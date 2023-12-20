https://ria.ru/20231220/cheburashka-1917098904.html

Фильм "Чебурашка 2" выйдет на экраны 31 декабря 2025 года

Фильм "Чебурашка 2" выйдет на экраны 31 декабря 2025 года - РИА Новости, 20.12.2023

Фильм "Чебурашка 2" выйдет на экраны 31 декабря 2025 года

Продолжение "Чебурашки" выйдет в российский кинопрокат 31 декабря 2025 года, сообщили создатели на премьере фильма "Холоп 2" и показали новогодний спецвыпуск,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T22:45

2023-12-20T22:45

2023-12-20T22:45

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Продолжение "Чебурашки" выйдет в российский кинопрокат 31 декабря 2025 года, сообщили создатели на премьере фильма "Холоп 2" и показали новогодний спецвыпуск, передает корреспондент РИА Новости. "Какой же Новый год без подарков? И мы сегодня хотим представить от всех партнеров - от "Сбера", от "Союзмультфильма", телеканала "Россия-1", Yellow, Black and White представить вам маленький подарок перед фильмом, это маленький сюрприз. Это будет спешл впервые на российском рынке, кросс-промо, мини-фильм "Чебурашка" – 10 минут, вы его увидите первыми", - заявил генпродюссер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян на премьере фильма "Холоп 2". Ранее сообщалось, что сиквел семейной комедии "Чебурашка" выйдет в прокат в декабре 2025 года. Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231013/cheburashkaigrushki-1902481073.html

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технологии, россия, дмитрий дьяченко, сбер, союзмультфильм, снг