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Шоубиз
https://ria.ru/20211109/zvezdy-1758290652.html
В новом сезоне шоу "Две звезды" родители споют со своими детьми
В новом сезоне шоу "Две звезды" родители споют со своими детьми - РИА Новости, 09.11.2021
В новом сезоне шоу "Две звезды" родители споют со своими детьми
В новом сезоне шоу "Две звезды. Отцы и дети" примут участие звездные семейные дуэты, сообщает пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:45
2021-11-09T18:45
шоубиз
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В новом сезоне шоу "Две звезды. Отцы и дети" примут участие звездные семейные дуэты, сообщает пресс-служба Первого канала.Участниками проекта стали Наташа Королева и ее сын Архип, Олег и Родион Газмановы, солист группы "Сябры" Анатолий Ярмоленко с дочерью Алесей, Александр и Никита Малинины, Сергей и Лиза Трофимовы, певица Варвара и ее сын Ярослав, Александр Маршал с сыном Артемом, Михаил и Эммануэль Турецкие, Таисия Повалий и ее сын Денис.Ведущими проекта стали Дмитрий Нагиев и Жанна Бадоева.В первом выпуске программы участники споют дуэтом с детьми свои самые известные песни. Оценят номера звезд и их чад члены жюри проекта – Максим Галкин, Валерия, а также Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.
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знаменитости, олег газманов, валерия (алла перфилова), ольга дроздова, первый канал (телеканал), дмитрий нагиев, шоу-бизнес, жанна бадоева
18:45 09.11.2021
 
В новом сезоне шоу "Две звезды" родители споют со своими детьми

В новом сезоне шоу "Две звезды" на Первом канале известные родители споют со своими детьми

© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim LeeСъемки нового сезона проекта "Две звезды"
Съемки нового сезона проекта Две звезды
© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В новом сезоне шоу "Две звезды. Отцы и дети" примут участие звездные семейные дуэты, сообщает пресс-служба Первого канала.
Участниками проекта стали Наташа Королева и ее сын Архип, Олег и Родион Газмановы, солист группы "Сябры" Анатолий Ярмоленко с дочерью Алесей, Александр и Никита Малинины, Сергей и Лиза Трофимовы, певица Варвара и ее сын Ярослав, Александр Маршал с сыном Артемом, Михаил и Эммануэль Турецкие, Таисия Повалий и ее сын Денис.
© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee

Олег и Родион Газмановы

Съемки нового сезона проекта Две звезды
1 из 5

Олег и Родион Газмановы

© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee
© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee

Александр Маршал и его сын Артем

Съемки нового сезона проекта Две звезды
2 из 5

Александр Маршал и его сын Артем

© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee
© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee

Наташа Королева и ее сын Архип

Съемки нового сезона проекта Две звезды
3 из 5

Наташа Королева и ее сын Архип

© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee
© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee

Михаил и Эммануэль Турецкие

Съемки нового сезона проекта Две звезды
4 из 5

Михаил и Эммануэль Турецкие

© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee
© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee

Жюри нового сезона проекта "Две звезды": Максим Галкин, Валерия, а также Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова

Жюри нового сезона проекта Две звезды
5 из 5

Жюри нового сезона проекта "Две звезды": Максим Галкин, Валерия, а также Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова

© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee
1 из 5

Олег и Родион Газмановы

© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee
2 из 5

Александр Маршал и его сын Артем

© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee
3 из 5

Наташа Королева и ее сын Архип

© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee
4 из 5

Михаил и Эммануэль Турецкие

© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee
5 из 5

Жюри нового сезона проекта "Две звезды": Максим Галкин, Валерия, а также Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова

© Фото предоставлено Первым каналом/Maxim Lee
Ведущими проекта стали Дмитрий Нагиев и Жанна Бадоева.

"Когда папы поют со своими дочерями или мамы со своими сыновьями – это очень трогательно, песни звучат совершенно по-другому и приобретают какое-то новое прочтение", – отметила Жанна.

В первом выпуске программы участники споют дуэтом с детьми свои самые известные песни. Оценят номера звезд и их чад члены жюри проекта – Максим Галкин, Валерия, а также Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.
Вера Алдонина и Александр Панайотов - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 17:41Шоубиз
Шоу "Дуэты": звездные дети на проекте
 
ШоубизЗнаменитостиОлег ГазмановВалерия (Алла Перфилова)Ольга ДроздоваПервый канал (телеканал)Дмитрий НагиевШоу-бизнесЖанна Бадоева
 
 
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