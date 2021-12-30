Певцов рассказал об ошибке во время регистрации брака с Дроздовой
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Певцов и актриса Ольга Дроздова в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" во время творческой встречи
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дмитрий Певцов рассказал об ошибке во время регистрации брака с Ольгой Дроздовой. В Instagram актер написал, что в свидетельстве перепутали фамилию супруги.
"30 декабря 1994 года в Мещанском ЗАГСе города Москвы был зарегистрирован брак Певцова Д.А. с… (внимание) Дроздовым О.Б.! Ошибку заметили только на выходе из ЗАГСа. Исправили, конечно…", – отметил артист.
Дмитрий и Ольга в этом году официально отмечают 27 лет совместной жизни, хотя, по словам артиста, они ведут свое "семейное летоисчисление" с момента первой встречи.
"Но мы ведем наше семейное летоисчисление со дня нашей первой встречи – 7 мая 1991 года. Так что 7 мая 2022 года нашей семье будет уже 32 года. Семья певчих дроздов поздравляет всех с наступающими праздниками!" – написал актер.
Роман между актерами начался во время работы над фильмом "Прогулка по эшафоту". В 2007 году у пары родился долгожданный сын Елисей. От предыдущих отношений с Ларисой Блажко у Певцова был сын Даниил, он погиб в результате несчастного случая.
Недавно Дмитрий и Ольга вместе приняли участие в шоу "Две звезды. Отцы и дети" в качестве членов жюри.
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