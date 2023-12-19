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Выступления Путина и Шойгу на коллегии Минобороны откроют для прессы - РИА Новости, 19.12.2023
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13:12 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/vystupleniya-1916688492.html
Выступления Путина и Шойгу на коллегии Минобороны откроют для прессы
Выступления Путина и Шойгу на коллегии Минобороны откроют для прессы - РИА Новости, 19.12.2023
Выступления Путина и Шойгу на коллегии Минобороны откроют для прессы
Выступления президента РФ Владимир Путина и министра обороны Сергея Шойгу на коллегии Минобороны будут открытыми для прессы, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:12
2023-12-19T13:12
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Выступления президента РФ Владимир Путина и министра обороны Сергея Шойгу на коллегии Минобороны будут открытыми для прессы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Два выступления будут открытыми", - сказал он журналистам. На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.
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министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, сергей шойгу, безопасность, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Сергей Шойгу, Безопасность, Россия
Выступления Путина и Шойгу на коллегии Минобороны откроют для прессы

Песков: выступления Путина и Шойгу на коллегии МО будут открытыми для прессы

© РИА Новости / Министерство обороны РФПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Выступления президента РФ Владимир Путина и министра обороны Сергея Шойгу на коллегии Минобороны будут открытыми для прессы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Два выступления будут открытыми", - сказал он журналистам.
На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинСергей ШойгуБезопасностьРоссия
 
 
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