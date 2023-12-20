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Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы авиакомпании "Россия"
Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы авиакомпании "Россия" - РИА Новости, 21.12.2023
Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы авиакомпании "Россия"
Пекинский аэропорт Дасин 15 декабря уведомил авиакомпанию "Россия" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований, сообщил РИА РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-20T21:29
2023-12-20T21:29
2023-12-21T01:05
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россия (авиакомпания)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пекинский аэропорт Дасин 15 декабря уведомил авиакомпанию "Россия" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований, сообщил РИА Новости представитель перевозчика."Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт Дасин из Владивостока, Красноярска и Иркутска", — рассказали там.Уточняется, что с марта 2023 года авиакомпания начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР, чтобы получить необходимые разрешения для выполнения полетов.К началу первого рейса Владивосток — Пекин 17 декабря перевозчику выдали операционное разрешение. Кроме того, авиакомпания получила подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из Владивостока, Красноярска и Иркутска.В свою очередь, знакомый с ситуацией источник отметил, что представители "России" обратились в Минтранс за помощью в решении проблемы. В Китае на запрос российской стороны не ответили.В "Аэрофлоте", в чью группу входит "Россия", сообщили журналистам, что перевозчик в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин. Также ведутся переговоры с авиавластями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до получения "Россией" необходимых разрешений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире, россия (авиакомпания), экономика, владивосток, пекин, аэрофлот
Россия, Китай, В мире, Россия (авиакомпания), Экономика, Владивосток, Пекин, Аэрофлот
Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы авиакомпании "Россия"
Аэропорт Пекина Дасин не стал принимать и обслуживать рейсы компании "Россия"
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пекинский аэропорт Дасин 15 декабря уведомил авиакомпанию "Россия" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
«
"Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт Дасин из Владивостока, Красноярска и Иркутска", — рассказали там.
Уточняется, что с марта 2023 года авиакомпания начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР, чтобы получить необходимые разрешения для выполнения полетов.
К началу первого рейса Владивосток — Пекин 17 декабря перевозчику выдали операционное разрешение. Кроме того, авиакомпания получила подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из Владивостока, Красноярска и Иркутска
.
В свою очередь, знакомый с ситуацией источник отметил, что представители "России" обратились в Минтранс за помощью в решении проблемы. В Китае на запрос российской стороны не ответили.
В "Аэрофлоте", в чью группу входит "Россия", сообщили журналистам, что перевозчик в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин. Также ведутся переговоры с авиавластями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до получения "Россией" необходимых разрешений.
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