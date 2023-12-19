https://ria.ru/20231219/vystupleniya-1916688492.html
Выступления Путина и Шойгу на коллегии Минобороны откроют для прессы
Выступления Путина и Шойгу на коллегии Минобороны откроют для прессы - РИА Новости, 19.12.2023
Выступления Путина и Шойгу на коллегии Минобороны откроют для прессы
Выступления президента РФ Владимир Путина и министра обороны Сергея Шойгу на коллегии Минобороны будут открытыми для прессы, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:12
2023-12-19T13:12
2023-12-19T13:12
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Выступления президента РФ Владимир Путина и министра обороны Сергея Шойгу на коллегии Минобороны будут открытыми для прессы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Два выступления будут открытыми", - сказал он журналистам. На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.
https://ria.ru/20231219/geroi-1916680873.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, сергей шойгу, безопасность, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Сергей Шойгу, Безопасность, Россия
Выступления Путина и Шойгу на коллегии Минобороны откроют для прессы
Песков: выступления Путина и Шойгу на коллегии МО будут открытыми для прессы
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Выступления президента РФ Владимир Путина и министра обороны Сергея Шойгу на коллегии Минобороны будут открытыми для прессы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Два выступления будут открытыми", - сказал он журналистам.
На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.
Путин наградит Героев России на коллегии Минобороны