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В Петербурге арестовали второго фигуранта дела об избиении участника СВО
В Петербурге арестовали второго фигуранта дела об избиении участника СВО - РИА Новости, 20.12.2023
В Петербурге арестовали второго фигуранта дела об избиении участника СВО
Второй фигурант, избивавший участника СВО в Петербурге из-за замечания о парковке, Роман Лакашия заключен под стражу по 17 февраля, сообщает объединенная... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T23:16
2023-12-20T23:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Второй фигурант, избивавший участника СВО в Петербурге из-за замечания о парковке, Роман Лакашия заключен под стражу по 17 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале ведомства.Ранее его друг Иракли Мунчава был заключен в СИЗО по 17 февраля. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Роману Лакашия стражу по 17.02.2024", - информирует пресс-служба. В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщали, что инцидент произошел в понедельник в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Двое нападавших стали фигурантами дела по статье УК РФ "хулиганство", позже в отношении них также было возбуждено дело по статье УК РФ "покушение на убийство". В среду со ссылкой на СК РФ стало известно, что в отношении задержанных также возбуждено дело о возбуждении ненависти или вражды. По версии следствия, подозреваемые 18 декабря 2023 года на территории Василеостровского района избили участника СВО, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности, сообщила пресс-служба СК РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арестовали второго фигуранта дела об избиении участника СВО
В Петербурге арестован второй фигурант, избивший участника СВО после замечания
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости.
Второй фигурант, избивавший участника СВО в Петербурге из-за замечания о парковке, Роман Лакашия заключен под стражу по 17 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале
ведомства.
Ранее его друг Иракли Мунчава был заключен в СИЗО по 17 февраля.
«
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Роману Лакашия стражу по 17.02.2024", - информирует пресс-служба.
В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщали, что инцидент произошел в понедельник в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Двое нападавших стали фигурантами дела по статье УК РФ
"хулиганство", позже в отношении них также было возбуждено дело по статье УК РФ "покушение на убийство". В среду со ссылкой на СК
РФ стало известно, что в отношении задержанных также возбуждено дело о возбуждении ненависти или вражды.
По версии следствия, подозреваемые 18 декабря 2023 года на территории Василеостровского района избили участника СВО, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности, сообщила пресс-служба СК РФ.
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