https://ria.ru/20231220/arbenina-1916967928.html

"Позорище": Арбенину возмутила ошибка на баннере в аэропорту Внуково

"Позорище": Арбенину возмутила ошибка на баннере в аэропорту Внуково - РИА Новости, 20.12.2023

"Позорище": Арбенину возмутила ошибка на баннере в аэропорту Внуково

Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина нашла ошибку на баннере в аэропорту Внуково в Москве и потребовала ее исправить, о чем сообщила в своем... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:17

2023-12-20T16:17

2023-12-20T16:32

шоубиз

диана арбенина

ночные снайперы

москва

внуково (аэропорт)

знаменитости

новости шоу-бизнеса

дмитрий певцов

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина нашла ошибку на баннере в аэропорту Внуково в Москве и потребовала ее исправить, о чем сообщила в своем Телеграм-канале.Исполнительница во время перелета на гастроли обнаружила орфографическую ошибку в слове "извините" на огромной растяжке."Деградация как таковая. Прошу всех, кто прилетает во Внуково и любит русский язык, обратить внимание на это позорище", — написала она.Арбенина призналась, что готова сменить гнев на милость, если владельцы заменят баннер с ошибкой. "Снимаете свой громадный постер, который стоит перед выходом в город, и переписываете все набело. Возвращаете его обратно. И от имени прекрасного русского языка мы вас простим. В конце концов, может вы просто опечатались", — написала певица.Ранее о курьезной ошибке в документах рассказал актер Дмитрий Певцов. Он признался, что в свидетельстве о браке фамилия его жены Ольги Дроздовой была напечатана в мужском роде.

https://ria.ru/20221118/loboda-1832432175.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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