкоСберСоюзмультфильмСНГ
 
 
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