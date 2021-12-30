https://ria.ru/20211230/pevtsov-1766201897.html

Певцов рассказал об ошибке во время регистрации брака с Дроздовой

Певцов рассказал об ошибке во время регистрации брака с Дроздовой - РИА Новости, 30.12.2021

Певцов рассказал об ошибке во время регистрации брака с Дроздовой

Дмитрий Певцов рассказал об ошибке во время регистрации брака с Ольгой Дроздовой. В Instagram актер написал, что в свидетельстве перепутали фамилию супруги. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:16

2021-12-30T17:16

2021-12-30T17:16

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дмитрий певцов

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Дмитрий Певцов рассказал об ошибке во время регистрации брака с Ольгой Дроздовой. В Instagram актер написал, что в свидетельстве перепутали фамилию супруги.Дмитрий и Ольга в этом году официально отмечают 27 лет совместной жизни, хотя, по словам артиста, они ведут свое "семейное летоисчисление" с момента первой встречи.Роман между актерами начался во время работы над фильмом "Прогулка по эшафоту". В 2007 году у пары родился долгожданный сын Елисей. От предыдущих отношений с Ларисой Блажко у Певцова был сын Даниил, он погиб в результате несчастного случая.Недавно Дмитрий и Ольга вместе приняли участие в шоу "Две звезды. Отцы и дети" в качестве членов жюри.

https://ria.ru/20201219/romany-1589330784.html

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шоу-бизнес, дмитрий певцов, ольга дроздова, знаменитости