https://ria.ru/20231220/aviakompaniya-1917106776.html

"Аэрофлот" заявил, что "Россия" скоро приступит к выполнению рейсов в Пекин

"Аэрофлот" заявил, что "Россия" скоро приступит к выполнению рейсов в Пекин - РИА Новости, 21.12.2023

"Аэрофлот" заявил, что "Россия" скоро приступит к выполнению рейсов в Пекин

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин, сообщили журналистам в "Аэрофлоте". РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-20T23:44

2023-12-20T23:44

2023-12-21T00:32

пекин

аэрофлот

россия (авиакомпания)

китай

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570752029_0:129:3073:1858_1920x0_80_0_0_627319f30d22a80bac6567ca8ca66c8d.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин, сообщили журналистам в "Аэрофлоте".Также группа ведет переговоры с авиавластями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до получения авиакомпанией "Россия" необходимых разрешений."Авиакомпания "Россия" в ближайшее время получит все необходимые разрешения и приступит к выполнению рейсов в Пекин… Кроме того, Аэрофлот ведет переговоры с авиавластями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до момента получения авиакомпанией "Россия" всех необходимых разрешений", - говорится в сообщении.В "Аэрофлоте" добавили, что в настоящее время пассажиры, которые должны были отправиться в Пекин рейсами "России", перевозятся авиакомпаниями-партнерами. Переоформление на такие вылеты осуществляется без дополнительной платы.Ранее авиакомпания "Россия" сообщала, что 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина (Китай) "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. При этом к началу первого рейса Владивосток-Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России.

https://ria.ru/20230120/kitay-1846247866.html

https://ria.ru/20231215/vetnam-1915987075.html

пекин

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пекин, аэрофлот, россия (авиакомпания), китай, россия, экономика