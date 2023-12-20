https://ria.ru/20231220/arbenina-1916967928.html
"Позорище": Арбенину возмутила ошибка на баннере в аэропорту Внуково
"Позорище": Арбенину возмутила ошибка на баннере в аэропорту Внуково - РИА Новости, 20.12.2023
"Позорище": Арбенину возмутила ошибка на баннере в аэропорту Внуково
Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина нашла ошибку на баннере в аэропорту Внуково в Москве и потребовала ее исправить, о чем сообщила в своем... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:17
2023-12-20T16:17
2023-12-20T16:32
шоубиз
диана арбенина
ночные снайперы
москва
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина нашла ошибку на баннере в аэропорту Внуково в Москве и потребовала ее исправить, о чем сообщила в своем Телеграм-канале.Исполнительница во время перелета на гастроли обнаружила орфографическую ошибку в слове "извините" на огромной растяжке."Деградация как таковая. Прошу всех, кто прилетает во Внуково и любит русский язык, обратить внимание на это позорище", — написала она.Арбенина призналась, что готова сменить гнев на милость, если владельцы заменят баннер с ошибкой. "Снимаете свой громадный постер, который стоит перед выходом в город, и переписываете все набело. Возвращаете его обратно. И от имени прекрасного русского языка мы вас простим. В конце концов, может вы просто опечатались", — написала певица.Ранее о курьезной ошибке в документах рассказал актер Дмитрий Певцов. Он признался, что в свидетельстве о браке фамилия его жены Ольги Дроздовой была напечатана в мужском роде.
https://ria.ru/20221118/loboda-1832432175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
диана арбенина, ночные снайперы, москва, внуково (аэропорт), знаменитости, новости шоу-бизнеса, дмитрий певцов, ольга дроздова
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"Позорище": Арбенину возмутила ошибка на баннере в аэропорту Внуково
Диана Арбенина нашла ошибку на баннере в аэропорту и потребовала ее исправить