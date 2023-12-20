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В Петербурге арестовали второго фигуранта дела об избиении участника СВО - РИА Новости, 20.12.2023
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23:16 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/arest-1917104497.html
В Петербурге арестовали второго фигуранта дела об избиении участника СВО
В Петербурге арестовали второго фигуранта дела об избиении участника СВО - РИА Новости, 20.12.2023
В Петербурге арестовали второго фигуранта дела об избиении участника СВО
Второй фигурант, избивавший участника СВО в Петербурге из-за замечания о парковке, Роман Лакашия заключен под стражу по 17 февраля, сообщает объединенная... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T23:16
2023-12-20T23:16
россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Второй фигурант, избивавший участника СВО в Петербурге из-за замечания о парковке, Роман Лакашия заключен под стражу по 17 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале ведомства.Ранее его друг Иракли Мунчава был заключен в СИЗО по 17 февраля. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Роману Лакашия стражу по 17.02.2024", - информирует пресс-служба. В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщали, что инцидент произошел в понедельник в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Двое нападавших стали фигурантами дела по статье УК РФ "хулиганство", позже в отношении них также было возбуждено дело по статье УК РФ "покушение на убийство". В среду со ссылкой на СК РФ стало известно, что в отношении задержанных также возбуждено дело о возбуждении ненависти или вражды. По версии следствия, подозреваемые 18 декабря 2023 года на территории Василеостровского района избили участника СВО, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности, сообщила пресс-служба СК РФ.
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россия, происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арестовали второго фигуранта дела об избиении участника СВО

В Петербурге арестован второй фигурант, избивший участника СВО после замечания

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Второй фигурант, избивавший участника СВО в Петербурге из-за замечания о парковке, Роман Лакашия заключен под стражу по 17 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале ведомства.
Ранее его друг Иракли Мунчава был заключен в СИЗО по 17 февраля.
«
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Роману Лакашия стражу по 17.02.2024", - информирует пресс-служба.
В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщали, что инцидент произошел в понедельник в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Двое нападавших стали фигурантами дела по статье УК РФ "хулиганство", позже в отношении них также было возбуждено дело по статье УК РФ "покушение на убийство". В среду со ссылкой на СК РФ стало известно, что в отношении задержанных также возбуждено дело о возбуждении ненависти или вражды.
По версии следствия, подозреваемые 18 декабря 2023 года на территории Василеостровского района избили участника СВО, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности, сообщила пресс-служба СК РФ.
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