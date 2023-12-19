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"Ты слепая?" В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен о России - РИА Новости, 19.12.2023
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04:31 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/yarost-1916621963.html
"Ты слепая?" В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен о России
"Ты слепая?" В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен о России - РИА Новости, 19.12.2023
"Ты слепая?" В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен о России
Пользователи соцсети X осудили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о принятии нового пакета санкций ЕС против России. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T04:31
2023-12-19T04:31
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урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X осудили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о принятии нового пакета санкций ЕС против России."Ты спрашивала граждан Европы?!" — спросил Phaserpearl."Последние 11 пакетов санкций сделали Россию богаче", — написал Tom_Bayou."Русские победили, больше никаких денег для Украины", — выразил мнение EelcoSchaaf."ЕС продолжает вводить санкции против себя", — сыронизировал Alex_Kowalski_."Большинство жителей ЕС против этих санкций. Разве ты не знала? Ты слепая? Глухая?" — возмутился Marc_Demoulin.Накануне Евросоюз утвердил двенадцатый пакет антироссийских санкций, включающий как экономические ограничения, так и расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций.
https://ria.ru/20231219/uchast-1916621815.html
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в мире, россия, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России

"Ты слепая?" В Сети пришли в ярость из-за слов фон дер Ляйен о России

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X осудили слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о принятии нового пакета санкций ЕС против России.
«
"Ты спрашивала граждан Европы?!" — спросил Phaserpearl.
"Последние 11 пакетов санкций сделали Россию богаче", — написал Tom_Bayou.
"Русские победили, больше никаких денег для Украины", — выразил мнение EelcoSchaaf.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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"ЕС продолжает вводить санкции против себя", — сыронизировал Alex_Kowalski_.
«
"Большинство жителей ЕС против этих санкций. Разве ты не знала? Ты слепая? Глухая?" — возмутился Marc_Demoulin.
Накануне Евросоюз утвердил двенадцатый пакет антироссийских санкций, включающий как экономические ограничения, так и расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций.
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В миреРоссияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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