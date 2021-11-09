https://ria.ru/20211109/zvezdy-1758290652.html

В новом сезоне шоу "Две звезды" родители споют со своими детьми

В новом сезоне шоу "Две звезды" родители споют со своими детьми - РИА Новости, 09.11.2021

В новом сезоне шоу "Две звезды" родители споют со своими детьми

В новом сезоне шоу "Две звезды. Отцы и дети" примут участие звездные семейные дуэты, сообщает пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:45

2021-11-09T18:45

2021-11-09T18:45

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олег газманов

валерия (алла перфилова)

ольга дроздова

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В новом сезоне шоу "Две звезды. Отцы и дети" примут участие звездные семейные дуэты, сообщает пресс-служба Первого канала.Участниками проекта стали Наташа Королева и ее сын Архип, Олег и Родион Газмановы, солист группы "Сябры" Анатолий Ярмоленко с дочерью Алесей, Александр и Никита Малинины, Сергей и Лиза Трофимовы, певица Варвара и ее сын Ярослав, Александр Маршал с сыном Артемом, Михаил и Эммануэль Турецкие, Таисия Повалий и ее сын Денис.Ведущими проекта стали Дмитрий Нагиев и Жанна Бадоева.В первом выпуске программы участники споют дуэтом с детьми свои самые известные песни. Оценят номера звезд и их чад члены жюри проекта – Максим Галкин, Валерия, а также Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.

https://ria.ru/20211109/duety-1758019962.html

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знаменитости, олег газманов, валерия (алла перфилова), ольга дроздова, первый канал (телеканал), дмитрий нагиев, шоу-бизнес, жанна бадоева