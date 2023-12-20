https://ria.ru/20231220/aviakompaniya-1917106776.html
"Аэрофлот" заявил, что "Россия" скоро приступит к выполнению рейсов в Пекин
"Аэрофлот" заявил, что "Россия" скоро приступит к выполнению рейсов в Пекин - РИА Новости, 21.12.2023
"Аэрофлот" заявил, что "Россия" скоро приступит к выполнению рейсов в Пекин
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин, сообщили журналистам в "Аэрофлоте". РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-20T23:44
2023-12-20T23:44
2023-12-21T00:32
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россия (авиакомпания)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин, сообщили журналистам в "Аэрофлоте".Также группа ведет переговоры с авиавластями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до получения авиакомпанией "Россия" необходимых разрешений."Авиакомпания "Россия" в ближайшее время получит все необходимые разрешения и приступит к выполнению рейсов в Пекин… Кроме того, Аэрофлот ведет переговоры с авиавластями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до момента получения авиакомпанией "Россия" всех необходимых разрешений", - говорится в сообщении.В "Аэрофлоте" добавили, что в настоящее время пассажиры, которые должны были отправиться в Пекин рейсами "России", перевозятся авиакомпаниями-партнерами. Переоформление на такие вылеты осуществляется без дополнительной платы.Ранее авиакомпания "Россия" сообщала, что 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина (Китай) "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. При этом к началу первого рейса Владивосток-Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России.
https://ria.ru/20230120/kitay-1846247866.html
https://ria.ru/20231215/vetnam-1915987075.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, аэрофлот, россия (авиакомпания), китай, россия, экономика
Пекин, Аэрофлот, Россия (авиакомпания), Китай, Россия, Экономика
"Аэрофлот" заявил, что "Россия" скоро приступит к выполнению рейсов в Пекин
"Аэрофлот": авиакомпания "Россия" скоро приступит к выполнению рейсов в Пекин
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин, сообщили журналистам в "Аэрофлоте".
Также группа ведет переговоры с авиавластями Китая
о возможности выполнения разовых рейсов до получения авиакомпанией "Россия" необходимых разрешений.
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"Авиакомпания "Россия" в ближайшее время получит все необходимые разрешения и приступит к выполнению рейсов в Пекин… Кроме того, Аэрофлот ведет переговоры с авиавластями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до момента получения авиакомпанией "Россия" всех необходимых разрешений", - говорится в сообщении.
В "Аэрофлоте" добавили, что в настоящее время пассажиры, которые должны были отправиться в Пекин рейсами "России", перевозятся авиакомпаниями-партнерами. Переоформление на такие вылеты осуществляется без дополнительной платы.
Ранее авиакомпания "Россия" сообщала, что 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина (Китай) "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. При этом к началу первого рейса Владивосток-Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России
.
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