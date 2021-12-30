Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211230/pevtsov-1766201897.html
Певцов рассказал об ошибке во время регистрации брака с Дроздовой
Певцов рассказал об ошибке во время регистрации брака с Дроздовой - РИА Новости, 30.12.2021
Певцов рассказал об ошибке во время регистрации брака с Дроздовой
Дмитрий Певцов рассказал об ошибке во время регистрации брака с Ольгой Дроздовой. В Instagram актер написал, что в свидетельстве перепутали фамилию супруги. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:16
2021-12-30T17:16
шоубиз
шоу-бизнес
дмитрий певцов
ольга дроздова
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156039/32/1560393281_0:182:2830:1774_1920x0_80_0_0_f618c5a873086ad0290c187720321cef.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дмитрий Певцов рассказал об ошибке во время регистрации брака с Ольгой Дроздовой. В Instagram актер написал, что в свидетельстве перепутали фамилию супруги.Дмитрий и Ольга в этом году официально отмечают 27 лет совместной жизни, хотя, по словам артиста, они ведут свое "семейное летоисчисление" с момента первой встречи.Роман между актерами начался во время работы над фильмом "Прогулка по эшафоту". В 2007 году у пары родился долгожданный сын Елисей. От предыдущих отношений с Ларисой Блажко у Певцова был сын Даниил, он погиб в результате несчастного случая.Недавно Дмитрий и Ольга вместе приняли участие в шоу "Две звезды. Отцы и дети" в качестве членов жюри.
https://ria.ru/20201219/romany-1589330784.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156039/32/1560393281_112:0:2719:1955_1920x0_80_0_0_6b1073c8688fe962f5b205a2d6833d64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, дмитрий певцов, ольга дроздова, знаменитости
17:16 30.12.2021
 

Певцов рассказал об ошибке во время регистрации брака с Дроздовой

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Певцов и актриса Ольга Дроздова в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" во время творческой встречи
Актер Дмитрий Певцов и актриса Ольга Дроздова в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня во время творческой встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дмитрий Певцов рассказал об ошибке во время регистрации брака с Ольгой Дроздовой. В Instagram актер написал, что в свидетельстве перепутали фамилию супруги.

"30 декабря 1994 года в Мещанском ЗАГСе города Москвы был зарегистрирован брак Певцова Д.А. с… (внимание) Дроздовым О.Б.! Ошибку заметили только на выходе из ЗАГСа. Исправили, конечно…", – отметил артист.

Дмитрий и Ольга в этом году официально отмечают 27 лет совместной жизни, хотя, по словам артиста, они ведут свое "семейное летоисчисление" с момента первой встречи.

"Но мы ведем наше семейное летоисчисление со дня нашей первой встречи – 7 мая 1991 года. Так что 7 мая 2022 года нашей семье будет уже 32 года. Семья певчих дроздов поздравляет всех с наступающими праздниками!" – написал актер.

Роман между актерами начался во время работы над фильмом "Прогулка по эшафоту". В 2007 году у пары родился долгожданный сын Елисей. От предыдущих отношений с Ларисой Блажко у Певцова был сын Даниил, он погиб в результате несчастного случая.
Недавно Дмитрий и Ольга вместе приняли участие в шоу "Две звезды. Отцы и дети" в качестве членов жюри.
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
19 декабря 2020, 08:00Шоубиз
Долго и счастливо? Актеры, которые полюбили друг друга на съемках
 
ШоубизШоу-бизнесДмитрий ПевцовОльга ДроздоваЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:51Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать
01:47Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40Ушаков рассказал о переговорах Путина и Байдена
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
00:21Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
00:17Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
00:15Путин рассказал, как встретит Новый год
00:07Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
23:53Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом
23:50Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе
23:42Американцев призвали воздержаться от морских круизов
23:35CNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной
Лента новостейМолния
Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинатьУшаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношенийБайден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будетУшаков рассказал о переговорах Путина и БайденаДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночьРубль укрепился за год к евро на восемь процентовКосмонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годомПутин рассказал, как встретит Новый годШойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в миреПутин и Байден начали переговоры, заявил Белый домСамарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСеАмериканцев призвали воздержаться от морских круизовCNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной