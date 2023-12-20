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"Атакуют сразу": украинский генерал резко высказался о катастрофе на фронте
"Атакуют сразу": украинский генерал резко высказался о катастрофе на фронте - РИА Новости, 20.12.2023
"Атакуют сразу": украинский генерал резко высказался о катастрофе на фронте
Солдаты ВСУ испытывают сложности при эвакуации раненых с линии соприкосновения, поскольку российские дроны сразу уничтожают приближающуюся украинскую технику,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:37
2023-12-20T16:37
2023-12-20T16:57
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Солдаты ВСУ испытывают сложности при эвакуации раненых с линии соприкосновения, поскольку российские дроны сразу уничтожают приближающуюся украинскую технику, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Newsroom."На многих участках фронта техника не выезжает на передовую, потому что, как только она появляется на расстоянии трех-четырех километров от передовой, ее сразу атакуют российские дроны. На некоторых участках – до восьми километров. <…> Вот такие реалии. Всех раненых выносят в основном на руках", — поделился он.Кривонос также признал превосходство российских комплексов РЭБ и выразил возмущение тем, что Украина не производит своих собственных систем радиоэлектронной борьбы.Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в группировках российских войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов. По его словам, в боевую учебу внедрены новые, "нестандартные" тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя.
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технологии, украина, россия, сергей кривонос, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Технологии, Украина, Россия, Сергей Кривонос, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Атакуют сразу": украинский генерал резко высказался о катастрофе на фронте
Генерал Кривонос: ВСУ не могут забрать раненых с фронта из-за атак дронов ВС РФ