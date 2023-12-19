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Шойгу рассказал о зарплатах военных в зоне СВО - РИА Новости, 19.12.2023
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14:09 19.12.2023 (обновлено: 14:16 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/zarplata-1916704631.html
Шойгу рассказал о зарплатах военных в зоне СВО
Шойгу рассказал о зарплатах военных в зоне СВО - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу рассказал о зарплатах военных в зоне СВО
Военнослужащие по контракту, добровольцы и мобилизованные в зоне СВО получают 210 тысяч рублей в месяц и выше, производится оплата за уничтожение или захват... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:09
2023-12-19T14:16
безопасность
россия
украина
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие по контракту, добровольцы и мобилизованные в зоне СВО получают 210 тысяч рублей в месяц и выше, производится оплата за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на расширенной коллегии ведомства."Уровень денежного содержания военнослужащих по контракту, добровольцев и мобилизованных сбалансирован и составляет от 210 тысяч рублей в месяц и выше в зависимости от занимаемой должности и выполнения боевых задач", - сказал Шойгу.По инициативе министерства обороны производится оплата за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника. Все положенные выплаты производятся в установленные сроки. Вопрос выплат держится на особом контроле и в случае выявления каких-либо отклонений меры принимаются незамедлительно, отметил министр.
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безопасность, россия, украина, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Украина, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о зарплатах военных в зоне СВО

Шойгу: военные и добровольцы в зоне СВО получают от 210 тысяч рублей в месяц

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие по контракту, добровольцы и мобилизованные в зоне СВО получают 210 тысяч рублей в месяц и выше, производится оплата за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на расширенной коллегии ведомства.
"Уровень денежного содержания военнослужащих по контракту, добровольцев и мобилизованных сбалансирован и составляет от 210 тысяч рублей в месяц и выше в зависимости от занимаемой должности и выполнения боевых задач", - сказал Шойгу.
По инициативе министерства обороны производится оплата за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника. Все положенные выплаты производятся в установленные сроки. Вопрос выплат держится на особом контроле и в случае выявления каких-либо отклонений меры принимаются незамедлительно, отметил министр.
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