https://ria.ru/20231219/vystupleniya-1916688492.html

Выступления Путина и Шойгу на коллегии Минобороны откроют для прессы

Выступления Путина и Шойгу на коллегии Минобороны откроют для прессы - РИА Новости, 19.12.2023

Выступления Путина и Шойгу на коллегии Минобороны откроют для прессы

Выступления президента РФ Владимир Путина и министра обороны Сергея Шойгу на коллегии Минобороны будут открытыми для прессы, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:12

2023-12-19T13:12

2023-12-19T13:12

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

сергей шойгу

безопасность

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Выступления президента РФ Владимир Путина и министра обороны Сергея Шойгу на коллегии Минобороны будут открытыми для прессы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Два выступления будут открытыми", - сказал он журналистам. На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.

https://ria.ru/20231219/geroi-1916680873.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, сергей шойгу, безопасность, россия