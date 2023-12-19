https://ria.ru/20231219/zarplata-1916704631.html

Шойгу рассказал о зарплатах военных в зоне СВО

Шойгу рассказал о зарплатах военных в зоне СВО - РИА Новости, 19.12.2023

Шойгу рассказал о зарплатах военных в зоне СВО

Военнослужащие по контракту, добровольцы и мобилизованные в зоне СВО получают 210 тысяч рублей в месяц и выше, производится оплата за уничтожение или захват... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:09

2023-12-19T14:09

2023-12-19T14:16

безопасность

россия

украина

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие по контракту, добровольцы и мобилизованные в зоне СВО получают 210 тысяч рублей в месяц и выше, производится оплата за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на расширенной коллегии ведомства."Уровень денежного содержания военнослужащих по контракту, добровольцев и мобилизованных сбалансирован и составляет от 210 тысяч рублей в месяц и выше в зависимости от занимаемой должности и выполнения боевых задач", - сказал Шойгу.По инициативе министерства обороны производится оплата за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника. Все положенные выплаты производятся в установленные сроки. Вопрос выплат держится на особом контроле и в случае выявления каких-либо отклонений меры принимаются незамедлительно, отметил министр.

https://ria.ru/20231219/ranenye-1916705649.html

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина, сергей шойгу