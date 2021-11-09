В новом сезоне шоу "Две звезды" родители споют со своими детьми

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В новом сезоне шоу "Две звезды. Отцы и дети" примут участие звездные семейные дуэты, сообщает пресс-служба Первого канала.Участниками проекта стали Наташа Королева и ее сын Архип, Олег и Родион Газмановы, солист группы "Сябры" Анатолий Ярмоленко с дочерью Алесей, Александр и Никита Малинины, Сергей и Лиза Трофимовы, певица Варвара и ее сын Ярослав, Александр Маршал с сыном Артемом, Михаил и Эммануэль Турецкие, Таисия Повалий и ее сын Денис.Ведущими проекта стали Дмитрий Нагиев и Жанна Бадоева.В первом выпуске программы участники споют дуэтом с детьми свои самые известные песни. Оценят номера звезд и их чад члены жюри проекта – Максим Галкин, Валерия, а также Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В новом сезоне шоу "Две звезды. Отцы и дети" примут участие звездные семейные дуэты, сообщает пресс-служба Первого канала.
Участниками проекта стали Наташа Королева и ее сын Архип, Олег и Родион Газмановы, солист группы "Сябры" Анатолий Ярмоленко с дочерью Алесей, Александр и Никита Малинины, Сергей и Лиза Трофимовы, певица Варвара и ее сын Ярослав, Александр Маршал с сыном Артемом, Михаил и Эммануэль Турецкие, Таисия Повалий и ее сын Денис.
Ведущими проекта стали Дмитрий Нагиев и Жанна Бадоева.
"Когда папы поют со своими дочерями или мамы со своими сыновьями – это очень трогательно, песни звучат совершенно по-другому и приобретают какое-то новое прочтение", – отметила Жанна.
В первом выпуске программы участники споют дуэтом с детьми свои самые известные песни. Оценят номера звезд и их чад члены жюри проекта – Максим Галкин, Валерия, а также Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.
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