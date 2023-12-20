https://ria.ru/20231220/arest-1917104497.html

В Петербурге арестовали второго фигуранта дела об избиении участника СВО

В Петербурге арестовали второго фигуранта дела об избиении участника СВО - РИА Новости, 20.12.2023

В Петербурге арестовали второго фигуранта дела об избиении участника СВО

Второй фигурант, избивавший участника СВО в Петербурге из-за замечания о парковке, Роман Лакашия заключен под стражу по 17 февраля, сообщает объединенная... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T23:16

2023-12-20T23:16

2023-12-20T23:16

россия

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Второй фигурант, избивавший участника СВО в Петербурге из-за замечания о парковке, Роман Лакашия заключен под стражу по 17 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале ведомства.Ранее его друг Иракли Мунчава был заключен в СИЗО по 17 февраля. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Роману Лакашия стражу по 17.02.2024", - информирует пресс-служба. В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщали, что инцидент произошел в понедельник в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Двое нападавших стали фигурантами дела по статье УК РФ "хулиганство", позже в отношении них также было возбуждено дело по статье УК РФ "покушение на убийство". В среду со ссылкой на СК РФ стало известно, что в отношении задержанных также возбуждено дело о возбуждении ненависти или вражды. По версии следствия, подозреваемые 18 декабря 2023 года на территории Василеостровского района избили участника СВО, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности, сообщила пресс-служба СК РФ.

https://ria.ru/20231102/instrument-1906994051.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)