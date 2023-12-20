https://ria.ru/20231220/aeroport-1917089762.html

Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы авиакомпании "Россия"

Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы авиакомпании "Россия" - РИА Новости, 21.12.2023

Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы авиакомпании "Россия"

Пекинский аэропорт Дасин 15 декабря уведомил авиакомпанию "Россия" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований, сообщил РИА РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-20T21:29

2023-12-20T21:29

2023-12-21T01:05

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россия (авиакомпания)

экономика

владивосток

пекин

аэрофлот

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пекинский аэропорт Дасин 15 декабря уведомил авиакомпанию "Россия" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований, сообщил РИА Новости представитель перевозчика."Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт Дасин из Владивостока, Красноярска и Иркутска", — рассказали там.Уточняется, что с марта 2023 года авиакомпания начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР, чтобы получить необходимые разрешения для выполнения полетов.К началу первого рейса Владивосток — Пекин 17 декабря перевозчику выдали операционное разрешение. Кроме того, авиакомпания получила подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из Владивостока, Красноярска и Иркутска.В свою очередь, знакомый с ситуацией источник отметил, что представители "России" обратились в Минтранс за помощью в решении проблемы. В Китае на запрос российской стороны не ответили.В "Аэрофлоте", в чью группу входит "Россия", сообщили журналистам, что перевозчик в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин. Также ведутся переговоры с авиавластями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до получения "Россией" необходимых разрешений.

https://ria.ru/20231215/vetnam-1915987075.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, в мире, россия (авиакомпания), экономика, владивосток, пекин, аэрофлот