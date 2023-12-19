https://ria.ru/20231219/yarost-1916621963.html

"Ты слепая?" В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен о России

"Ты слепая?" В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен о России - РИА Новости, 19.12.2023

"Ты слепая?" В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен о России

Пользователи соцсети X осудили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о принятии нового пакета санкций ЕС против России. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T04:31

2023-12-19T04:31

2023-12-19T04:31

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урсула фон дер ляйен

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X осудили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о принятии нового пакета санкций ЕС против России."Ты спрашивала граждан Европы?!" — спросил Phaserpearl."Последние 11 пакетов санкций сделали Россию богаче", — написал Tom_Bayou."Русские победили, больше никаких денег для Украины", — выразил мнение EelcoSchaaf."ЕС продолжает вводить санкции против себя", — сыронизировал Alex_Kowalski_."Большинство жителей ЕС против этих санкций. Разве ты не знала? Ты слепая? Глухая?" — возмутился Marc_Demoulin.Накануне Евросоюз утвердил двенадцатый пакет антироссийских санкций, включающий как экономические ограничения, так и расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций.

https://ria.ru/20231219/uchast-1916621815.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии