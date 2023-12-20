https://ria.ru/20231220/aeroport-1916900559.html

Аэропорт в Волгограде вернулся к работе в штатном режиме

Аэропорт в Волгограде вернулся к работе в штатном режиме - РИА Новости, 20.12.2023

Аэропорт в Волгограде вернулся к работе в штатном режиме

Ограничения аэронавигации в аэропорту Волгограда сняты, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:48

2023-12-20T11:48

2023-12-20T12:06

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ВОЛГОГРАД, 20 дек – РИА Новости. Ограничения аэронавигации в аэропорту Волгограда сняты, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. В среду утром ограничения аэронавигации были введены в аэропорту Волгограда, воздушная гавань временно не принимала самолеты, один из рейсов из Москвы ушел на запасной аэродром в Саратове. "На данный момент прилеты и вылеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не ограничены, аэропорт работает в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сообщила Голодова.

https://ria.ru/20231219/aeroport-1916754785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, москва, саратов, новости - туризм