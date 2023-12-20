https://ria.ru/20231220/aeroport-1916900559.html
Аэропорт в Волгограде вернулся к работе в штатном режиме
Аэропорт в Волгограде вернулся к работе в штатном режиме - РИА Новости, 20.12.2023
Аэропорт в Волгограде вернулся к работе в штатном режиме
Ограничения аэронавигации в аэропорту Волгограда сняты, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:48
2023-12-20T11:48
2023-12-20T12:06
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ВОЛГОГРАД, 20 дек – РИА Новости. Ограничения аэронавигации в аэропорту Волгограда сняты, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. В среду утром ограничения аэронавигации были введены в аэропорту Волгограда, воздушная гавань временно не принимала самолеты, один из рейсов из Москвы ушел на запасной аэродром в Саратове. "На данный момент прилеты и вылеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не ограничены, аэропорт работает в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сообщила Голодова.
https://ria.ru/20231219/aeroport-1916754785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Происшествия, Волгоград, Москва, Саратов, Новости - Туризм
Аэропорт в Волгограде вернулся к работе в штатном режиме
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения