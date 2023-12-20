https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html

Европа ничего не поняла и ничему не научилась

Европа ничего не поняла и ничему не научилась - РИА Новости, 20.12.2023

Европа ничего не поняла и ничему не научилась

После месяцев изматывающих дискуссий, споров и уговоров ЕС все-таки утвердил двенадцатый пакет антироссийских санкций. Не прошло, как говорится, и полугода... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T08:00

2023-12-20T08:00

2023-12-20T12:08

россия

дмитрий медведев

брюссель

европа

алексей шапошников

евросоюз

тульский оружейный завод

уралтрансмаш

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После месяцев изматывающих дискуссий, споров и уговоров ЕС все-таки утвердил двенадцатый пакет антироссийских санкций. Не прошло, как говорится, и полугода. Хотя почему? Как раз прошло — одиннадцатый пакет нам, помнится, выкатили в июне.Все это время экономика России уверенным темпом росла, а экономика еврозоны скатывалась в рецессию. Немцы стали реже мыться, французы — меньше есть. Что ж, европейцы решили заткнуть дыры в бюджетах привычным способом — грабежом русских.В санкционный список попали 61 физлицо и 86 организаций из России. Совет ЕС торжественно разрешил сам себе отжимать у этих граждан и компаний их имущество или, политкорректно выражаясь, "конфисковывать активы". Причем если с фигурантом санкционного списка что-нибудь случится и он покинет мир земной, то санкции с него все равно не снимут — во избежание рисков "финансирования СВО".Мы давно поняли, что для европейцев "хороший русский — мертвый русский", но теперь выясняется, что даже мертвые мы для них плохие. С нами не перестанут воевать даже после смерти. Это до какой же истерики надо было себя накрутить Брюсселю.Впрочем, для истерики все основания имеются. Сам номер санкционного пакета говорит, что предыдущие одиннадцать не сработали, как задумывалось. По замыслу авторов, оголодавшие русские уже давно должны были штурмовать Кремль и на руках внести туда западную марионетку. Но что-то пошло не так.Провал санкционного блицкрига стал виден еще весной 2022-го, когда из России убежали западные корпорации, а русских отключили от мировых платежных систем. Собственно, май 2022-го оказался для ЕС тем же поворотным пунктом, что декабрь 1941-го для Гитлера. А разгром европейской экономической коалиции нашим правительством и Центробанком вполне уместно сравнить с разгромом немецко-фашистской орды под Москвой.Однако после той победы мы воевали еще долгие годы. Вот и сейчас европейцы уперлись — терпения и упрямства им не занимать. В точности как Третий рейх, они пытаются перестроить свою экономику и перевести ее на военные рельсы. А параллельно стараются изо всех сил вредить нам. Причем действуют они в точности как их украинские подопечные — если не удается нанести серьезный ущерб, начинают гадить по мелочам, "шоб було".Главной целью двенадцатого пакета стали наши лучшие предприятия ВПК: Тульский оружейный завод, Казанский вертолетный, "Уралтрансмаш", легендарные авиапроизводители "Туполев" и "Ильюшин".Довольно быстро к "партнерам" пришло осознание того, что они имеют дело не со "страной-бензоколонкой", а с опасным конкурентом в оборонке и высоких технологиях. Логично, что под ударом ЕС оказались наши производители программного обеспечения и передовые производства ОЭЗ "Алабуга".Попытались зачистить и конкурентов в информационном поле — под санкциями оказались телеканалы "Спас" и "Царьград". Еще бы, они производят правду, а правду на территорию Европы можно ввозить только контрабандой, с оглядкой, через VPN.Отдельный сигнал посылается российскому обществу. В санкционный список попали сразу четырнадцать представителей Центральной избирательной комиссии России. Этим нам дают понять, что выборы президента, которые мы собрались проводить в марте, "плохие", "неправильные". И вообще — кто мы такие, чтобы самим избирать своих лидеров. Нам полагается сидеть тихо и ждать, когда в опломбированном вагоне нам зашлют новенькую западную марионетку.Самой спорной темой в пакете были русские алмазы. Заранее было понятно, что запрет их импорта из России — это глупость. Любые ограничения, накладывавшиеся на наш экспорт, приводили лишь к тому, что все, что надо, все равно вывозили, окольными путями доставляли конечным потребителям, причем в процессе цены неудержимо шли вверх и Россия зарабатывала на экспорте еще больше, чем раньше.Но вот запрет на алмазный импорт продавили. Почти половина нашего сырья шла на обработку в Антверпен. Теперь тамошних ювелиров ждут трудные времена, а вот ювелиры Индии свои дела, думается, поправят. Открывается окно возможностей и для развития обработки алмазов внутри России — это на самом деле богатейшая перспектива. Антверпенская алмазная биржа приносила не имеющей своего сырья Бельгии до четверти ВВП — до санкций, разумеется. Ждем достижений от нашей алмазной биржи во Владивостоке.Отдельное направление европейских санкций — вызвать недовольство среди российских элит. Изначальная задумка состояла в том, что Брюссель запрещает въезд в Европу влиятельным россиянам и отнимает у них все, до чего может дотянуться. А они в ответ на это бегут сносить российскую власть в интересах этого самого Брюсселя.Как и все идеи ЕС, эта сыграла ровно наоборот. Если некоторые элитарии и подумывали поработать на Запад, то массированное ограбление, унижение и запугивание их коллег расставило все точки над i. Сильная российская власть — единственная на сегодня гарантия безопасности для всех. Случись с ней что, и оголодавшие на санкционном режиме европейцы ограбят всех подчистую, хорошо, если вообще в живых оставят.На сегодня персональные санкции от ЕС — это как медаль за боевые заслуги. В двенадцатом пакете упомянуты председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, а также сын председателя "Единой России" и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. "Значит, все делаем правильно", — прокомментировал европейскую инициативу Илья Медведев.Его отец о делах ЕС отзывается гораздо жестче. Запомнилось, что антироссийские санкции, например, Дмитрий Медведев назвал "изощренным садомазохизмом". Действительно, лучше не скажешь.

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https://ria.ru/20231214/tibet-1915679553.html

https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

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