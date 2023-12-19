https://ria.ru/20231219/vystavka-1916822351.html

Радионова открыла в Москве выставку работ победителей экологической премии

Радионова открыла в Москве выставку работ победителей экологической премии - РИА Новости, 19.12.2023

Радионова открыла в Москве выставку работ победителей экологической премии

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла в Москве передвижную выставку работ призеров и победителей Международной детско-юношеской премии... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T21:27

2023-12-19T21:27

2023-12-19T21:27

москва

россия

китай

светлана радионова

ржд

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

новый год

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла в Москве передвижную выставку работ призеров и победителей Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр премии. Экспозиция представлена в зале ожидания Ярославского вокзала. В нее вошли рисунки и фотографии юных авторов из России, Китая, Мексики, Казахстана и Киргизии. В третьем сезоне премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" поступило свыше 13 тысяч рисунков и рекордные 58,5 тысяч фотографий на тему защиты природы. Заявки пришли из всех российских регионов и десятков зарубежных стран. Работы победителей и призеров представили на передвижной выставке в зале ожидания Ярославского вокзала. "Я поздравляю победителей и призеров премии "Экология – дело каждого", чьи работы сегодня представлены на выставке в Москве. Это большое событие для каждого ребенка, который с помощью творчества привлекает внимание к решению важнейших экологических проблем. Спасибо за ваш вклад в защиту природы! Мы получили свыше 70 тысяч рисунков и фотографий со всего мира. Каждая работа наполнена тревогой за будущее планеты, ответственностью и решимостью бороться за здоровую экологию. Значит – мы на верном пути", – приводятся в сообщении слова главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. По данным пресс-службы, в церемонии также приняли участие заместитель гендиректора – главный инженер ОАО "РЖД" Анатолий Храмцов, начальник департамента экологии и техносферной безопасности ОАО "РЖД" Андрей Лисицын, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева и другие. В материале отмечается, что в экспозицию вошли 18 творческих работ ребят из Крыма, Томска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Сахалинской области, Краснодарского края и других российских регионов. Также представлены работы авторов из зарубежных государств – Китая, Мексики, Казахстана и Киргизии. Рисунки и фотографии победителей и призеров премии "Экология – дело каждого" отражают самые разные аспекты экоповестки: дымящие трубы – неотъемлемая часть городских пейзажей, выжженная лесными пожарами земля, таяние арктических льдов и исчезновение белых медведей, смердящие полигоны, загрязнение мирового океана и прочее. После экспонирования рисунков и фотографий на Ярославском вокзале Москвы передвижная выставка побывает более чем в 60 городах России. "Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету.

https://ria.ru/20231213/ekoelka-1915627179.html

москва

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, китай, светлана радионова, ржд, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), новый год