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"Ты слепая?" В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен о России
"Ты слепая?" В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен о России - РИА Новости, 19.12.2023
"Ты слепая?" В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен о России
Пользователи соцсети X осудили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о принятии нового пакета санкций ЕС против России. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T04:31
2023-12-19T04:31
2023-12-19T04:31
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евросоюз
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X осудили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о принятии нового пакета санкций ЕС против России."Ты спрашивала граждан Европы?!" — спросил Phaserpearl."Последние 11 пакетов санкций сделали Россию богаче", — написал Tom_Bayou."Русские победили, больше никаких денег для Украины", — выразил мнение EelcoSchaaf."ЕС продолжает вводить санкции против себя", — сыронизировал Alex_Kowalski_."Большинство жителей ЕС против этих санкций. Разве ты не знала? Ты слепая? Глухая?" — возмутился Marc_Demoulin.Накануне Евросоюз утвердил двенадцатый пакет антироссийских санкций, включающий как экономические ограничения, так и расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций.
https://ria.ru/20231219/uchast-1916621815.html
https://ria.ru/20231219/razoblachenie-1916615336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России